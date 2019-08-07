 Зеленский пообещал упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма. ВИДЕО

Об этом он сообщил на встрече с крымскотатарской общиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
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"Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.
Согласно законам Украины, иностранцы для посещения оккупированного Крыма должны получить официальное разрешение. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.
Также на Цензор.НЕТ: В Турции Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры. ФОТОрепортаж
Напомним, президент Владимир Зеленский 7 августа прибыл в Турцию с официальным двухдневным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Але так треба.
Джерело: https://censor.net.ua/n3141745
Зеля як взбовокне щось, турчани подумають, що Крим то їхній.
1. А что, получать разрешения украинцам для посещения родственников в Крыму было слишком сложным?
2. Зачем упрощать получение такого разрешения для родственников, живущих в россии?
Трампа за подобное уже бы вывернули и вытряхнули...
По ходу, дела у Вас все лучше и лучше...?
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на данный момент этого "порядка" достаточно........зачем торопиться упрощать?............
Т. е. разворот на 180 градусов к мышебратьям. Сделали их (украинцев).
ЗеліБоба втік до Турції тому, що в Україну повернувся Порох, - ЗМІ