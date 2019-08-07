 В Полтаве неизвестный дважды выстрелил в охранника, потребовавшего не справлять нужду вблизи кафе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kolo News, неизвестный произвел два выстрела из-пистолета. Один раз в спину, когда охранник пытался убежать, второй - в район головы, когда тот уже упал.

Раненого мужчину 1979 года рождения в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. Полиция начала проведения комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий.

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