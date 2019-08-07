 Работники заповедника на Закарпатье организовали незаконную вырубку леса: ущерб составляет свыше 0,5 млн грн. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину злоумышленники нелегально реализовывали.

По оценкам экспертов, сумма ущерба нанесенного государству от противоправных действий работников лесхоза составляет более полумиллиона гривен. Профильные специалисты оценивают масштабы экологического ущерба.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, одному из организаторов незаконной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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