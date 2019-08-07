 Зеленский пообещал упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма. ВИДЕО

Об этом он сообщил на встрече с крымскотатарской общиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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"Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.

Согласно законам Украины, иностранцы для посещения оккупированного Крыма должны получить официальное разрешение. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 7 августа прибыл в Турцию с официальным двухдневным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.