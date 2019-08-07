 В Полтаве неизвестный дважды выстрелил в охранника, потребовавшего не справлять нужду вблизи кафе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kolo News, неизвестный произвел два выстрела из-пистолета. Один раз в спину, когда охранник пытался убежать, второй - в район головы, когда тот уже упал.
Раненого мужчину 1979 года рождения в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. Полиция начала проведения комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий.
Но есть одна загвоздка: когда вы их будете отлавливать - они вас тогда точно пристрелят.
Шо так, шо так 10 лет мотать, а тут ещё и доброе дело сделал: пристрелил отлавливателя.
охранник к нему вообще не подходил ближе 2 метров
та да... навіть не знаєш як подібне коментувати...
хотя охранниками работают отнюдь не интеллигенты, так что может это даже месть за прошлый конфликт.