EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  3260  60
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2404) Крым (21696) Турция (2111)

 Зеленский пообещал упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма. ВИДЕО

В ходе визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский пообещал упростить порядок получения разрешения для въезда в оккупированный Россией Крым.

Об этом он сообщил на встрече с крымскотатарской общиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Видео 112

"Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.

Согласно законам Украины, иностранцы для посещения оккупированного Крыма должны получить официальное разрешение. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.

Также на Цензор.НЕТ: В Турции Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры. ФОТОрепортаж

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 августа прибыл в Турцию с официальным двухдневным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Источник: https://censor.net.ua/v3141745
 
 
 Топ комментарии
 
О как торопится падла Украину сдать, пока она не очнулась...
 показать весь комментарий
 
И разминируйте нашы заграждения быстрее, это ничего, что кацапы свои мины не убирают, а укрепляют позиции, гдавное не стрелять...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О как торопится падла Украину сдать, пока она не очнулась...
 показать весь комментарий
 
 
Вата в его голове , только убогие в этом сомневаются .
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно, это сайчас очень нужно, браво, браво!!!
 показать весь комментарий
 
 
И разминируйте нашы заграждения быстрее, это ничего, что кацапы свои мины не убирают, а укрепляют позиции, гдавное не стрелять...
 показать весь комментарий
 
 
Певні незручності пов'язані з окупацією півострову.
Але так треба.
 показать весь комментарий
 
 
Насправді він це хоче зробити давно, щоб його друзі - кацапські артисти не страждали і могли гастролювати і по Криму, а потім - в Україні. У такому випадку до акторів, які знімалися у "Сватах" не буде жодних питань. Але зробити це Зєлєнскій планує через кримських татар, яким начебто не зручно заїжджати у Крим з Туреччини. От так, прикриється татарами для вирішення своїх меркантильних інтересів.
 показать весь комментарий
 
 
_Это чутка позже. Пункт номер два касательно Крыма. Они будут постепенно предавать Украину. Чтобы резьбу не сорвать. Но неуклонно, шаг за шагом.
 показать весь комментарий
 
 
Импичмент... У него большинство в зРаде. Очнись уже наконец.
 показать весь комментарий
 
 
кому разрешение? туркам? а с кацапией ты "облегчение" уже согласовал?
 показать весь комментарий
 
 
Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю.
Джерело: https://censor.net.ua/n3141745

Зеля як взбовокне щось, турчани подумають, що Крим то їхній.
 показать весь комментарий
 
 
А я проти... Це фактично часткове визнання окупації.
 показать весь комментарий
 
 
Анексія- це окупація, прикрита ширмою фейкового плебісциту. Тобто, ті ж яйця, але в профіль.
 показать весь комментарий
 
 
Оккупация. Затем аннексия (присоединение).
 показать весь комментарий
 
"В ближайшее время ... будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма"...

1. А что, получать разрешения украинцам для посещения родственников в Крыму было слишком сложным?
2. Зачем упрощать получение такого разрешения для родственников, живущих в россии?
 показать весь комментарий
 
 
Так это он вроде татарам обещает, которые в Турции живут.Их там дофига.
 показать весь комментарий
 
 
Татарам - упрощение, россиянам - нет!
 показать весь комментарий
 
 
Такого даже при германском Фюрере не было, вот это дипломатия,нужно тем кто посещает Крым с территории Украины,выдавать советские паспорта с портретом кремлёвского ФюрераЗеленский пообещал упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма - Цензор.НЕТ 6898
 показать весь комментарий
 
 
кого ви вибрали, українці??? пропала Ненька...
 показать весь комментарий
 
 
Ненька у него там, где смотрят Сватов
 показать весь комментарий
 
 
Ну пусть сначала освободит крым от российской оккупации и тем самым упростит. Любой другой вариант тянет на гос измену
 показать весь комментарий
 
 
Похоже, что украинцы во всем разобрались... Действия своего ПреЗедента одобряют! Пусть теперь не расстраиваются сильно.
Трампа за подобное уже бы вывернули и вытряхнули...
 показать весь комментарий
 
Трам-пам-пам взасос лобызается с )(уйлом-и ничего, никакого выворачивания и вытряхивания. Так что проходи мимо.
 показать весь комментарий
 
 
Добрый вечер Украино!
По ходу, дела у Вас все лучше и лучше...?
 показать весь комментарий
 
 
Что-то не понятно. Он обещает татарам, которые живут в Турции, облегчить посещения Крыма? Зеленский пообещал упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма - Цензор.НЕТ 5206
 показать весь комментарий
 
 
Я что то не понял. Ето как можно давать разрешение на вьезд на окупированную территорию гражданским? Ето означает только или Украина признает крым в даном статусе или Украина несет ответственность за тех кому она разрешает вьезд. И первое и второе ето никчему хорошему не приведет.
 показать весь комментарий
 
 
упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма, звучит как увеличит число захваченніх украинских заложников режимом Путина вместо запретить ДА
 показать весь комментарий
 
Щось не доганяю.Раніше з цим були складнощі ?
 показать весь комментарий
 
Это видать Турок касается, им трудно вьезжать в Крым, теперь все наладится. А когда наши спросили, будут ли турки пропускать танкеры с СПГ в Одессу, при постройке нами большого терминала, то Турки сказали, ...сосите .уй...
 показать весь комментарий
 
 
Согласно законам Украины, иностранцы для посещения оккупированного Крыма должны получить официальное разрешение. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.
-----------------------------------------------------------------------

на данный момент этого "порядка" достаточно........зачем торопиться упрощать?............
 показать весь комментарий
 
Лизнуть путлу это "победа" ? Когда он обещал подписать закон об импичменте ?
 показать весь комментарий
 
Порох - безвиз с Европой , зезя - безвиз с Крымом .
 показать весь комментарий
 
 
зеля натёр об велосипед , теперь пусть слабоумные подумают , если есть чем .
 показать весь комментарий
 
Не совсем понятно , а что при Порохе нужно было оформлять визу в крым? Зеленський пообіцяв спростити порядок отримання дозволу для відвідування Криму - Цензор.НЕТ 5420
 показать весь комментарий
 
крымских татар в Турции минимум полмиллиона,нечего зрадо..бы,тут цирк-жопито устраивать Зеленський пообіцяв спростити порядок отримання дозволу для відвідування Криму - Цензор.НЕТ 2891
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы шипят как гадюки. Кстати , где ваш дон-Педро ?
 показать весь комментарий
 
 
24 украинских моряка и их семьи его проклянут . За него будет одна освобождённая собака , и то не факт .
 показать весь комментарий
 
Еще и блохи на собаке в Украину из плена вернулись .
 показать весь комментарий
 
Нужно уже понять что у нас нет главнокомандующего.Надо понять это и принять.Готовиться к отрожению агрессии мордора без этого мерзкого клоуна.К власти пришли усики,шарии и зеленая плесень которые уже нагнулись перед путлером и гачали снимать штаны.
 показать весь комментарий
 
 
Президент знает что делает. А мнение свиноботов никого не интересует.
 показать весь комментарий
 
 
PastorKopf (25%)‏ @pastorkopf 4 ч.4 часа назад

ЗеліБоба втік до Турції тому, що в Україну повернувся Порох, - ЗМІ
 показать весь комментарий
 
Привет , Гыга ! Мародер сейчас в панике. Над ним сгущаются черные тучи народного гнева.
 показать весь комментарий
 
ТВАРЬ ПРЕДАТЕЛЬ ЭТО ЗВУЧИТ КАК СМИРЕНИЕ ЧТО КРЫМ КАЦАПСКИЙ ТО ЕСТ НЕ КРИЧАЩЕЕ ЧТО КРЫМ ЭТО УКРАИНА ВЕРНЕТСЯ,БОРОТСЯ,А УПРОСТИТЬ ЕЗЖАЙТЕ МОЛ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ЗАОДНО ВАТНЫЙ ЛЕХТОРАТ ОБРАДУЕТСЯ И ИНТЕПРЕТИРУЮТ КАК Зе ПРИЗНАЛ КРЫМ КАЦАПСКИМ и упрощает вьезд
 показать весь комментарий
 
 
Навозная муха зе-зе полетела в Турцию . Прикольно .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх