 Возле станции метро "Дарница" в Киеве загорелся рынок. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, огонь охватил крышу четырех павильонов. К тушению пожара было привлечно 11 единиц техники и 48 спасателей. Они справились со своей задачей почти через полтора часа.
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🤔
кличко!! будешь ехать с морей - прям с водных лыж - зачерпни пару ведер воды, може довезешь ? потушим