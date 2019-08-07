EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  7984  107
Все про:Кыргызстан (178) спецназ (512)

 Сторонники экс-президента Кыргызстана Атамбаева отбили его у спецназа и захватили несколько правоохранителей. ВИДЕО

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева захватили его резиденцию, которую ранее взял штурмом спецназ.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию с места события ведет издание Kloop.

Сторонники Атамбаева захватили резиденцию, бойцы спецназа сдались. Также они освободили самого экс-президента, которого ранее захватили силовики.

После завершения штурма сторонники Атамбаева вывели на улицу бойцов спецназа, они будут делать с ними, пока неизвестно.

В толпе также сообщили, что в резиденции приближаются дополнительные силы спецназа.

С журналистами пообщался близкий соратник Атамбаева Фарид Ниязов. По его словам, силовики действовали не в правовом поле, поэтому люди вынуждены были применить силу.

"(Спецназовцы - ред.) просто ворвались сюда, пока здесь были женщины и дети. Что будет дальше, решит народ ", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3141816
 
 
 Топ комментарии
 
Токо-шо вся сопливая зелень радовалась аресту типа с намёком на Порошенко.

А как вставили люлей той киргизской сопливой зелени, так сразу разрыв шаблона )))
 показать весь комментарий
 
«Светлана Самборска
5 год ·

Иллюзии, что Зеленский пройдет через попытки переговоров с Путиным, поймет их бесперспективность и прозреет, - абсолютно напрасны. Не поймет и не прозреет.
Одна из фундаментальных наших проблем с Зеленским состоит в том, что Путин для него - бог. Всесильный, всемогущий. Он вырос на этом. Зеленскому сейчас 40, он с 20 лет - часть российского проекта КВН, для него столица - Москва, а Путин - это нечто высшее и сакральное.
Он 20 лет этим жил, он 20 лет это проговаривал публично, он 20 лет в этом убеждал других, он 20 лет выстраивал такое отношение у других, но прежде всего - у себя.

Для него сам факт, что теперь он может позвонить Путину, - это уже сумасшедший успех. Которым надо хвастаться. "Я позвонил Путину и попросил его повлиять на ту сторону" - это достижение в его понимании. А наше возмущение - это яд лузеров. "Не твоя [возможность звонить Путину] - вот ты и бесишься". Именно так он это и понимает.
Вот этот человечек никогда не сможет разговаривать с Путиным на равных. В принципе никогда не сможет. Гоните от себя иллюзии.»
 показать весь комментарий
 
Не знаю как ПЕСики, но ЗЕбилятня они же все бывшие Жюлькбоботы свою Бахиню кинули когда Янык её этапировал в Качановку, жюльконутые(они же теперь ЗЕбилы) заткнулись и не пикали. Это факт.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Порошенко, це Україна, Мова, Віра, Армія, ЄС, НАТО, подалі від москви.

 показать весь комментарий
 
А ты лично попробуй поучавсвовать в закрутке ласт Педро,там сразу и узнаешь.Ветку дерева только сам для себя выбери покрасивше,и тазик под ней поставь,чтоб своими зелёными фекалиями асфальт не пачкать.И сразу все узнаешь,кто будет,а кто нет.Только ты ж типа пацан слова,да? Сам,лично крутить придёшь,а?)))
Или так,просто пердонуть зашёл?
 показать весь комментарий
 
Так, усім кацапам гуляти лісом. Краще гасіть тайгу. Бо теми народного спротиву - це не для вас.
 показать весь комментарий
 
 
Надо представлять себе традиционные драки в Киргизии. Там никогда не убивают, на разбивают головы до крови палками. Это приёмы наций скотокрадов. Скот уганяют. А сторожа скота все с сотрясение мозга. Но убитых нет. Силовики тоже никогда не убивают гражданских, хотя иногда и калечат.
 показать весь комментарий
 
порохнявые проводят "аналогии" - чувствуют петин конец...
 показать весь комментарий
 
 
жители дамбасса спасли проффесора из Межигорья
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх