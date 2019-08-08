 С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов вблизи Богдановки, Водяного и Новотроицкого, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Враг совершил четыре провокационных обстрела наших позиций. Около 01.00 ночи зафиксировано ведения огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 06.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. После 09.25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.
- Ну, с основной задачей он справился - спас страну от вас [
І.В. Коломойський.
https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0
а провокационный - это когда...правильно!...нельзя
(это только на первый взгляд - они ничем не отличаются... )))))
Самый легкий способ уклониться от призыва - отказаться от получения повестки в военкомат. Отметим, что повестка должна быть вручена лично человеку, которого призывают в армию. Если за него распишется кто-либо другой или документ бросят в почтовый ящик, он считается недействительным. Если призывник все-таки попал в военкомат, он может попытаться «откосить» на этапе прохождения медицинской комиссии. Например, дать взятку врачам или симулировать болезнь. Кроме того, можно купить медсправку «О негодности к службе».
Согласно закону, право на отсрочку дается гражданам, у которых есть минимум двое детей младше 10 лет, беременная жена или жена с инвалидностью. Еще один способ избежать службы в армии, конечно, непростой, но также используется: жениться на многодетной или беременной женщине.
Можно пойти радикальным путем и выехать за границу или на неподконтрольные Украине территории (Крым, часть Донецкой и Луганской областей).
А сейчас маловероятно.