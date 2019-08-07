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 "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В апреле 2018 года харьковчанина Александра Стешенко задержали на границе с оккупированным Крымом. Позже - приговорили к двум годам колонии. 6 августа его освободили условно-досрочно.

В комментарии UA:Харків Стешенко рассказал, что его похитили на "Чонгаре" сотрудники ФСБ, обвинили в поджоге дома муфтия Крыма, передает Цензор.НЕТ.

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"Этого всего не было. Никакие люди никакие задания мне не давали. Я их оговорил, потому что меня мучили: душили меня пакетами, били, током пытали. И мне пришлось это сказать", – говорит харьковчанин.

Напомним, Александра Стешенко задержали в апреле на пункте пропуска "Чонгар" при въезде на территорию аннексированного Крыма. Как сообщал тогда Цензор.НЕТ, причиной задержания, по словам матери Стешенко, якобы стало несоответствие фотографии в паспорте личности харьковчанина.

24 апреля Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Позже адвокат Айдер Азаматов сообщил о похищении харьковчанина.

Российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. По словам представителей российской спецслужбы, группа была сформирована в Харькове, и в ее состав вошли бывшие спортсмены-боксеры, в том числе и Стешенко.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что российские силовики несколько раз топили в море похищенного харьковчанина, чтобы выбить из него признательные показания.

Александра Стешенко обвинили в экстремизме, поджоге дома муфтия и приговорили к двум годам колонии. 6 августа стало известно, что харьковчанина освободили условно-досрочно.

Источник: https://censor.net.ua/v3141815
 
 
 Топ комментарии
 
Ну пусть собирает всех своих друзей и снова в солнечный Крым !!!
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Нехер шастать в тот Крым....пока он под паРашей....
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Так чого ж тебе туди чорти понесли?
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Ну пусть собирает всех своих друзей и снова в солнечный Крым !!!
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И только соевым как обычно пофиг на соотечественника
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Вот тут я с соевым полностью согласен!
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да иди ты в сраку с такими генетическими связями !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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мои соотечественники в Крым не ездят с 2014 года
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а эти вещи в твоём представлении как-то связвны ?

Ты посрать без поездки в Крым не можешь ?
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ты где,в сцыклывой европе?вот сиди и не 3,14зди...
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для кого и по чьему заданию ты пишешь, мы знаем )))

даже почти уверены, где сидя ты это пишешь
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Ну и как?
Умная зеботина?
Поездка успешная была?
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Я хоть из Беларуси, но в 2014 сказал жене, -:всё, пока Крым не вернётся в Украину, мы сюда ни ногой "Душили мене пакетами. Били мене. Струмом катували", - харків'янин Стешенко про тортури ФСБ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4023
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гадька, зебил, мертвечук, ... тоже соотечественники соевым? не ну тогда конечно пофиг на них и чем им хуже, тем яснее видна божья кара
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У ЗеБилов своя логика. Не обращайте внимания🤔
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у тебя комплекс к мародеру забудь его уже он история не пропадет так же как кучма и ющенко,ты про мертвечука думай вот кто коллаборант и враг
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да!!! мне по хрену ТАКИЕ соотечественники...не хрен ездить в это время туда,ну а когда душа просит -то барабан на шею,а палочки...и в фсб на свиданку.
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Мда... Невдало на кримські пляжі з'їздив...
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Нехер шастать в тот Крым....пока он под паРашей....
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........в апреле 2018 года.......
......он што в лесу жил или с головой проблемы?......
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и есть подозрение что этот парнишка и дальше будет бредить о руссском мире.
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......"харьковчанина"(сразу не обратил внимания)......так и поделом ватнику!
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парня жалко и самое страшное что это не последнего отдыхающего там душили . многие поедут по принцыпу - а меня то за что ? и все повторится .
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А мне вот совсем не жалко....его туда на веревке никто не тянул...сам поехал....
Территория оккупирована....нечего там делать до ее освобождения....
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не жалко! Нефиг туда ездить! Явно не к больной бабушке поехал... там и батя его по всему видать ватан, раз призывает не жаловаться... Нужно вообще границу наглухо закрыть!
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Ну до Чонгара то він з Харкова сам доїхав, клон Смицького.
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Я не знаю- кто такой Смицький, но часто тут встречаю: кто-то из форумчан- называет другого- Смицким. При этом- всегда ругательно.
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Є такий русофіл, страждає в Україні, але вперто сидить тут.
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Ну, да... это можно было понять, при пикировке комментаторов.
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из-за ********** и мышебратьев такой ужас в 21 веке аж тяжело верится...
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отдих в Криму. В програмє спа-салона: інгаляції, массаж, єлектрофізіотєрапія
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Короче я так понимаю кремлю нужен был кто-то, на кого можно показать и сказать, что он член преступной группы с Украины
Фактически этот Стешенко попал, чтобы кремль мог создать свою пропагандистскую картинку

Вот она, мерзость пропаганды с изнанки. Она и снаружи ужасна. Но тут просто перемололи человека ради пары слов в новостях
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Разве не понятно ?

Его туда Порошенко послал, чтобы спровоцировать кацапов и ввести военное положение.

Во всяком случае захват наших моряков именно так объясняют
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Не знаю
Или вата или безбашенный или просто захотел и поехал

Но факт остаётся фактом
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с того место, что везли к морю и топили там, уже перегиб, ведь и врать надо с умом.
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ясно - пойєхал на вєрбовку, а "тортури" - лєгєнда
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Та да. Виглядає свіжачком. Не схоже. Що він пів року маринувавсь по буцегарням. Мутна пісня якась
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у мене є знайома, усе своє життя живе у Дніпрі, бабці з західної та Царичанки, а вона щось так сильно ******** лЄніна, расєю і окупований Крим, що навіть після війни туди майже кожен рік їздить... Їй, *****, в Україні немає де відпочивати... а Турція дорого, от воно в Крим і шастало, поки щось таки не сподобалося Дніпровській курв" в окупованому Криму, каже дорого... то вона й і не їзде більше до Криму. І досить проливає гірку слізотину за лисим з мавзолєя, типа бандіти знесли статую в центрі Дніпра, а була таки для неї велика пам`ятка "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4389 "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4389
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Украине на государственном уровне нужно объявить своим гражданам, что в случае их "добровольной" поездки в РФ, оккупированный Крым, ОРДЛО, Приднестровье, Юж. Осетию, Абхазию, в часть союзного государства с РФ Белоруссию . Украина не несет ни какой ответственности и вытягивать их от туда не будет. Освобождать нужно захваченных в бою военнослужащих, наших разведчиков ( если таковые имеются), патриотичную часть населения ( которые доказали это своими действиями и своей позицией) вынужденно оставшиеся на оккупированных территориях , на местах своего проживания до 2014 года. ВСЕ. А то за Сущенко борются, да он сам поехал в гости к кузену после того как война шла уже 4 года. О чем мы говорим. А тут в Крым собрался, ну и получи на орехи. О таких "путешественниках" ," заробитчанах" вообще и говорить нечего. Но тут могут поставить вопрос о том что у нас даже дип отношения не разорваны. Да уж.. Это вообще не поддается осмыслению. Грузия и то на подобное сподобилась.
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Це повна нісенітниця. "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6471 Не можна так казати про наших гвинторогих (братів). Дай бог щоб вони повиздихали до зорі,разом з недоразвинутим карліком. "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8601
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Моя бывшая тёща(по второй/пятой жене) с Симферополем бизнес имела серьёзный: ковровые покрытия, линолеум ей поставляли в Мариуполь. Успешно работала! По крайней мере, я, раз в два/три месяца в Симфри немалые суммы налички отвозил. Чисто по весу и объёму немалые. А в 2009-м они её кинули немножко. Сейчас я думаю, что ей тогда повезло.
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Мне ещё в апреле 2014-го звонили из какой-то строящейся гостиницы в Ялте, хотели купить моё оборудование с отсрочкой платежа )))

Я сказал, что не аккредитован в Басманном суде и поэтому вынужден отказать.

Но суть в том, что они себе даже не представляли, что из существование может поменяться.
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То есть, оборудование таки не пострадало. Вы- тоже. Вывод: вам тоже повезло, как и моей бывшей тёще! Удачи!
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Ну что отдохнул в крыму? Давай еще езжай подзагори идиот.
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Їм на голову хекай, а воно буде у Крим їздити, продукцію ВАЗ купувати і не скаржитися!
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Оце з'їздив відпочив хлопчина на пів року. Путьовка all inclisive "Душили мене пакетами. Били мене. Струмом катували", - харків'янин Стешенко про тортури ФСБ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7074
Хто ще хоче? ФСБ гарантує якість
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наступного разу нехай гранату везе з собою....
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