 Мощный ураган пронесся Киевом: подтоплены улицы, повалены деревья и повреждены автомобили. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей сообщают о поваленных деревьях, затопленых улицах и публикуют видео и фото, сделанные во время непогоды.









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