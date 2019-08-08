 Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко, призывавшую к отделению Донбасса от Украины и хранившую дома взрывчатку. ВИДЕО

Об этом говорится в приговоре суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Сиренко обвинялась в том, что 15 июня 2014 года на площади Свободы в Харькове во время митинга представителей движения "Женское движение Харькова" с помощью громкоговорителя огласила речь с призывом отделить от Украины юго-восточные области.
Сепаратистка была задержана и арестована сотрудниками СБУ в марте 2018 года.
У нее дома были обнаружены 3 ручные гранаты РГД -5, взрывчатые вещества, а также детонирующий шнур и зажигательная трубка.
В судебном заседании обвиняемая свою вину не признала и от дачи объяснений отказалась.
Свидетели подтвердили оглашение Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге, но суд не принял их показания во внимание, отметив, что свидетелям перед допросом показывали видеозаписи с митинга, что является нарушением процедуры и могло повлиять на их сознание.
Также суд не признал доказательством видеозапись выступления Сиренко, так как данный файл был удален с Youtube, а стенограмма ее заявлений была составлена следователем без понятых.
Кроме того, суд выразил сомнения относительно качества экспертизы боеприпасов, изъятых у подсудимой.
В итоге суд признал недоказанным обвинение в отношении Сиренко, назвал ее невиновной и оправдал.
https://censor.in.ua/news/3148167/mezhdunarodnoe-reklamnoe-agentstvo-nachalo-razdavat-ukraincam-dengi-za-dannye-ob-ih-predpochteniyah9
А когда нет "бабочки",то и принципа и последствий не будет.
знаки препинания???
Петя, нужно садить и как можно быстрее!
Петя нужно, садить и как можно быстрее!
Петя нужно садить, и как можно быстрее!
Петя нужно садить и как можно быстрее!
И вот эти суды по Рябошапке и Зе-компашке должны будут судить военнослужащих ВСУ.
хранить дома, до лучших времен взрывчатку /гранаты, мины /.
чисто по человечески тварь.
но то что отпустили, это показывает уровень хваленых следователей СБУ. Как обычно -авось прокатит. Все сделано судя по всему на *****....
мы европейское государство. Следовательно все должно было сделано по ЗАКОНУ. Все по закону. А тут как обычно - как в мультике И так сойдет. И таких дел уйма. Чисто процесуально не доведено до ума. А хороший адвокат все просто разбил в пух и прах.
А теперь вопрос. А кого-то и следователей и прокуроров накажут?????
нет, конечно, потому что все построено для галочки. И как говорят Сбушники- нам пох... посадят не посадят. Главно бубушка!!