 ГБР сообщило о подозрении чиновнику волынской таможни, который напал на журналистку. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала в мае этого года", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, правохранитель, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе на озере Свитязь, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании "Аверс". Чиновник таможни с применением силы отобрал у нее мобильный телефон, причинив потерпевшей легкие телесные повреждения.
Работнику Волынской таможни ГФС сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).
Как сообщало издание "Детектор Медиа", журналистка "Аверса" Маричка Петручик приехала на день рождения начальника пункта пропуска "Ягодин" Александра Оникийчука.
"Наше внимание к этому должностному лицу и волынской таможне связано с резонансной информацией о вопиющем случае пересечения границы партией янтаря, которую пропустили наши таможенники и задержали польские таможенники", - сообщил ведущий "Аверса".
9 мая сектор коммуникации полиции Волынской области сообщил, что полиция начала уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.
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