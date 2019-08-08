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 Политика Украины, Общество
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Все про:сепаратизм (11202) суд (22428) Харьков (4385)

 Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко, призывавшую к отделению Донбасса от Украины и хранившую дома взрывчатку. ВИДЕО

Суд оправдал лидера сепаратистского движения "Женское движение Харькова" Изабеллу (Аллу) Сиренко, обвиняемую в хранении взрывчатки и боеприпасов.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Сиренко обвинялась в том, что 15 июня 2014 года на площади Свободы в Харькове во время митинга представителей движения "Женское движение Харькова" с помощью громкоговорителя огласила речь с призывом отделить от Украины юго-восточные области.

Сепаратистка была задержана и арестована сотрудниками СБУ в марте 2018 года.

У нее дома были обнаружены 3 ручные гранаты РГД -5, взрывчатые вещества, а также детонирующий шнур и зажигательная трубка.

В судебном заседании обвиняемая свою вину не признала и от дачи объяснений отказалась.

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Свидетели подтвердили оглашение Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге, но суд не принял их показания во внимание, отметив, что свидетелям перед допросом показывали видеозаписи с митинга, что является нарушением процедуры и могло повлиять на их сознание.

Также суд не признал доказательством видеозапись выступления Сиренко, так как данный файл был удален с Youtube, а стенограмма ее заявлений была составлена следователем без понятых.

Кроме того, суд выразил сомнения относительно качества экспертизы боеприпасов, изъятых у подсудимой.

В итоге суд признал недоказанным обвинение в отношении Сиренко, назвал ее невиновной и оправдал.

Источник: https://censor.net.ua/v3141914
 
   
 Топ комментарии
 
Явно неправосудне рішення. Мабуть суддя такий смиай сепар як і ця советікус.
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Ватный город,ватные судьи,ватные люди.До сих пор.Зачем им Украина?.Им мила Колыма.
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укросуди--це потрошенковське вирощене придане, до чого тут зюзік?
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Это вовсе не проявление демократии и свободы, это показатель отсутствия государственной власти и полноценного гражданского общества, раз судьи и пр. подобное говно еще живы, здоровы и на свободе.
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Ну почему же вся?А Медведчук,Кернес,Труханов,Семочко,Бойко,Рабинович?Это кто?Торговые партнеры кондитера-мародера?
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Ты давно вылезло из РОШЕНОВСКОГО СОРТИРА, убогое?
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уже нет, уже целых 2 месяца они, наверное, торговые партнеры клоуна, раз они все еще чувствуют себя вольготно, а "новые лица" этих мерзавцев даже не замечают, как будто их и нет вовсе, ни уголовных проваджень, ни вызовов в органы, нифига Суд виправдав харківську сепаратистку Сіренко, яка закликала до відокремлення Донбасу від України і зберігала вдома вибухівку - Цензор.НЕТ 4075
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Все судьи как и прокуроры ненавидят Украину. Потому что если Украина войдет в ЕС то етим судьям и всех СИСТЕМЕ перекроется кормушка и все они предстанут перед европейским судом.
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Интересно зеленский может судью уволить как генерала🤣🤣🤣🤣
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Это полный трындец. Ну и что. что удалили из Ютюб. Так если уничтожат доказате6льства. а они были и это задокументировано, так что не виновен? Судей дисквалифицировать, а лучше посадить. Кто заплатил за с@ку?
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зелеботы призывают сажать порохоботов, а сепаров выпускают.
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э не то Пецина команда продажных судей и прокуроров работает и 5 лет тем же самым занималась, о Штепе хотя бы напонить?
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Наступною має бути новина про те, що судді які виправдали сепаратистку, одночасно покінчили життя самогубством (з офіційної версії слідства). Тоді всі інші судді-підараси одразу зрозуміють, що їх чекає незворотнє покарання за зрадницькі рішення і більшість піде на пенсію а решта буде обсиратись від страху від однієї думки зробити щось проти України.
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я думаю, має випадково вибухнути речовий доказ сумнівної якості
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Зеидиоты еще не написали о том,что во всем виноваты попередники которые не реформировали суд?
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ниже полно. Я согласен, прошлая судебная реформа полностью пошла по п..., но я жду потужных реформ от их кумира, он же точно знает как нужно реформировать суды и сделает все как надо. Сразу после того, как войну остановит. Тем более и неудачный опыт предыдущей власти имеется. Думаю, когда-нибудь на это найдется время между "лигой смеха" и спортзалом. И заживут все в прекрасной и мирной стране, с честными судами и полным отсутствием коррупции.
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Спасибо ******** Порошенко за люстрацию судей.
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Аня Петухова...а не пошла бы ты на путина со своим бредом?
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СУД мобілізувати в ООС так десь на рік. Нехай поборються за незалежність, відчують дух сепаратизму і колоборанства. Та ********** вивчать і не будуть сумніватись, а то судять і ніколи їх не бачили, буде практика. Тільки так .
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результати потужної миролюбної судової реформи Мародьора.. ось одна з причин чому ПЕСиків стає все менше і менше
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Ты как сулима ваня- без семьи, без работы, без отдыха сидишь и строчишь за копейки денно и нощно. То.же инвалид убогий?
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Для ватного Харькова, это нормально. Вот если бы патриота судили, то лет 8 дали бы.
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Це так треба ненавидіти цю державу. А в цьому місті велика кількусть заводів "оборонки".
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Осторожно!!! Клон сайта censor!@@! Кидают на деньги !
https://censor.in.ua/news/3148167/mezhdunarodnoe-reklamnoe-agentstvo-nachalo-razdavat-ukraincam-dengi-za-dannye-ob-ih-predpochteniyah9
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Ибо всё должно решаться на месте. Даже если фатально...
А когда нет "бабочки",то и принципа и последствий не будет.
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"зебилы" можете сколько угодно кидаться калом в предыдущую власть, тем более, что часто есть за что, но столько сепаров, сколько выпустили за последние 2 месяца с момента прихода "зелени" и приезда Бени с Портновым, не выпускали за последние 5 лет и этого могут не видеть либо полные недоумки либо симпатизирующие сепарам "ватники"...
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петух, соси, потужну рэхворму от свиномародёра - не отвлекайся...
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Петина судебная реформа в действии! Все 5 лет правления мародера мы наблюдали как убивают активистов и журналистов в тоже время была поддержка сепаратистов-воров (Труханов, Кернес и т.д.) Петя нужно садить и как можно быстрее!
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"Петя нужно садить и как можно быстрее!" (С)

знаки препинания???

Петя, нужно садить и как можно быстрее!

Петя нужно, садить и как можно быстрее!

Петя нужно садить, и как можно быстрее!

Петя нужно садить и как можно быстрее!
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Поздравляю зебилоботов, вы сделали это вместе!
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Это вы сделали вместе с предателем Родины-барыгой. времени у вас было -5 лет.
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А чего название суда не приведено? Где имя судьи-"слуги народа"- воспрявшего после смены режима духом ? Суд виправдав харківську сепаратистку Сіренко, яка закликала до відокремлення Донбасу від України і зберігала вдома вибухівку - Цензор.НЕТ 1992
И вот эти суды по Рябошапке и Зе-компашке должны будут судить военнослужащих ВСУ. Суд виправдав харківську сепаратистку Сіренко, яка закликала до відокремлення Донбасу від України і зберігала вдома вибухівку - Цензор.НЕТ 8541
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Скоро те ж саме відбудеться і з краснорожим ефремовим... Судової гілки влади в нашій країні,на превеликий жаль,не існує...
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Берите пример с лаптестана. Там, шоб ТАКОГО не было, всех сепаров растреливали на месте, даже если они здавались. А в чеченские компании судебная система у них была примерно такой же как у нас сейчас, ибо как иначе народ земли обетованной может избежать ответственности?
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В СеРеСеРе был такая расстрелянная статья - Измена родине Эта судья под неё бы отлично вписалась Суд виправдав харківську сепаратистку Сіренко, яка закликала до відокремлення Донбасу від України і зберігала вдома вибухівку - Цензор.НЕТ 1841
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Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко, призывавшую к отделению Донбасса от Украины и хранившую дома взрывчатку. Выходит баба делала все правильно, так продолжать. Теперь каждый имеет законное право под возгласы Геть Украiну, россия приди, даешь лугандон,
хранить дома, до лучших времен взрывчатку /гранаты, мины /.
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Тоесть если ты состоишь в сепаратистских организациях то по закону уже можно хранить дома взрывчатку и оружие? Ну примем ето к сведению и если че будем опираться на ето судебное решение.
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Реформа-то Петина, а судейский шоу уже при Зеленом. И опять они твердят про неприкосновенность судей???
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Я считаю правильно с юридической точки зрения!!!!
чисто по человечески тварь.
но то что отпустили, это показывает уровень хваленых следователей СБУ. Как обычно -авось прокатит. Все сделано судя по всему на *****....
мы европейское государство. Следовательно все должно было сделано по ЗАКОНУ. Все по закону. А тут как обычно - как в мультике И так сойдет. И таких дел уйма. Чисто процесуально не доведено до ума. А хороший адвокат все просто разбил в пух и прах.
А теперь вопрос. А кого-то и следователей и прокуроров накажут?????
нет, конечно, потому что все построено для галочки. И как говорят Сбушники- нам пох... посадят не посадят. Главно бубушка!!
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Реформовані петром суди. Які реформи таке слідство такі і рішення.
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