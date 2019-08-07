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Все про:Киевская область (1724) пожар (3606) ГСЧС (2191)

 Под Киевом горел ангар площадью 2,5 тыс. кв. м. на территории птицефабрики "Ясенсвит", - ГСЧС. ВИДЕО

В Киевской области спасатели ликвидировали пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"7 августа в 19:50 в с.Крушинка Васильковского района на территории птицефабрики "Ясенсвит" возник пожар ангара (предварительно пустой) на площади около 2500 м.кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Под Киевом горел ангар площадью 2,5 тыс. кв. м. на территории птицефабрики Ясенсвит, - ГСЧС 01

Пожар был локализован в 21:09 на площади 2500 кв. м., ликвидирован в 21:33.

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В тушении пожара участвовали 30 чел. личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/v3141821
 
 
 Топ комментарии
 
ангар пустой - "пожар Ы". фсё уже было украдено до него.
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По документам будет переполнен
И три портсигара и дубленка и куряяяятина тоннами
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Да и к стати не плохие, если брать в сравнении от других производителей, ну а домашние купленные у бабок конечно же лучше и по вкуснее Під Києвом горів ангар площею 2,5 тис. кв. м. на території птахофабрики "Ясенсвіт", - ДСНС - Цензор.НЕТ 9523
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Россия убивает планету: ученые рассказали о последствиях катастрофических пожаров в РФ, а кремлёвский Фюрер говорит,что россияне уйдут на небо,а весь Мир скатится в Ад,потому будут палить всё до конца
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И только соевые дебилы тут из штанов выпрыгивали, какое счастье эта экологическая катастрофа в тайге
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А шо делали гороховые? Посыпали голову пеплом и грустно бренькали на балалайке?
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Гороховые это кто? Твои сородичи за поребриком. этнический? Им так же насрать как и тебе.
Братья по разуму.
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Надеюсь туда дотации миллиардные не пойдут
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пустой...
но скорее всего не чищеный... и помет с перьями и со смолами от горения - то еще амбре
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ангар пустой - "пожар Ы". фсё уже было украдено до него.
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По документам будет переполнен
И три портсигара и дубленка и куряяяятина тоннами
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Склады боеприпасов тоже не просто так взрывались.
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