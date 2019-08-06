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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4143) Станица Луганская (34)

 "Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - террористы "ЛНР" пересекли линию разграничения и "заявили права". ВИДЕО

Во вторник, 6 августа, представители террористов из "ЛНР" пересекли линию разграничения и заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Представители террористов из "ЛНР", которые одновременно представляют боевиков на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения и заявили съемочной группе "5 канала", что самопровозглашенная оккупационная власть - якобы в соответствии с минскими соглашениями - должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию Счастья.

На видео можно увидеть, как пособники террористов Владислав Дейнего и Ольга Копцева в хамской манере ("ты язычок то прикуси!", "а ты кто такой?") пытаются убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.

"В соответствии с минскими договоренностями Станица и Счастье наши", - сказал Дейнего, но притих после напоминания, что линия разграничения по соглашениям проходит посередине реки Северский Донец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны "ЛНР", - СЦКК

Кроме того, Ольга Копцева заявила журналистам, присутствующим во время разговора, что боевики используют в переговорах в Минске "тот фрагмент видео, которое вы выложите в украинский паблик".

"Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провоциклонное (вероятно, имелось в виду "провокационное". - 5.UA) заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах", - угрожала по-русски она.

Объяснить, что именно она имеет в виду, женщина не смогла. Позже она начала требовать, чтобы журналисты "развернули камеры на 180 градусов, быстро!" и толкнула оператора.

Источник: https://censor.net.ua/v3141586
 
 
 Топ комментарии
 
тем временем шмаркля жрет шаурму и "занимается" с богданом в спортзале и сауне..
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Это только цветочки... ещё всю Украину сливать этим «патриотам»
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дивитесь відео із серіалу "слуга народу" як шахтарі лугандону допомагають рятувати шахтарів львщини а потім разом бьють злих бандеровців які заважали рятувати шахтарів. Офігений проект для лохів зебілів, піпл хавает.
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Де наша поліція і чому не заарештували цих сєпарів? За що акваківці одержують зарплатню? Чи ми їх утримуєм тільки для розгону майдану і охорони можновладців?
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Петр Лексеич, вернись, мы все прое@али!
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Значит цель этого визита:
Вопрос к Золкину: А Вы уполномочены вести переговоры в Минске?
Спрашивается причем тут Минск.
Это демонстрация того что они ( руководство республики) не равно местной власти.
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Пропоную офіс зеленого *********** перенести в Счастье, щоб було йому щастя
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И это мудро и по-государственнически! Не всем же дано просирать украинские Крым и Донбасс как Турчинову, Парубию, Порошенко и Яценюку...
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скоро у вас чертей 73% жен будут е***ть чурки запоребриковые, потому что так договорился великий полководец зелупа.
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Зеленский свою линию гнет и срать хотел на всякую шелупонь, так даржать, Вова, украинский народ с тобой!
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ну, шо зєбіловиродкИ, таке при Порохі було???? Чморять вашого кловавана навіть шавки леденерівські!!! Обрали ухиленця сцикла???
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Те де там таке було. При Порошенку було Зеленопілля, Іловайськ, Дебальцеве, відпущений на волю беркут, "люстрація суддів", Насіров, Пшонка, вбивства добровольців і журналістів, що розслідували його контрабанду з ДНР, Гандзюк, гЕПА ДВА дОПИ, медведчук, ммм..., а пізди тої з відео не було.
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Доотходились, млин. Как теперь возвращать будем, главнокомандующий?
Ну, есть же поговорка - дай палец, руку по локоть откусят. Дальше одни маты остались.
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Подвиньтесь из Дебальцево. А что пожары потушены? Сибирь освоена? Ил от наводнений убрали???
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После гениального решения говнокомандующего, не смотря на все предупреждения военных, оставить стратегически выгодные позиции и наладить к ним доступ сепарне это был вопрос времени.
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Почему пособников террористов работающих на окупационную администрацию до сих пор не повязали, как коллаборантов?
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Кацапсини звісно недолюдки, клята орда але ж хто подарував Україні цей геморой- мінський договрняк ?
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Это какой то позор. позволять рассово неполноценной дамбасне так себя вести с людьми. Штейны докатились по наклонной и до шли до уровня свиномыролюбства вальцманата.
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начинается....
это первые вбросы - посмотреть какая будет реакция...
а реакция должна быть! адекватная!
***
«если тебя ударили по левой щеке, то подставь правую … руку предплечьем наружу,
левым кулаком - со всей силы в солнечное сплетение, потом правым локтем в челюсть....
а далее - по ситуации....»
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в москве майданят, значит будет активизация боевых действий, сегодня уже 4 погибших...
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Що це за Кобцева? Росіянка? Я шокована,завтра замість цих двох прийдуть зі зброєю і ніхто не зупинить.
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А зачем это теперь? 73% устали от войны.
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Першим від війни стомився Порошенко, позвонив ***** і вони разом висунули мирні ініціативи. Чи у сої пам'ять коротка.
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ЗЕ-БИЛЫ!
Если прогибаться под гопников, они от этого только НАГЛЕЮТ!
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Не буду оригінальним, при Порохі такого не було!
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ну да. при твоем рэбэ было 1002 мыролюбных перемирия и перемещение грузов с дамбасней. Всю эту мразоту расплодил именно свиновальц.
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Напомни, какие населенные пункты отдали без боя просто так при Порохе.
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Новоазовськ,Лутугіно,Амвросіївку,Тельманово та багато інших залишили без бою у серпні 2014р.
Станицю-Луганську ніхто не віддавав
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Так мы про принцип что «раньше такого не было»
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"Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - террористы "ЛНР" пересекли линию разграничения и "заявили права" - Цензор.НЕТ 3314 Герхард
Напомни, какие населенные пункты отдали без боя просто так при Порохе.
зачем домысливать, если пост более менее трактуется однозначно?
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Никогда не слышала чтобы Порошенко осуждал Турчинова за сданный Крым
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тогда порох был президентом?у нас 4!!!!!!!!подло убитых во время перемирия даже при жестких штурмах дап и дебальцево столько потерь не было за сутки
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Ты тупой?
Там сепарье разгуливает и нет украинской власти.
В части Станицы.
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по станице не разгуливает, в серой зоне, в районе моста разве что
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От моста начинается сразу Станица и там часть ее в серой зоне.
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территория станичного района или сам нас.пункт?
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Сам нас.пункт.
Уже писали же.
100 человек ( жителей) оказались в серой зоне.
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Это при том что там плотность не большая.
Есть много пустых и даже разрушенных построек.
Мест для ризеденций зеботни достаточно.
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А шо там было в активе в августе 2014-го? Не ты ли грудью и голой сракой закрывал весь фронт? На тот момент даже 60 000 тысяч добровольцев еще не было.

Сейчас была какая-то угроза окружения?
Не хватало сил удерживать?
Какая была у ЗЕ необходимость просто так сдаваться *****, кроме данных перед выборами обещаний?
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була можливість використовувати війська які були ,чеченці били росіян з набагато меншим числом я не кажу що техніки і озброїння в них не було але тримати місяць війська на кордоні під обстрілами без укріплень і не відвести їх і не замінувавши хоча б грунтові дороги - це злочин.
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Ну тебе оно конечно виднее, шо там было.

А по факту переброшенная в Лугандон десантура складывала оружие перед местными бабками и пыталась понять, нафига их туда послали. Танки старушки с палками останавливали.
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как это без боя и без смертей украинцев ? брехня
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в лутугіно розстріляли лікарів які допомагали нашим військовим
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и что это меняет ? Касапы тысячи украинцев замордовали где бы они не появились в Украине
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От Дебальцево отошли с боями перед угрозой полного окружения, а не сдали просто так ради пиара на Раисе.
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Ну так че, зеленье мьіролюбцьі, сепарня станицу Луганскую и Счастье уже заняла, когда будем отвоевьівать?
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Шо значит "будем"?
Теперь это сугубо их коллективная и персональная ответственность.
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Если чесно, я даже не знаю, что тебе на єто ответить.
Пока размішляю над тем с какой скорость Зе будет ********** на Ростов после такого.
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Есть подозрение, шо, если мы свалим и ничего не сделаем, то ни с какой. ЗЕ просто сольет снова Украину Раисе и будет радоваться роли наместника, как Ялынкович.
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А что это за 5 канал, чето не припомню в рашке такого говна
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Щас Трампу пожалуюсь, он тебя в бан отправит
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стає зрозумілим хто написав "слугам " їхнє гасло-"давайте, ми їх зробимо і на цей раз"..якщо би це було гасло українських "слуг", то вони б показували українські репортажі з тієї сторони річки,куди збираються міст будувати...
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Какой бы не был порошенковскую, но при нем эту вату бы пристрелили как белённых собак.
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Потери наших бойцов после ваЗелиновской продажного прогиба, раненные это потери. А теперь погибшие. Хочешь быть вместо их? Нет ты **** прячешься от мобилизации, водку жрешь, Путина ждёшь. Хер вам. Слезы детей наших погибших и раненых пацанов вам ещё отольются.
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Да ты что? При порохе, хоть я его не уважаю, завалили кучу сепаротни, и это благодаря тому что спецназ был на обеспечении пороха из личных средств. А ты сколько Украинской Армии помог? Как ваЗЕлин, обсырал Украину и наших Матерей?
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Модер коммент удалил. Попробую без эмоций. Опупели сепары при зедроиде вкрай. Категорически не поклонник пороха....Но при нём такой фигни мы не могли бы наблюдать априори. Альо, поклонники 95 квартала, а не пора ли включать мозг?
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Зачем, если не секрет?

ЗЕ свергать, так же, как и выбранного ими же Ялынковича, будут не они.
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Это кучма с ними переговоры ведёт поэтому они себя такими важными чувствуют. А вообще безобразие - какого *** эта мразота не арестоавана как сепаратисты? Где СБУ?
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Да погодите вы зрадой обмазываться. Ну пришли 2 шавки из лнр, наглые, и что уже прямо заняли город? И все военные из города ушли? Или их оставили без оружия с поднятыми вверх руками сдаваться русскомирцам? И жителей тоже?
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И точно.
А чего ты не хочешь в Станице жить или в Ровеньках?
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ну то порохоботы зраду разгоняют...шавки то те в саму станицу, наверное не рискнули сунуться, в серой зоне гуляли
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Ты бы на карту что ли посмотрел.
Как посмотришь напишешь сколько там метров от моста до края Станицы метров
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вон в станице вроде уходят, остается полиция. что полиция сделает когда туда заедут сепары на бронетехнике. а потом скажут что нельзя воевать бо там мирняк
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Запросто заедут.
Через другой мост.
Он целый.Заблокирован пешеходным мостиком.
Его разобрать и там бронетехника пройдет.
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у порохоскота такого дикого батхерта не было, даже во время иловайской трагедии, точнее им нас...ть было, а тут вой подняли, как в анекдоте о бериморе и п....расах.
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Та дать этой суке в голову, а бородатый сам сдрыснет....
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Намекну ещё раз 5й анал брал интервью у мальчика в трусиках, а тут вдруг сепары на блатной козе?
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Порох,гоьовся уже возвращаться.
совмем скоро зеЛеную соплю на ростов будем гнать
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не совсет так. штейняку отправим на гилляку вместе с вальцманякой. или ты забыл о свиномыролюбстве?
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Так он всё таки сбежал? а говорил тюрьмы не боится
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свиновальц не сбежал а начал наступать мыролюбно в противоположном направлении. Свиношныри так рассказывают.
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Бл.. вот так попал .. И шо ж мне теперь делать ? Петр Лексеич , подскажи родненький ,, выручай .!!
"Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - террористы "ЛНР" пересекли линию разграничения и "заявили права" - Цензор.НЕТ 744 . .
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вся шваль вернулась, сепары хамеют, а зеля по морям и лигам смеха ездит, и занят снижением тарифов для коломоя
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5 канал, какие то клоуны что то пытаются доказать как это все прозаично, картинка что надо)), ботам на потеху.
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чо то не похожи они на оккупированых! почему такая боязнь признания гражданского конфликта ? гражданская война на востоке страны более 5 лет! российская армия фашистов быстрее победила
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не рассейская а советская, не пались так явно
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свинособака. пиши на дамбаскои изиге.
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