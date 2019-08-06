 Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник.

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"Поставки российского ресурса в августе сократятся почти вдвое... То, что идет через трубопровод, сократится где-то с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Кроме того, мы располагаем информацией о том, что российская "ЛУКОЙЛ" хотела поставлять в Украину 80 тыс. тонн, но пока не получила разрешение от российского министерства", - сказал он.

При этом Герус подчеркнул: поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза. Кроме того, увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

"Мощности нефтетерминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов. "Укрзализныця" может обеспечить достаточное количество подвижного состава для их перевозки.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, в свою очередь, сообщил, что "Укрзализныця" сформирует неснижаемый запас дизтоплива для стабильной работы".

По его словам, введение спецпошлин не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.

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Герус также отметил, что российские компании, недавно приостановившие работу на рынке Украины, заинтересованы в ее продолжении, о чем свидетельствует их поведение, в частности то, что в июле они закачали дополнительные 40 тыс.тонн дизтоплива в собственные хранилища с целью избежать оплаты спецпошлин.

"Уже в августе мы достигнем существенной диверсификации (поставок дизтоплива. - Ред.). Если раньше поставки из России составляли около 45%, то мы ждем, что в августе они составят не более 25%, а в сентябре этот показатель может сократиться до 10-15%", - сказал Герус.

В то же время он подчеркнул, что российские компании, импортирующие нефтепродукты в Украину могут продолжить работу на этом рынке, однако должны в полном объеме платить все соответствующие пошлины.

Омелян также сообщил, что сегодня было принято решение сформировать оперативный логистический штаб, который будет работать на ежедневной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины и государственными компаниями.

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