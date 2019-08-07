 Наемники РФ устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря, - ГУР. ВИДЕО

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночь прошла спокойно, однако буквально в течение последних часов российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. Указанные случаи открытия противником огня имели место на Луганском направлении. С автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Луганского. Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов наших войск, оборудованных неподалеку от Южного. По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказали в Минобороны.
"Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин", - сообщил Праута.
При этом противник осуществляет минировании как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.
"Также оккупантами устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области. Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения", - проинформировал спикер Минобороны.
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https://varlamov.ru/3521520.html
придурковатое гур вылезло и дуркует как лысенко в 2014.
продолжает.
доблестная укрразведка обнаружила очередной роспоезд с танками-снарядами, каторый учера приэхал в бамбас.
всееее вагоны пересчитаны....всееее ни один не прапущен.
данные сданы в гур ентаму придурку.
завтра доложит про плааахих руских, каторые прислали вагоны.
ну а послезавтра еще 4 убитых уже новыми приэхавшими снарядами.
ну а после после завтра -
открытие нового маста с киева в бамбас имени кучмы.
дебилы бл. армейские.
ахахаха
Как и показательная порка оппозиции в Москве, так и эта финансовая политика (в сочетании с повышением пенсионного возраста и НДС) - по моему мнению, ясный признак подготовки Кремля к жесткому транзиту власти. В программе либо безусловно дорогостоящий военный сценарий, предполагающий аннексию Беларуси или присоединение "ЛНР-ДНР", а может быть, и то и другое одновременно - либо драматическое изменение многострадальной конституции и фактическое превращение Путина в пожизненного правителя России. Второй сценарий требует пролить над населением рублевый "дождь", чтобы его, население, задобрить. Я лично больше верю в сценарий номер один, чем в сценарий номер два.
Константин Эггерт, "Немецкая волна"