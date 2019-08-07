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 Наемники РФ устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря, - ГУР. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла спокойно, однако буквально в течение последних часов российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. Указанные случаи открытия противником огня имели место на Луганском направлении. С автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Луганского. Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов наших войск, оборудованных неподалеку от Южного. По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказали в Минобороны.

"Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин", - сообщил Праута.

При этом противник осуществляет минировании как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.

"Также оккупантами устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области. Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения", - проинформировал спикер Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141694
 
 
 Топ комментарии
 
Короче ждите еще подрыва кораблей в портах и на рейдах. Особенно после шторма когда ети мины поотрывает и унесет в море. Давайте дальше прыгать по граблях и торговать с тем кого нужно воевать и уничтожать.
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Тепер будуть зведення не про зажмурених сепаратистів, які порушили мирну угоду, а про обстріли сепаратистами і про те, чи постраждали наші воїни від цих обстрілів. Якщо не постраждали, то вважатиметься, що "ми двіжємся к устойчівому пєрємірію".
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Наемники РФ устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря, - ГУР. ВИДЕО



придурковатое гур вылезло и дуркует как лысенко в 2014.

продолжает.

доблестная укрразведка обнаружила очередной роспоезд с танками-снарядами, каторый учера приэхал в бамбас.

всееее вагоны пересчитаны....всееее ни один не прапущен.
данные сданы в гур ентаму придурку.

завтра доложит про плааахих руских, каторые прислали вагоны.

ну а послезавтра еще 4 убитых уже новыми приэхавшими снарядами.

ну а после после завтра -
открытие нового маста с киева в бамбас имени кучмы.

дебилы бл. армейские.

ахахаха

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Тепер будуть зведення не про зажмурених сепаратистів, які порушили мирну угоду, а про обстріли сепаратистами і про те, чи постраждали наші воїни від цих обстрілів. Якщо не постраждали, то вважатиметься, що "ми двіжємся к устойчівому пєрємірію".
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"Двіжемся" до конкретного вибуху проти здачі національних інтересів і зради Батьківщини! Як ще військові терплять це керівництво з його заборонами стріляти у відповідь?
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Наемники РФ устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря, - ГУР. ВИДЕО



придурковатое гур вылезло и дуркует как лысенко в 2014.

продолжает.

доблестная укрразведка обнаружила очередной роспоезд с танками-снарядами, каторый учера приэхал в бамбас.

всееее вагоны пересчитаны....всееее ни один не прапущен.
данные сданы в гур ентаму придурку.

завтра доложит про плааахих руских, каторые прислали вагоны.

ну а послезавтра еще 4 убитых уже новыми приэхавшими снарядами.

ну а после после завтра -
открытие нового маста с киева в бамбас имени кучмы.

дебилы бл. армейские.

ахахаха

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Короче ждите еще подрыва кораблей в портах и на рейдах. Особенно после шторма когда ети мины поотрывает и унесет в море. Давайте дальше прыгать по граблях и торговать с тем кого нужно воевать и уничтожать.
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ГУР- гидроусилитель руля или британские учёные 😂
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А з Московії після чергового телефонного дзвінка порадять не мінувати Азовського моря.
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По мнению занимающегося Россией знакомого аналитика крупного западного инвестбанка, денежные запасы российского правительства могут достигать трех или более процентов ВВП: "Если посмотреть на это со стороны, то Кремль ведет себя так, как будто там готовятся к войне или к каким-то большим катаклизмам". Что похоже на правду.

Как и показательная порка оппозиции в Москве, так и эта финансовая политика (в сочетании с повышением пенсионного возраста и НДС) - по моему мнению, ясный признак подготовки Кремля к жесткому транзиту власти. В программе либо безусловно дорогостоящий военный сценарий, предполагающий аннексию Беларуси или присоединение "ЛНР-ДНР", а может быть, и то и другое одновременно - либо драматическое изменение многострадальной конституции и фактическое превращение Путина в пожизненного правителя России. Второй сценарий требует пролить над населением рублевый "дождь", чтобы его, население, задобрить. Я лично больше верю в сценарий номер один, чем в сценарий номер два.
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Изменит ли Путин конституцию и начнет ли новую войну, мы пока не знаем. Но он, вольно или невольно, отлил в бетоне такую экономическую систему, при которой любая оппозиция задумается - ломать ее или же договариваться с "бывшими"? Может быть - хотя бы отчасти - на это и делают расчет "лучшие люди России". На этот раз - в кавычках.
Константин Эггерт, "Немецкая волна"
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_Посмотри структуру бюджета расии. Сколько там (не считая скрытых от посторонних глаз) заложено на армию и ВПК. Это - бюджет воюющей и готовящейся к большой войне страны.
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а де ж пеціни катери з "ленінської кузні" - чому вони не задіяні ?
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Море в Новоазовске нужно освобождать от российских войск,все знают что не шахтёры зашли со стороны Таганрога на украинскую землю,а теперь Московия прикрывается шахтёрами,которые никакого отношения к Приазовью не имеют
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До 1917г в Мариупольском уезде мало было слышно русской речи.
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просто зеля не успел позвонить попросить не ставить мины, занят очень, то лига смеха, то трускавец
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Интересно, а эти морские мины "наемники РФ" из шахт достают, или на луганском заводе метизов изготавливают???
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Хомчак, а ти знімай далі міни навколо Станиці, Щастя - сказали ж сєпари, що це їхня територія.
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Ну, а мы ведь мегамирные... Ждем ролика от ссыкуна об "асапочености" и квест по пожеранию шаурмы...
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