 "Мы хотим прозрачности и открытости", - родственники жертв смертельного ДТП с участием Зайцевой и Дронова обратились к Зеленскому относительно расследования. ВИДЕО

Об этом адвокат написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ответа официального пока не получили никакого, но по телефону сообщили, что обращение переслали в Генеральную прокуратуру 05.08.2019 г.", - говорится в ее сообщении.

Она отметила, что потерпевшие хотят неотвратимости наказания для виновных и возмущены цинизмом защиты Елены Зайцевой.

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"Никто не хочет ни "слепой" мести, ни давления на суд, хотят неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса. Хотя, безусловно, цинизм стороны защиты Зайцевой и ее измененная позиция по делу очень возмутили. У людей, потерявших самых близких и свое здоровье, не так много остается желаний, но они надеются, что на примере этого дела начнет меняться система", - написала адвокат.

Матвеева также перечислила вопросы, требующие дополнительного контроля по делу о кровавой аварии в Харькове в октябре 2017 года:

1. Свидетель, в прошлом врач-нарколог Федирко Е.Д. в непосредственно судебном заседании под запись прямо сообщила, что сбор биологических жидкостей (кровь, моча) проводила по указанию следователя Волкова и о необходимости дополнительного забора Волкову говорила, но он отказал ей в этом без объяснения причин. Итог - по крови анализ "на наркотики" не проводили, так как крови "не хватило", анализ мочи "на наркотики" провели полностью, он позитивный и однозначный, но исследования затянули на несколько месяцев.

"Кроме того, Волков все это время имел возможность прямого контакта с Федирко, мог ей позвонить, сообщить о ее розыске, но этого не делал, при этом в день осуществления ее привода с ней разговаривал по телефону", - отметила адвокат.

2. Следователи не передали экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы существующие документы о выявленных опиатах у Зайцевой, о чем прямо указано в заключении эксперта от 10.01.2018 г.

3. 10.12.2018 г. эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в своем заключении от 10.12.2018 г. в принципе не смогли ответить на вопрос о состоянии Зайцевой в момент ДТП по причине "отсутствия количественного определения содержания кодеина и фенобарбитала в моче..", что является полным абсурдом, так как проведение таких исследований не проводятся в принципе в Украине, подчеркнула Матвеева.

4. Действиям экспертов ХНИИСЕ им. Засл. Проф. М.Н. Бокариуса пытаются дать оценку в уголовном производстве, зарегистрированном по заявлению адвоката Дронова Перепелицы С. (напомню, этим экспертным учреждением проводилось множество экспертиз, но так и не удалось установить скорость движения автомобиля Зайцевой при наличии нескольких видеозаписей с камер видеонаблюдения), при этом подобное удалось экспертам из Днепра). Дело пытались закрыть уже не единожды, проводя расследование формально, в связи с чем суд отменял постановления о закрытии уголовного производства.

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"Мы хотим прозрачности и открытости по всем данным вопросам, хотим, чтоб действия должностных лиц были проверены и принято решение, что же это было: некомпетентность или коррупция. Не должны потерпевшие бороться исключительно своими силами за каждое доказательство, иначе зачем нам полиция, прокуроры и государство в целом?" - резюмировала адвокат.

Адвокат также сообщила, что рассмотрение апелляционных жалоб Зайцевой и Дронова назначено на 14 августа на 11.00 в помещении Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.





