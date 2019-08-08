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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2404) IT-индустрия (154) Lifecell (1) 5G (1)

 Ближайшие 5 лет мы будем активно развивать IT-сферу, - Зеленский. ВИДЕО

Украина в ближайшие пять лет будет уделять много внимания развитию качественного телекоммуникационного сектора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Президент Владимир Зеленский заявил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

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"Для вас не секрет, что Украина является традиционно сильной в ІТ. Поэтому ближайшие пять лет мы много внимания будем уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора ", - отметил глава государства.

В этом контексте он отметил роль компании Lifecell на этом рынке и выразил надежду, что этот мобильный оператор будет готов принять участие в развитии на территории Украины стандартов 5G. "Конечно, это перспектива нескольких лет, но подготовку мы уже начинаем", - сказал Зеленский.

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Кроме того, по его словам, власти намерены в рамках большой приватизации продать эффективным инвесторам сотни интересных объектов.

"Создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала. И это не весь список запланированных реформ, которые сделают Украину магнитом для западных инвестиций", - заверил глава государства.

Он также заявил, что проблемы, которые сейчас есть в Украине: контрабанда, коррупция и постсоветские ограничение - вскоре будут решены. "Мы о них знаем и не сидим сложа руки. Все эти проблемы очень скоро уйдут в прошлое, а пока от меня сделка: вы инвестируете, я защищаю, вместе - растем", - призвал Президент, обращаясь к представителям бизнеса.

Отметим Lifecell - украинский оператор мобильной связи, владельцем 100% акций которого является турецкая международная компания Turkcell.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141887
 
 
 Топ комментарии
 
« Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение - упоительное состояние перед выше‑средним шантажом.» (с)
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там мы уже слышали...большой брат следит за тобой,украина в смартфоне...кто бабулькам смарты покупать будет-вот коренной вопрос,на нем и споткнулись
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Коли знизиш тарифи, турЬІст хренов?
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« Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение - упоительное состояние перед выше‑средним шантажом.» (с)
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Та сколько можно, другого уже выбрали, а ты все про предыдущего.
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Это правильно, по делу, то, что мы можем. Нужно еще развивать альтернативные источники энергии и открывать новые.И это срочно.Хватит сидеть на нефти кацапской. Нужно выделить внушительную премию изобретателям (альтернативным ученым) нового способа извлечения энергии, нетрадиционного и экологически чистого.
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Ти вже зібрала докази що я порохобот?

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Ты пэдрябот.)
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А ты зелябот и что? И те и другие граждане Украины.
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Кто тебе такую дурь сказал? Я не бот и не имею кумиров в политике.Не суди людей по себе.
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Готов подтвердить, ты ещё и админом по совместительству, всех в черный список вносишь.
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та видишь ли,лорчик,дураку хрустальный на 5 минут...еще и руки порежет. Ближайшие 5 лет мы будем активно развивать IT-сферу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7070
вон у кацапни-сколько ай ти контор понасоздавали,многотысячные ботофермы,правительственные хакеры,вмешательство в выборы других стран...сильно оно помогло в жизни среднестатистическому ватнику?
а тоже ведь ай-ти отрасль
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Смотря как развивать. Они по крайней мере хорошо зарабатывают и платят налоги в бюджет.
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Громкие продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Крики "Ура!", "Слава КПСС!", "Советскому народу слава!"
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там мы уже слышали...большой брат следит за тобой,украина в смартфоне...кто бабулькам смарты покупать будет-вот коренной вопрос,на нем и споткнулись
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в принципе, если смартами отсекут "бабулек" от выборов, в этом есть тоже позитив. прошлое не станет влиять на будущее. но вопрос носа "большого брата", не только следящего в смарте но и перенимающиго управление им, это да. это похуже "бабок" ((
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Да IT и предыдущие 5 лет активно развивалось и будет дальше, если не мешать.
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Треба буде ввести у школах роздільні уроки інформатики: хлопців вчити працювати на клавіатурі пенісами. А дівчата нехай працюють традиційно. пальчиками.
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Осел на троні

Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.

Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
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Развивай на радость всем а землю не тронь не твое.
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Кого узеленского тепер призначать "барьігой на крові"?

Дмитрий Чекалкин ©

Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.

Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?

Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.

"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.

Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.

Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.

Хроники хунты:
‪Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира. ‬
‪Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.‬

Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.

Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
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Ее надо не зае.втаь, а разовьётся она сама.
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А "диджитализацию" развивать, и "страну в смартфон", запихивать, будем?
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Да вы уже хоть что-нибудь начните развивать, а то только одно шараханье и фантазирование.
А главное, что вы уже успели развить, это внушение всем и вся - "отнять и поделить"
Кто ж работать то захочет?
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Щось у Турції Зелю прорвало, невже Бодя з ним не поїхав? Він вже стільки там за добу наобіцяв, що потім ****.ться відшучуватися.
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"Поэтому ближайшие пять лет мы много внимания будем уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора ", - отметил глава государства."

Мы, Зеля Первый, милостливо повелеваем!
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Ось так і бачу - вергає гуцул гній з під корови і в обох офігенно розвинута ай-ті сфера...
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Как человек который довольно долго работает в IT, могу предложить шаги по улучшению для вовы Зе:
1. НЕ ТРОГАЙ НАРКОЛЫГА ТО, ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ, ПРОСТО НЕ ТРОГАЙ!!!

Ну вот такой план...
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Видно, мне пришла пора с Ист Коустом распрощаться
И в Калифорнию к корешам моим податься.
Буду в Silicon Valley писать на си-плас-пласе
И курить марихуану на террасе. Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7229
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уже розвивали і садоводство, і курники, продовжують розвивати сою, ріпак , трохи соняшнику.
народу не холодно і не жарко, хоча дехто добре на цьому нагрівся.
Чи буде результат?
По податкам від айтішнків. знаю не одну солідну фірму де працівників по сотні буде, але для податків--це типовий універмаг з тисячою різнопрофільних лоточків на єдиному податку.
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Программеры напряглись


Для вас не секрет, что Украина является традиционно сильной в ІТ



потому и является сильной что влияние государства на нее минимальное.
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Для развития ит необходима школа.
Реально, бывшие студенты, которые сами ничего не соображают, обучают следующее поколение дилетантов
Пригласить квалифицированных преподавателей очень тяжело.
Те немногие, которые привлекаются - на самом деле - лохи, которые не в состоянии найти работу на западе.
Наша школа погибла вместе с ликвидацией таких предприятий, как квазар, мотозавод, арсенал, морское училище на подоле.
Там доводили до уровня итд одиноких толковых выпускников КПИ, универа, института Гетьмана
Другие вузы ни одного ит-сотрудника не подготовили и никогда не подготовят.
Подбирать крохи под столом индусов реальный наш уровень.
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Пока я вижу что "мы развиваем" пи,,з,,деж!!!
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