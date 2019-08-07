 "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В комментарии UA:Харків Стешенко рассказал, что его похитили на "Чонгаре" сотрудники ФСБ, обвинили в поджоге дома муфтия Крыма, передает Цензор.НЕТ.

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"Этого всего не было. Никакие люди никакие задания мне не давали. Я их оговорил, потому что меня мучили: душили меня пакетами, били, током пытали. И мне пришлось это сказать", – говорит харьковчанин.

Напомним, Александра Стешенко задержали в апреле на пункте пропуска "Чонгар" при въезде на территорию аннексированного Крыма. Как сообщал тогда Цензор.НЕТ, причиной задержания, по словам матери Стешенко, якобы стало несоответствие фотографии в паспорте личности харьковчанина.

24 апреля Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Позже адвокат Айдер Азаматов сообщил о похищении харьковчанина.

Российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. По словам представителей российской спецслужбы, группа была сформирована в Харькове, и в ее состав вошли бывшие спортсмены-боксеры, в том числе и Стешенко.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что российские силовики несколько раз топили в море похищенного харьковчанина, чтобы выбить из него признательные показания.

Александра Стешенко обвинили в экстремизме, поджоге дома муфтия и приговорили к двум годам колонии. 6 августа стало известно, что харьковчанина освободили условно-досрочно.