 Под Киевом горел ангар площадью 2,5 тыс. кв. м. на территории птицефабрики "Ясенсвит", - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"7 августа в 19:50 в с.Крушинка Васильковского района на территории птицефабрики "Ясенсвит" возник пожар ангара (предварительно пустой) на площади около 2500 м.кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 21:09 на площади 2500 кв. м., ликвидирован в 21:33.

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В тушении пожара участвовали 30 чел. личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.