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Все про:вырубка (84) Закарпатье (1629) лес (416) СБУ (13690)

 Работники заповедника на Закарпатье организовали незаконную вырубку леса: ущерб составляет свыше 0,5 млн грн. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины во исполнение Указа Главы государства "О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов", а также в рамках противодействия системной коррупции уличили в Закарпатской области факты масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину злоумышленники нелегально реализовывали.

По оценкам экспертов, сумма ущерба нанесенного государству от противоправных действий работников лесхоза составляет более полумиллиона гривен. Профильные специалисты оценивают масштабы экологического ущерба.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, одному из организаторов незаконной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141663
 
   
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Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положениемСодержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми
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то есть умышленное

Наразі маємо лише факт, а цього для умислу замало.
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ці дерева невиліковной хворобой рошен захворіли, що тут зробиш? метод лікування один--під корінь
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Онуки наших лісників,
Спадкових бракон"єрів,
Карпатами назвуть колись ,
Систему щеб-кар"єрів.
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