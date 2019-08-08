 Ближайшие 5 лет мы будем активно развивать IT-сферу, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Президент Владимир Зеленский заявил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.
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"Для вас не секрет, что Украина является традиционно сильной в ІТ. Поэтому ближайшие пять лет мы много внимания будем уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора ", - отметил глава государства.
В этом контексте он отметил роль компании Lifecell на этом рынке и выразил надежду, что этот мобильный оператор будет готов принять участие в развитии на территории Украины стандартов 5G. "Конечно, это перспектива нескольких лет, но подготовку мы уже начинаем", - сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, власти намерены в рамках большой приватизации продать эффективным инвесторам сотни интересных объектов.
"Создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала. И это не весь список запланированных реформ, которые сделают Украину магнитом для западных инвестиций", - заверил глава государства.
Он также заявил, что проблемы, которые сейчас есть в Украине: контрабанда, коррупция и постсоветские ограничение - вскоре будут решены. "Мы о них знаем и не сидим сложа руки. Все эти проблемы очень скоро уйдут в прошлое, а пока от меня сделка: вы инвестируете, я защищаю, вместе - растем", - призвал Президент, обращаясь к представителям бизнеса.
Отметим Lifecell - украинский оператор мобильной связи, владельцем 100% акций которого является турецкая международная компания Turkcell.
Напомним, 7-8 августа президент Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.
вон у кацапни-сколько ай ти контор понасоздавали,многотысячные ботофермы,правительственные хакеры,вмешательство в выборы других стран...сильно оно помогло в жизни среднестатистическому ватнику?
а тоже ведь ай-ти отрасль
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.
Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
Дмитрий Чекалкин ©
Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.
Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?
Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.
"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.
Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.
Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.
Хроники хунты:
Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира.
Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.
Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.
Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
А главное, что вы уже успели развить, это внушение всем и вся - "отнять и поделить"
Кто ж работать то захочет?
Мы, Зеля Первый, милостливо повелеваем!
1. НЕ ТРОГАЙ НАРКОЛЫГА ТО, ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ, ПРОСТО НЕ ТРОГАЙ!!!
Ну вот такой план...
И в Калифорнию к корешам моим податься.
Буду в Silicon Valley писать на си-плас-пласе
И курить марихуану на террасе.
народу не холодно і не жарко, хоча дехто добре на цьому нагрівся.
Чи буде результат?
По податкам від айтішнків. знаю не одну солідну фірму де працівників по сотні буде, але для податків--це типовий універмаг з тисячою різнопрофільних лоточків на єдиному податку.
Для вас не секрет, что Украина является традиционно сильной в ІТ
потому и является сильной что влияние государства на нее минимальное.
Реально, бывшие студенты, которые сами ничего не соображают, обучают следующее поколение дилетантов
Пригласить квалифицированных преподавателей очень тяжело.
Те немногие, которые привлекаются - на самом деле - лохи, которые не в состоянии найти работу на западе.
Наша школа погибла вместе с ликвидацией таких предприятий, как квазар, мотозавод, арсенал, морское училище на подоле.
Там доводили до уровня итд одиноких толковых выпускников КПИ, универа, института Гетьмана
Другие вузы ни одного ит-сотрудника не подготовили и никогда не подготовят.
Подбирать крохи под столом индусов реальный наш уровень.