 "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В комментарии UA:Харків Стешенко рассказал, что его похитили на "Чонгаре" сотрудники ФСБ, обвинили в поджоге дома муфтия Крыма, передает Цензор.НЕТ.
"Этого всего не было. Никакие люди никакие задания мне не давали. Я их оговорил, потому что меня мучили: душили меня пакетами, били, током пытали. И мне пришлось это сказать", – говорит харьковчанин.
Напомним, Александра Стешенко задержали в апреле на пункте пропуска "Чонгар" при въезде на территорию аннексированного Крыма. Как сообщал тогда Цензор.НЕТ, причиной задержания, по словам матери Стешенко, якобы стало несоответствие фотографии в паспорте личности харьковчанина.
24 апреля Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Позже адвокат Айдер Азаматов сообщил о похищении харьковчанина.
Российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. По словам представителей российской спецслужбы, группа была сформирована в Харькове, и в ее состав вошли бывшие спортсмены-боксеры, в том числе и Стешенко.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что российские силовики несколько раз топили в море похищенного харьковчанина, чтобы выбить из него признательные показания.
Александра Стешенко обвинили в экстремизме, поджоге дома муфтия и приговорили к двум годам колонии. 6 августа стало известно, что харьковчанина освободили условно-досрочно.
Ты посрать без поездки в Крым не можешь ?
даже почти уверены, где сидя ты это пишешь
Умная зеботина?
Поездка успешная была?
......он што в лесу жил или с головой проблемы?......
Территория оккупирована....нечего там делать до ее освобождения....
Фактически этот Стешенко попал, чтобы кремль мог создать свою пропагандистскую картинку
Вот она, мерзость пропаганды с изнанки. Она и снаружи ужасна. Но тут просто перемололи человека ради пары слов в новостях
Нахера он туда поперся?
Его туда Порошенко послал, чтобы спровоцировать кацапов и ввести военное положение.
Во всяком случае захват наших моряков именно так объясняют
Или вата или безбашенный или просто захотел и поехал
Но факт остаётся фактом
Я сказал, что не аккредитован в Басманном суде и поэтому вынужден отказать.
Но суть в том, что они себе даже не представляли, что из существование может поменяться.
Хто ще хоче? ФСБ гарантує якість