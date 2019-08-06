 Наемники РФ на Донбассе обустраивают новые позиции и проводят активную подготовку артиллерийских и минометных подразделений, - ГУР. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск удерживает в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, оккупантами оборудуются дополнительные огневые позиции артиллерии, в т.ч. с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения. При этом, с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В то же время российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК, в т.ч. за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток. Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа с.г. начаты сборы корректировщиков артиллерийского огня", - говорится в сообщении.
ТЫ ДЕБИЛ-СЕПАРАТИСТ? ТОЛЬКО РУСНЯВОЕ @ОВНО БУДЕТ ЖЕЛАТЬ СМЕРТИ УКРАИНЦАМ! придурок, плять.
не кажись глупее чем кажешься.
Во время предвыборной компании твоего Зе по улицам Киева ходили зомби со стеклянными глазами и одни из них кричали,другие бормотали про то что во всем виноват Порошенко,начиная от зубожиння и заканчивая войной.
Что когда они не выберут Петю закончится война,которая только ему ввгодна и т.д.
Коротче,улицы Киева ничем не отличались от Донбасса.
Поэтому человек и интересуется: как там война то хоть закончилась?
Про зубожиння и не спрашивает никто уже,потому что это вызывает взрыв пердаков и выброс тонн дерьма во все стороны.
Видать, плохи дела были его при Порохе.
четверо украинских воинов получили ранения, несовместимые с жизнью.
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
и что за манера, когда соевых тыкают носом в дерьмо - все кто имеют противоположную точку зрения - сразу кацапы? типично фашистская, тоталитарная, недемократичная точка зрения, лаптеногое мое
НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!! да, ЗеБилы?
ЧОМУ ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ НЕ ЗАКІНЧУЄ ВІЙНУ? ЧОМУ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ? ЩО СКАЖЕТЕ, ЗеБіли?
Нахрена такое перемирие?
При Порошенко точно так же наши бойцы погибали при перемирии.
Нужна жесткая ответка, а не соплежуйство среди высшего командования.
Нет ни одного генерала, кто бы высказал свою позицию по данному вопросу.
Ибо в Киеве не стреляют, а должность генерала хорошо оплачивается.
Игорь Коломойский - РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0Вы ведь не думаете, что это интервью брали в Израиле. Ознакомьтесь. Никуда Беня не свалил! И- не свалит, как очевидно.
Отвечаю, все теже сепары и руснявые наемники. легче стало?
Или заканчивайте войну или слезайте с трона.
зброюрогатки.
ПОПОСТИШЬ ТАМ ЧЕГО СМЕШНОГО, ПОРЖЕМ ВСЕ.
Заодно похохмишь там об Украине- порно-актрисе из дешёвого немецкого порно, заодно расскажешь как она всем даёт и у всех берет, теперь, правда, у тебя, тварь, берет под 18-20 %, а не за пару всего, как при Порошенко.
Ещё, фигляр убогий, расскажешь, как ПРОСТА НАДА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
6 августа 2019, 13:30 - Военное обозрение.
Украинские воины понесли тяжелые потери в боях на Донбассе: Министерство обороны Украины не смогло скрыть и вынужденно было сообщить сразу о четверых погибших солдатах. Позиции ВСУ были жестоко обстреляны террористами "Л/ДНР", несмотря на перемирие продажных ЗЕбилов.
Не ясно зачем таким кровавым перемирием продажные ЗЕбилы украинофобы уничтожают ВСУ.... Может чтобы сказать что таких больших потерь личного состава избежать можно только лишь немедленной капитуляцией на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта кремлёвских фашистов )(уйла? Другой варианта объяснения такого кровавого перемирия просто нет. Когда тебя преступно заставляют придерживаются этого продажного якобы перемирия, при котором тебя постоянно обстреливают и убивают. Скоро и контрактники ВСУ не захотят служить даже за любые бабки, чтобы просто гибнуть выполняя продажное перемирие. А может это кому и на руку, для капитуляции.
кало мойша бабломойський щось там брехало про громадянський конфлікт?
ЗеБіли, чому не закінчується війна? Чому гинуть наші хлопці?
Відповідайте, сволото!
НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
взялісь всє за ручкі і машєм всє дружна! НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
і на пляж...