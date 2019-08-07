 Под Киевом горел ангар площадью 2,5 тыс. кв. м. на территории птицефабрики "Ясенсвит", - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"7 августа в 19:50 в с.Крушинка Васильковского района на территории птицефабрики "Ясенсвит" возник пожар ангара (предварительно пустой) на площади около 2500 м.кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 21:09 на площади 2500 кв. м., ликвидирован в 21:33.
В тушении пожара участвовали 30 чел. личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.
Братья по разуму.
но скорее всего не чищеный... и помет с перьями и со смолами от горения - то еще амбре
И три портсигара и дубленка и куряяяятина тоннами