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 Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцы отступили, один из них погиб. ВИДЕО

Спецназ ГКНБ 7 августа не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш близ Бишкека. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Kloop.

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Отмечается, что во время штурма погиб 22-летний спецназовец. ГКНБ обвинил в его гибели сторонников Атамбаева - по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

По последним данным минздрава, в столкновениях пострадали 45 человек, большинство поступили в реанимацию с огнестрельными ранениями.

В ГКНБ заявили, что при штурме боевые пули не применялись. Позже сторонники Атамбаева показали на видео, что нашли боевые патроны от автомата Калашникова, которые, по их словам, принадлежали силовикам.

Через несколько часов после начала штурма в селе Кой-Таш отключили электричество, интернет и мобильную связь.

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Захваченных в заложники спецназовцев обещали освободить ближе к утру. На одном из обнародованных видео показано, что силовики находятся под присмотром в доме Атамбаева.

Силовики покинули Кой-Таш примерно в 3:30 ночи по местному времени. В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление.

Местные СМИ также сообщали, что из регионов в Бишкек выехали около тысячи сторонников Атамбаева.

Депутаты 8 августа проведут внеочередное заседание парламента. Президент Сооронбай Жээнбеков и спикер Дастанбек Джумабеков прервали свои отпуска и экстренно вернулись в Бишкек.

Атамбаев записал видеообращение к властям, в котором призвал "вернуться в правовое поле", а также обратился к силовикам и попросил их "не стрелять в собственный народ".

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СМИ также сообщили, что вооруженные силы Кыргызстана переведены в усиленный режим несения службы.

МВД заявило о наличии прямых доказательств причастности Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Это стало одной из причин, по которой парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это произошло на фоне конфликта бывшего президента с его преемником - нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Источник: https://censor.net.ua/v3141837
 
 
 Топ комментарии
 
атамбаев полностью закацаплен. он на засрашке изгойке от кыргызомусоров прятался как шапкокрад. Но вернулся в Кыргызстан недавно, видно за нычкой. Он как свиновальц много за свое правление успел у кыргызов нареформировать.
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согласен, но давай не ровнять кыргызов с Украиной.
на сегодня в Украине през полностью закацаплен...
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бурлить бурлят в российском подбрюшье, а на европейский путь встать у нации внутреннего ресурса вроде не хватает. Жаль.
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А хто з них прокацапський чи може обидва?
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атамбаев полностью закацаплен. он на засрашке изгойке от кыргызомусоров прятался как шапкокрад. Но вернулся в Кыргызстан недавно, видно за нычкой. Он как свиновальц много за свое правление успел у кыргызов нареформировать.
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согласен, но давай не ровнять кыргызов с Украиной.
на сегодня в Украине през полностью закацаплен...
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это безальтернативный мыролюбный винницкий свинореформист.
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бздынь... - головнокамандувач в Украине, а ты опять подумал клован?
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та не. штейн вроде сейчас с сельджуком эрдоганкой шашни крутит.
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не ну если тебя криворожский мыролюбец с отведением войск от линии огня больше устраивает, то ладно.... - в конце концов 73% хворых устраивает, чего бы тебя нет?
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Всё с тобой понятно, вевельшиз. Зигани повыше.
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даже не хочу тему про "штейнов" включать.
когда зеленым хлопцам выгодно - они включают тему порошенко - вальцман.
когда нет - включают тему зеленский - голобородько...
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Типичный азиатский способ решения проблем: "методом табакерки".
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фіґ іх знає..то напевно таке..втік януковощ і його виборці"спасібо жітелям.." повстали за нього--напевно так
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это правда. вот те черти что в мусоров камни кидали это полная копия дамбасни.
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якісь одні--беки..середня азія..наркотрафік Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцы отступили, один из них погиб - Цензор.НЕТ 1915
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беки у узбеков. А наркотрафик больше из казакстана ( долина реки Чу ( там лучшая трава растет). Вырастает как у нас деревья, коричневого цвета.
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на мою думку там наркоти.повно..ще з савецких часів середньо азійський регіон цим промищляв і ..партійні бонзи це кришували
десь в неті також знаходив статті-про )(уйла і його падельніків--азіатську нарноторгівлю -ОПГ"Озеро"--і що це все повязано
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Кырзыстан в моей очереди на озабоченность сразу за республикой Цар....
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