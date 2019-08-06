 Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области, предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и, вероятно, принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в отдельно стоящем здании сама. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.
Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция. Обстоятельства устанавливаются.
Пришёл к больницу (!!!) к подружке (!!!) с гранатами (!!!)
С собою гранаты туда приволок
Кинул тихонько в кастрюлю гранаты
Наваристый борщ получился ,однако!
К ***** как в бордель он на крыльях летел
***** позвонила с работы в столовой
Сказала " Сказала валяй ...щас все будет готово..."
Ну тут появился еще *******,
И с той поварихой в дежурке залег...))))
Палченку закинул и *********,
А повариха довольна осталась...
........
А далее по тексту....любовь ревности граната