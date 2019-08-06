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 Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки (из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия) и дважды - у Павлополя (применяя ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз - неподалеку от Травневого, с применением автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", - уточняется в сводке.

Напомним, наемники РФ 5 августа два раза нарушили запрет на использование любого оружия: один украинский воин ранен.

Также смотрите: В результате обстрела со стороны наемников РФ на Донбассе погибли четверо украинских воинов, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3141598
 
 
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Приголомшлива новина. Дуже сумно.
Вічна пам'ять загиблим.
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Звалюй на'єр,ЗЄ.Тут потрібен Порох,а не г'вно.
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и почему же Порох сейчас в отпуск свалил когда страну нужно защищать одновременно на 2 фронта против зе-билов и россии?
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4209
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