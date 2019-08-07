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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2404) Турция (2111) Эрдоган (434)

 В Турции началась встреча Зеленского с Эрдоганом. ВИДЕО

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой государства Турецкая Республика Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Церемонию встречи транслировал в Facebook Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают на сайте ОП, на площади перед Дворцом президента в столице Турции прозвучали гимны двух стран. После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.

После завершения церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Также запланированы украинско-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе.

Как сообщалось, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Анкаре. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3141779
 
   
 Топ комментарии
 
На фоне гибели наших солдат стал очевиден факт, что к наплевательскому отношению власти к этой трагедии негативно и с возмущением относятся как ни странно порохоботы, сторонники ЗЕ мямлят лишь что-то невнятное....
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Толку з того..
вітьок Я теж на зустрічах був. Але ніц звідти не привозив, а потім і запрошувати припинили.
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Ну там они хоть были одного роста и гармонично смотрелись на фото
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рыгага! Ваш барыга диабетный - самый жЫрный из презов, да такой гармонично - шарообразный! Стыдоба! Ему за грати на диету!
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кацапа, дивись на свого педафіла путін-*****, цемні його у пупок!!)
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Спалился ватничек.
Речь у Ксении шла о Витьке Профессоре, кокошник зебильный ничего не понял
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Может он плавки забыл, что вполне вероятно, т.к. пришлось купаться в красных семейниках, в отеле и Эрдоган ему решил их вернуть с почётным караулом...
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Воем и разрывом пердаков кацапозебилов удовлетворен.
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А порошок привозив, бо ні разу не впіймали.
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На фоне гибели наших солдат стал очевиден факт, что к наплевательскому отношению власти к этой трагедии негативно и с возмущением относятся как ни странно порохоботы, сторонники ЗЕ мямлят лишь что-то невнятное....
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Поехал к союзнику путлера, который у него ПВО покупает и газопроводы с ним строит. И о чём они там побалакают?..
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По такой логике к кому ехать то ? США по вашей логике тоже союзник путлера т.к торгует во всю , Европа тоже , в Азию вообще смысла нет ехать
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_Торговля торговле рознь. Штаты и СССР были смертельными врагами, готовыми технически и психологически уничтожить друг друга в буквальном смысле этого слова. Превратить в радиоактивную пустыню. Но торговля между ними была.
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Эрдоган автократ, ситуативный союзник, но стратегически - аппонент путена.
Крымские татары - болевая точка, в которой Турция против РФ.
Не зря Джамилев в составе делегации.
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Оппонент - на мове апанент, таму раблю памылкi (апiскi)
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Все нормально, я на белорусском похлеще б ошибался.
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Среди татар в Крыму -очень много зрадников,как и среди наших.Татарское общество крайне неоднородно.Пуйло ведь Кадырова обласкал и среди татар Кадыровых ищет.Разговор с Эрдоганом -больше на экономические темы и военных заказах.У Украины нет разногласий с Турцией, но Украина может помочь Турции в противостоянии с ордой в Сирии.
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Наш вождь три минуты ковырялся в телефоне .
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Вождь у индейцев. Ты индеец? Значит, ты себе найдёшь оттяг.
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Дай угадаю, Парашенко украл искал следы зрады и ключ к успеху?
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Не угадал,Порошенко только сегодня с Мальдив прилетел)а вот кто полотенца по отелям ворует ?Конечно зеля кастрат
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Ну даже перед корпоративом надо исполнить гимн,для формальности
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смотрю новости ...анализирую...сравниваю.... прослушал заявления ПРЕЗИДЕНТА ПРО РАЗГОВОР С ПУТИНЬІМ. сказал ему что никакого особого статуса нет и не будет донбасяо.... дал команду вьіделить всем четверьім погибшим воинам квартирьі! думаю дай коментов несколько гляну...суки твари...ну сколько вьі животньіе уже ******* на него будете скажите припадочньіе ботьі?? не отвечайте мне идиотьі больньіе .не хочу с вами спорить ...******** на фабрику ботов в питер к ПРИГОЖИНУ. и там поливайте президента в тандеме, вьі сработаетесь...((
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Пусть весь неслуживший 95 квартал идет на фронт и ты иди туда же.
Может и твоей родне квартира перепадет, зебил
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Давай так- я переріжу тобі горлянку, а натомість твоїй родині подарую свою квартиру. Відкуплюся.

Ти згодний?
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Блин еще один доброволец хочет идти воевать за зебила, ты главное не оттягивай свое решение.
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Дивлюсь новини... аналізую....порівнюю...прослухав заяву президента про розмову з <censored> сказав йому, що ніякого особливого статусу немає і не буде домбасяо....дав команду виділити всім чотирьом загиблим воїнам квартири! Гадаю, дай коментів декілька гляну...жінки суки, чоловіки тварини, ну скільки ви тварини вже лаяться на нього будете скажіть припадочні боти?? Не відповідайте мені ідіоти хворі. Не хочу з вами сперечаться. Йдіть в пішу еротичну подорож на фабрику ботів в пітер до пригожина. І там поливайте в тандемі, ви співпрацюєтесь...((
Пиши українською, розмовляй нею, думай нею!
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Что случилось обокрали или не дали обократь У Туреччині почалася зустріч Зеленського з Ердоганом - Цензор.НЕТ 1756
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Наверняка прилетел в Новый Аэропорт. Я в нем был в конце мая. Грандиозное сооружение! Самый большой в Европе, между прочим. Посмотрю скоро, как нем служба багажа работает, бо из Ататюрка всегда багаж задерживался, по причине малого промежутка времени между рейсами. Пусть посмотрит и оценит- насколько мы позади даже Турции, не говоря уже об остальной Старой Европе.
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Нет. Не оценит Вижу инфу, что он в Анкару прилетел.
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Кремкое и сильное государство начинается с Гимна. Почему то в Украины государственный Гимн грусный и напоминающий похоронный марш. Может проблема в етом? Ведь на место государственного Гимна предлагались более сильные варианты
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А ещё можно вспомнить, что что проблема в том, что у нас соседи неправильные. И народ- тоже. Так? У Туреччині почалася зустріч Зеленського з Ердоганом - Цензор.НЕТ 6517
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Вот у меня вопросс, почему ватаны с рашкостана все за зе?
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ЗеліБоба втік до Турції тому, що в Україну повернувся Порох
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