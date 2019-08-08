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 Общество
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 С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов вблизи Богдановки, Водяного и Новотроицкого, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток сегодня, 8 августа, российско-оккупационные войска продолжают нарушать "режим тишины".

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Враг совершил четыре провокационных обстрела наших позиций. Около 01.00 ночи зафиксировано ведения огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 06.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. После 09.25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 10 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/v3141909
 
 
 Топ комментарии
 
Как так? Ведь сам Зе вчера звонил Путлеру!
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"Надапростаприкратитьстрилять"!
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Перемирие - в одно место, пора давать ответку, эта мразота понимает только пилюлину.
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Перемирие - в одно место, пора давать ответку, эта мразота понимает только пилюлину.
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Вопрос к хомчаку- ну и какие ваши действия?Мужественно, с гордо поднятой головой, говорим парням потерпеть и не поддаваться на провокации,пгка сеапратня пристреливается?
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Как так? Ведь сам Зе вчера звонил Путлеру!
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У вас опечатка в слове "сцыкло" и "йухло"
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ПАП начинал с перемирия, Зе начал с перемирия- это предательство Украины или ошибки 2 президентов подряд . Кому способствуют перемирия, вот на этот вопрос на Цензоре еще не было инфо .
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«- Если подводить итоги, как вы оцениваете правление Порошенко?
- Ну, с основной задачей он справился - спас страну от вас [. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами.»

І.В. Коломойський.


https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0
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ПАП не остановил оккупацию Крыма и Донбасса, а узаконил .
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нееее! это не нарушение перемирия. это одиночный обстрел. а вот задержание ************ - это да! это пипец какое нарушение перемирия!
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Если наши в ответ не стреляют значит перемирие не нарушено
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👏 Хе просто не знає, що робити з війною. У Голобородька війни не було. Тому він справді ' розгубленим зараз. І це добре видно. Він просто думає, що якщо нічого не робити не проводити наради, не стріляти у відповідь, не говорити про війну, то вона щезне. Це реакція недоросля. Великого дядька з дитячою психологією. Він думає, що коли закриє очі, то все погане щезне.
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Ето все напоминает начало 2014 года, когда украинцы боялись ответить на провокации врага чтобы не началась война. В итоге и война началась и территории у нас окупировали на многие десятилетия и десятки тысяч убитых.
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ну нічого страшного, більше мутантів буде на расії клятій!!!!
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а чем провокационный обстрел отличаеца от непровокационного?
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не провокационный - это когда можно ответить
а провокационный - это когда...правильно!...нельзя
(это только на первый взгляд - они ничем не отличаются... )))))
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Зєбіла Вофку терміново послати на передок разом з усією челядью з його охфісу. І шаурмою нехай там балується, і селфі робить у весь ріст . За одне і пороху хоч трохи понюхає цей Гавнокомандующій . А то все по фонтанах і пляжах та ******* курва шатається не жаліючи ануса сваєго
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врпрос один, когда начнут отвечать, или так и будут мишенями в тире
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Ну, тут головне що вистраждане прєзом Владіміром перемир'я не порушують.
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Лайфхак от президента
Самый легкий способ уклониться от призыва - отказаться от получения повестки в военкомат. Отметим, что повестка должна быть вручена лично человеку, которого призывают в армию. Если за него распишется кто-либо другой или документ бросят в почтовый ящик, он считается недействительным. Если призывник все-таки попал в военкомат, он может попытаться «откосить» на этапе прохождения медицинской комиссии. Например, дать взятку врачам или симулировать болезнь. Кроме того, можно купить медсправку «О негодности к службе».

Согласно закону, право на отсрочку дается гражданам, у которых есть минимум двое детей младше 10 лет, беременная жена или жена с инвалидностью. Еще один способ избежать службы в армии, конечно, непростой, но также используется: жениться на многодетной или беременной женщине.

Можно пойти радикальным путем и выехать за границу или на неподконтрольные Украине территории (Крым, часть Донецкой и Луганской областей).
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Мабуть скоро наші військові підуть на КИЇВ, до штабу...
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Если бы это были добровольцы, поддерживаемые обществом, то да.
А сейчас маловероятно.
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Зачем им идти ? А не выполнять преступный приказ и действовать согласно закона, можно и без совершения правонарушения. Майдан ждет ПАП и Пу.
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Ну а мы ведем статистику и не провоцируем поздний Порошенко на лицо или ранний ЗЕ
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"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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Треба щоб клоун терміново подзвонив Х у й л у .
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