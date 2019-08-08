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 Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцев отступили, один из них погиб. ВИДЕО

Спецназ ГКНБ 7 августа не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш близ Бишкека. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Kloop.

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Отмечается, что во время штурма погиб 22-летний спецназовец. ГКНБ обвинил в его гибели сторонников Атамбаева - по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

По последним данным минздрава, в столкновениях пострадали 45 человек, большинство поступили в реанимацию с огнестрельными ранениями.

В ГКНБ заявили, что при штурме боевые пули не применялись. Позже сторонники Атамбаева показали на видео, что нашли боевые патроны от автомата Калашникова, которые, по их словам, принадлежали силовикам.

Через несколько часов после начала штурма в селе Кой-Таш отключили электричество, интернет и мобильную связь.

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Захваченных в заложники спецназовцев обещали освободить ближе к утру. На одном из обнародованных видео показано, что силовики находятся под присмотром в доме Атамбаева.

Силовики покинули Кой-Таш примерно в 3:30 ночи по местному времени. В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление.

Местные СМИ также сообщали, что из регионов в Бишкек выехали около тысячи сторонников Атамбаева.

Депутаты 8 августа проведут внеочередное заседание парламента. Президент Сооронбай Жээнбеков и спикер Дастанбек Джумабеков прервали свои отпуска и экстренно вернулись в Бишкек.

Атамбаев записал видеообращение к властям, в котором призвал "вернуться в правовое поле", а также обратился к силовикам и попросил их "не стрелять в собственный народ".

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СМИ также сообщили, что вооруженные силы Кыргызстана переведены в усиленный режим несения службы.

МВД заявило о наличии прямых доказательств причастности Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Это стало одной из причин, по которой парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это произошло на фоне конфликта бывшего президента с его преемником - нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Источник: https://censor.net.ua/v3141837
 
 
 Топ комментарии
 
не ну если тебя криворожский мыролюбец с отведением войск от линии огня больше устраивает, то ладно.... - в конце концов 73% хворых устраивает, чего бы тебя нет?
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ето вам маскалям так хотелось бы
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- Изя, а чего вы с Розой так против Зеленского? Ведь у актеров Рейгана и Шварценеггера получилось ведь.
- Ты меня озадачил, Сёма. Теперь я буду мучиться - кого мне Вова напоминает больше, Рейгана или Шварценеггера?
(C)
@Anakoyher
🤔
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тю, проблема стырить? - для зепутатов?
шо увидят то и стырят....
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Так я ж и говорю, страшно даже подумать что они вынесут когда почувствуют власть. Лучше не намекать про Трускавец🤔
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Отмечается, что во время штурма погиб 22-летний спецназовец. ГКНБ обвинил в его гибели сторонников Атамбаева - по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Сценарий Пашинского в действии.
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Страшна людина цей Пашинський, володар світу, правда вибори програв.
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ендорган, при всей его сволочности, думаю нашего мелкого колонул в ноль с первой секунды.....
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Підігнати якийсь МІ24 ,та й по розборках з киданням каменів.
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Так там обыкновенная грызня пауков в банке.
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Нічого собі!? Ти вже портнова постиш ? Овоща з квітами будеш зустрічать , скотино ?
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А у Козіні таке буде?
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Если такое случится в кремле то там свои просто замочат в сортире. Дворцовый переворот по-кремлёвски называется.
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навряд, ніхто з порохоботів не прибіжить на допомогу
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Цікаво чи просравшиє баригоботи покладуть своєж життя за Мародьора, якого кутузка вже чекає Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцы отступили, один из них погиб - Цензор.НЕТ 271 Думаю, шо ні.. Ці диванні ПЕСики вміють тікі з дивана тявкати..
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ОЛЄШКО НА ЗАХИСТ ТОЧНО ВЖЕ НЕ ВИЙДЕ..

ййого в нардепи не взяли))
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Штамп на штампе и детские обзывачки. Скукота.... Смотри, дисквалифицируют скоро, сачок
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я думал то совецкие милиционеры бросали камнями в народ ....
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Защитникам Мальдивского ордена пора тренироваться к отходу в Ростов, а пока крепость в Виннице построить. С чего думаю такая щедрость для военных Винницы, а они оказывается гвардейцы кардинала.
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Сергей Попов 864d2702. У х**лоботов тупые методички и убогая фантазия.
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Я уже и не реагирую на них - как глупые дети, честное слово. Только пну, бывает, проходя и все...
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фортеця готова..Для Петрика й родини...
запаси на століття
Правда,в Іспанії..
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Etot prezident vet byl marionetka rosiji,vygnal amerikancev NATO.14 evro u nix minimalka
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слабоватый у кыргизов спецназ ..хотя куча их у нас на востоке за руский мир воюет ...
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У них зимой снег есть? Если да - то все проблемы надо зимой решать, пришли снежками покидались, целыми разошлись, а то камнями голову разбить можно
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Не повезло кыргызам. С географией - так в первую очередь. У них, по сути, выбора то и нет - быть либо подкацапниками, либо ощутить на своей шкуре прелести "китайского доминирования" на своей собственной земле.
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