 Ближайшие 5 лет мы будем активно развивать IT-сферу, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Президент Владимир Зеленский заявил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

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"Для вас не секрет, что Украина является традиционно сильной в ІТ. Поэтому ближайшие пять лет мы много внимания будем уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора ", - отметил глава государства.

В этом контексте он отметил роль компании Lifecell на этом рынке и выразил надежду, что этот мобильный оператор будет готов принять участие в развитии на территории Украины стандартов 5G. "Конечно, это перспектива нескольких лет, но подготовку мы уже начинаем", - сказал Зеленский.

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Кроме того, по его словам, власти намерены в рамках большой приватизации продать эффективным инвесторам сотни интересных объектов.

"Создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала. И это не весь список запланированных реформ, которые сделают Украину магнитом для западных инвестиций", - заверил глава государства.

Он также заявил, что проблемы, которые сейчас есть в Украине: контрабанда, коррупция и постсоветские ограничение - вскоре будут решены. "Мы о них знаем и не сидим сложа руки. Все эти проблемы очень скоро уйдут в прошлое, а пока от меня сделка: вы инвестируете, я защищаю, вместе - растем", - призвал Президент, обращаясь к представителям бизнеса.

Отметим Lifecell - украинский оператор мобильной связи, владельцем 100% акций которого является турецкая международная компания Turkcell.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.

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