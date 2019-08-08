 Мощный ураган пронесся Киевом: подтоплены улицы, повалены деревья и повреждены автомобили. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи соцсетей сообщают о поваленных деревьях, затопленых улицах и публикуют видео и фото, сделанные во время непогоды.
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Мощная гроза в Киеве и области повалила деревья и повредила автомобили. ФОТОрепортаж
Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт. ФОТОрепортаж
Вследствие непогоды в некоторых западных областях повалены деревья и обесточен ряд населенных пунктов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
+6
А зедебіли користуватися інтернетом не вміють та не можуть подивитися прогноз погоди. Їм завжди хтось щось винен...
+4
Звичайно,київська влада попередила киян,щоб підготівались,не лишали автівки в небезпечних місцях,не призначали справи на цей час...Шо,не попередила!?..А-а,Кличко п"ятнадцятий раз знімав ролик з атвєтом Богдану і троха був зайнятий...
+1
Мне понравилось "таксо", на газоне, под балконом... Нехрен парковаться, в неположенном месте...
Прям на капот.