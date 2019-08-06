 "Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - террористы "ЛНР" пересекли линию разграничения и "заявили права". ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете 5 канала, передает Цензор.НЕТ.
Представители террористов из "ЛНР", которые одновременно представляют боевиков на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения и заявили съемочной группе "5 канала", что самопровозглашенная оккупационная власть - якобы в соответствии с минскими соглашениями - должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию Счастья.
На видео можно увидеть, как пособники террористов Владислав Дейнего и Ольга Копцева в хамской манере ("ты язычок то прикуси!", "а ты кто такой?") пытаются убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.
"В соответствии с минскими договоренностями Станица и Счастье наши", - сказал Дейнего, но притих после напоминания, что линия разграничения по соглашениям проходит посередине реки Северский Донец.
Кроме того, Ольга Копцева заявила журналистам, присутствующим во время разговора, что боевики используют в переговорах в Минске "тот фрагмент видео, которое вы выложите в украинский паблик".
"Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провоциклонное (вероятно, имелось в виду "провокационное". - 5.UA) заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах", - угрожала по-русски она.
Объяснить, что именно она имеет в виду, женщина не смогла. Позже она начала требовать, чтобы журналисты "развернули камеры на 180 градусов, быстро!" и толкнула оператора.
Вопрос к Золкину: А Вы уполномочены вести переговоры в Минске?
Спрашивается причем тут Минск.
Это демонстрация того что они ( руководство республики) не равно местной власти.
Ну, есть же поговорка - дай палец, руку по локоть откусят. Дальше одни маты остались.
это первые вбросы - посмотреть какая будет реакция...
а реакция должна быть! адекватная!
***
«если тебя ударили по левой щеке, то подставь правую … руку предплечьем наружу,
левым кулаком - со всей силы в солнечное сплетение, потом правым локтем в челюсть....
а далее - по ситуации....»
Если прогибаться под гопников, они от этого только НАГЛЕЮТ!
Станицю-Луганську ніхто не віддавав
Напомни, какие населенные пункты отдали без боя просто так при Порохе.
зачем домысливать, если пост более менее трактуется однозначно?
Там сепарье разгуливает и нет украинской власти.
В части Станицы.
Уже писали же.
100 человек ( жителей) оказались в серой зоне.
Есть много пустых и даже разрушенных построек.
Мест для ризеденций зеботни достаточно.
Сейчас была какая-то угроза окружения?
Не хватало сил удерживать?
Какая была у ЗЕ необходимость просто так сдаваться *****, кроме данных перед выборами обещаний?
А по факту переброшенная в Лугандон десантура складывала оружие перед местными бабками и пыталась понять, нафига их туда послали. Танки старушки с палками останавливали.
Теперь это сугубо их коллективная и персональная ответственность.
Пока размішляю над тем с какой скорость Зе будет ********** на Ростов после такого.
Моторола встретился с комбатом ВСУ лицом к лицу в аэропорту Донецка
ЗЕ свергать, так же, как и выбранного ими же Ялынковича, будут не они.
А чего ты не хочешь в Станице жить или в Ровеньках?
Как посмотришь напишешь сколько там метров от моста до края Станицы метров
Через другой мост.
Он целый.Заблокирован пешеходным мостиком.
Его разобрать и там бронетехника пройдет.
совмем скоро зеЛеную соплю на ростов будем гнать
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