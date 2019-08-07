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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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 Возле станции метро "Дарница" в Киеве загорелся рынок. ВИДЕО

Возле станции метро "Дарница" в Киеве загорелся крытый рынок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, огонь охватил крышу четырех павильонов. К тушению пожара было привлечно 11 единиц техники и 48 спасателей. Они справились со своей задачей почти через полтора часа. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3141658
 
 
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Та не, там костер тлел еще с петровских времен... Біля станції метро "Дарниця" в Києві загорівся ринок - Цензор.НЕТ 6581
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Камута землица прриглянулась..
🤔
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или очередной передел собственности )
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Стандарт. Нові люди, вирішують проблеми, які старі не хотіли вирішувати.
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Клічок продав площу під супермаркет
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пьянь порохоботная нажралась и спалила рынок...
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.

кличко!! будешь ехать с морей - прям с водных лыж - зачерпни пару ведер воды, може довезешь ? потушим
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