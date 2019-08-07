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Все про:Полтава (484) стрельба (2485)

 В Полтаве неизвестный дважды выстрелил в охранника, потребовавшего не справлять нужду вблизи кафе. ВИДЕО камер наблюдения

В Полтаве неизвестный мужчина дважды выстрелил в охранника кафе "Ботаник", который потребовал не справлять нужду на улице вблизи заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kolo News, неизвестный произвел два выстрела из-пистолета. Один раз в спину, когда охранник пытался убежать, второй - в район головы, когда тот уже упал.

Раненого мужчину 1979 года рождения в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. Полиция начала проведения комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3141706
 
 
 Топ комментарии
 
Вывод. Любое чмо ссущее под деревом нужно сразу убивать.
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Пора отлавливать всех , кто ходит с оружием и по 10-15 лет давать сходу.
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И где он пистолет взял, его ж в магазине не купишь?!
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Вывод. Любое чмо ссущее под деревом нужно сразу убивать.
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Пора отлавливать всех , кто ходит с оружием и по 10-15 лет давать сходу.
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Да мы видели, как в Днепре двое вооруженных полицейских отловили. Они себя защитить не в состоянии, а обязаны были защищать всех, у кого нет оружия. На практике - "Вот когда Вас убьют, тогда и приходите!"
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План неплохой
Но есть одна загвоздка: когда вы их будете отлавливать - они вас тогда точно пристрелят.
Шо так, шо так 10 лет мотать, а тут ещё и доброе дело сделал: пристрелил отлавливателя.
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при задержании следует исходить из того что преступник вооружен и опасен - следовательно проводить "по жесткому" с переломом конечностей и сотрясением мозга, (которого все равно нет)
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Хотя с другой стороны, на каком основании охранник делал ему замечание? Охранник не мент, он как пес - его дело сидеть в будке и гавкать, ну или полицию вызвать. Для некоторых сцущий пьяный легкая добыча. У скольких он интересно пьяных кошелки и мобы ночью изъял?... Тут напал не на того. Так что, возможно, карма, х.з.
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А шо, теперь за замечание, нужно в бошку стрелять?
охранник к нему вообще не подходил ближе 2 метров
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На ровном месте, нет имхо, но может там предЪистория была, я не в курсе
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Ты из тех кто сыт и срёт во дворах и просто там где захотелось? рожей макать нужно
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Так макай, кто ж те запрещает то. Сказка ложь , а быль намек : сейчас если конфликт закончится поножовщиной, а не мордобоем, и то уже неплохо. Хотя полез бы этот охранник учить сцыкуна уму-разуму, если б знал что самому через минуту лежать в грязи в луже собственной мочи?
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Прилегающая территория, собственность фирмы- они несут за нее ответственность, так что не все так однозначно.
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Может он перед этим попросился в клуб в туалете поссать, а охранник его не пустил, или там общественных туалетов в радиусе 5 км нет, и он уже в поисках обустроенного места пару км протопал, так что действительно не все так однозначно.
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Памперсы носи если усыкаешься и это однозначно .
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Хотя с другой стороны, на каком основании охранник делал ему замечание?

та да... навіть не знаєш як подібне коментувати...
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Замечание с любой стороны ему имел право сделать абсолютно каждый гражданин.
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І шо? Якщо якийсь мент, чи прокурор бухий, тоді цікаво... А якщо ні, то кому нах.р це потрібно?
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Ось ця тварь сциклива помирала б в мене дуже повільно та болісно.....
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настоящая мущинка. теперь грех имеет и будет вечно хорошенько прожариваться за порчу ближнего своего.
хотя охранниками работают отнюдь не интеллигенты, так что может это даже месть за прошлый конфликт.
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Херачить в охранника с огнестрела за замечание не сцать - это полный пипец. Пристрелить при задержании нах.
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