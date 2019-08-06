EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1647  10
Все про:взрыв (4315) граната (689) Одесская область (1812) Нацполиция (9855) смерть (6066)

 Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате взрыва гранаты в Раздельнянской больнице погибли два человека. Событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области, предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и, вероятно, принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в отдельно стоящем здании сама. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате несчастного случая на Харьковщине погибла несовершеннолетняя девушка, - Нацполиция

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.

Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция. Обстоятельства устанавливаются.

Также читайте: Прохожий в Тернополе пострадал от взрыва замаскированной под подарок бомбы

Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция 01
Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция 02
Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция 03
Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три человека получили травмы в результате взрыва газовой смеси на СТО в Мелитополе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3141600
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и, вероятно, принес с собой взрывоопасные предметы. Источник: https://censor.net.ua/v3141600

Пришёл к больницу (!!!) к подружке (!!!) с гранатами (!!!)
 показать весь комментарий
 
Придурок к невесте пришел в пищеблок
С собою гранаты туда приволок
Кинул тихонько в кастрюлю гранаты
Наваристый борщ получился ,однако!

 показать весь комментарий
 
 
А може, вона попрохала його принести гранати (себто фрукти) - але кавалер зрозумів дамський каприз в якомусь мілітарно-викривленому вигляді...
 показать весь комментарий
 
Советский придурок ******* хотел
К ***** как в бордель он на крыльях летел
***** позвонила с работы в столовой
Сказала " Сказала валяй ...щас все будет готово..."
Ну тут появился еще *******,
И с той поварихой в дежурке залег...))))
Палченку закинул и *********,
А повариха довольна осталась...
........
А далее по тексту....любовь ревности граната Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 326
 показать весь комментарий
 
...И тогда, Главврач Маргулис телевизор запретил....
 показать весь комментарий
 
 
Чувак часом не пациентом того заведения был где работала несчастная сожительница? Похоже недолечили отморозка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх