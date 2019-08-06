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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Наемники РФ на Донбассе обустраивают новые позиции и проводят активную подготовку артиллерийских и минометных подразделений, - ГУР. ВИДЕО

Наемники РФ оборудуют дополнительные огневые позиции артиллерии, в т.ч. с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения, на территории предприятий и жилых домов на во временно оккупированных населенных пунктах вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск удерживает в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, оккупантами оборудуются дополнительные огневые позиции артиллерии, в т.ч. с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения. При этом, с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В то же время российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК, в т.ч. за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток. Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа с.г. начаты сборы корректировщиков артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня: погибли четверо украинских воинов, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3141466
 
 
 Топ комментарии
 
Триумф зеленкинской политики умиротворения! Когда сдача Станицы-Луганской???
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При Петре не только активно занимали серую зону, но и поражали склады, узлы связи, станции ремонта техники. Сейчас же все операции свёрнуты. Потому что мыролюбивой кипрской свинье нужно свое говнокино толкать на российском рынке
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Хомчак, гавно ти, а не офіцер. Ти казав, що ніхто не забороняв давати "отвєтку". Як можна цілу годину х.ярити з бехи, РПГ і стрілецької зброї по наших позиціях. Де арта, де міномети? Застріли спочатку Зебіла, а потім і сам застрілися.
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Триумф зеленкинской политики умиротворения! Когда сдача Станицы-Луганской???
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как и при твоем любимом Петре. Чем недоволен?
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Додаткові вогневі позиції не врятують терористів, вони будуть знищені де б вони не ховались! ЗСУ більше не буде стримуватись якщо терористи ведуть обстріли з житлових районів, всі терористи будуть знищені, навіть разом з місцевими мешканцями, які не встигнуть втекти в підвали!
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Зеленський буде робити так як потрібно українській армії, а армії потрібно знищити вогневі точки терористів за будь яку ціну і в мінімальний термін, тому рішення про знищення вогневих точок буде приймати не Зеленський а сержант в окопах!
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Ну що ж, ти далі живеш у смартфоні? А ти в курсі, що за минулу добу отримали поранення, несумісні з життям четверо українських воїнів внаслідок обстрілів з БМП, гранатометів і стрілецької зброї лише тому, що сержант не дав команду подавити вогневі засоби противника тому, що Зєлєнскій, як Верховний головнокомандувач і Хомчак, як нас Генштабу ЗАБОРОНИЛИ вести не те що попереджувальний вогонь, а й вогонь у відповідь? Хлопців просто розстрілювали. Чотири смерті, яких могло б не бути? Сержант винуватий?
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подруга Мендель категорически против обстрелов детских садиков с террористами
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всі терористи будуть знищені, навіть разом з місцевими мешканцями, які не встигнуть втекти в підвали!

ТЫ ДЕБИЛ-СЕПАРАТИСТ? ТОЛЬКО РУСНЯВОЕ @ОВНО БУДЕТ ЖЕЛАТЬ СМЕРТИ УКРАИНЦАМ! придурок, плять.
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Потрібно чесно попередити місцевих мешканців, що вони загинуть якщо з-за їх будинків будуть стріляти терористи! Тому або вже хай їдуть в росію, або їх закопають разом з терористами!
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дебил всеумеющий.уймись грицацуев или бояры еще лупани-сержант в окопе.
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При Петре не только активно занимали серую зону, но и поражали склады, узлы связи, станции ремонта техники. Сейчас же все операции свёрнуты. Потому что мыролюбивой кипрской свинье нужно свое говнокино толкать на российском рынке
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ага, помню , ползучий наступ, когда сепарские гниды надавали украинским бойцам. А еще гениальный Иловайск и Дебальцево,которое соевое дерьмо за перемогу выдает. А еще помню 48 часов и террористов не будет. продолжать, рошенкоид?
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Ну да, так надавали, что как-то "Алмазы" и прочие "Кикиморы" потерялись, а две роты "Востока" потеряли боеспособность из-за авдеевской промки. А еще полировка твоих соотечественников "Смерчами", бойня под Георгиевкой и Новоазовском, когда твоих свинособачек в холодильниках везли в родной Псков, накрытие штаба под Луганском, где были убиты генералы. Десятки сгоревших танков под Дебальцево и потеря боеспособности нескольких общевойсковых бригад прокси-армии. Забываешь упомянуть, лахтюк?
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оно не мое. Я тебе задаю выопрос - все тоже самое что и при твоем любимом Петре или твоем любимом куйле. Было? новости с Цензора тебе на тарелочке принести за эти годы?
не кажись глупее чем кажешься.
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Ты не рассказывай сказки.
Во время предвыборной компании твоего Зе по улицам Киева ходили зомби со стеклянными глазами и одни из них кричали,другие бормотали про то что во всем виноват Порошенко,начиная от зубожиння и заканчивая войной.
Что когда они не выберут Петю закончится война,которая только ему ввгодна и т.д.
Коротче,улицы Киева ничем не отличались от Донбасса.
Поэтому человек и интересуется: как там война то хоть закончилась?
Про зубожиння и не спрашивает никто уже,потому что это вызывает взрыв пердаков и выброс тонн дерьма во все стороны.
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в чем мои сказки7 В том что при Пете такого не было? Ты сам то не звезди плес
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не любят тебя в Украине - как думаешь по чему? - а цапа))))
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Когда не останется желающих быть мишенями в тире для понаехавших на сафари россиян, сдать придется не только Станицу, но и Бахмут, Волноваху, Мариуполь. Спасибо уставшим от войны гнидам, избирающим всякое дерьмо
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ТОгда же, когда Иловайская победа петра Великого рошенковского
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А як назвати того, хто підтримав такого на виборах?
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ну...все правильно...а чем им еще заниматься? ну не мосты ж разминировать????
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был фсю прошлую неделю в Украине. такое впечатление, шо все знакомые за последний год посепарели и ждут пришествия ***** (((. шофёр-"снабженец" передовой, уверяет, шо основная масса солдат на передовой - олканы с вытекающими отсюда всеми летальными потерями. и поставки бухла туда, ооооооочень выгодный ґешефт. только тёща за последний год проукраинизировалась. просится забрать её с "руцкого рая". но щас то не то, как тогда, когда в последний год перед войной ей это предлагалось, а она ну никак не хотела. щас рыдает.
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Вони скажуть - Не стріляти у відповідь. Сьогодні зранку вже загинули четверо українських воїнів, але не стріляти, ні в якому разі !
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Для этого кучма и добился перемирия, что ихтамнеты зализали раны, пополнили бк и глубже окопались. Это ж уже который раз так - война выгодна олигархам, а кучма отец олигархов.
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Кучме нужно восстановление наркотраффика, который был прерван на пять лет.
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А, шо наркотрафик прерывался? Фуры как бегали на лугандон под видом гуманитарки так и бегают.
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Как видишь, первым делом после ухода Пороха встрепенулся Кучма - попёрся в Минск.
Видать, плохи дела были его при Порохе.
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Та я думаю кучма с пинчуком и ахметовым Зе развели как лоха с этим перемирием - типа выборы, нада тишина, тот и повёлся. Но уверен это до поры. А если нет так рейтинг Зе очень быстро поползёт к плинтусу, бо люди дали власть ему, а не кучме, ахметке и пинчуку с коломойским.
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Зе не имеет никакой реальной власти. Правят спонсоры его избирательной кампании, которые передают ему приказы через Богдана.
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Власть у Зе реальная и полная, но он многого не знает, а генералы в основном ставленники ещё кучмы, вот и мутят, но уверен он быстро разберётся.
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Хіба Зе хтось розводив? Це такий президент, якого можна розводить? 🧐
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Любого можно развести, чи ты думаешь Трампа не разводят, чи *****? Разводят как лохов особенно *****.
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Якщо його розвели при такій зекоманді, то він не годиться на президента.
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Никогда они не уймутся... правильно Арестович говорит: это война за Киево-Печерскую лавру, за то: кто имеет право называться Русью...
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В результате вражеских обстрелов сегодня, по информации Минобороны,
четверо украинских воинов получили ранения, несовместимые с жизнью.

Наемники РФ на Донбассе обустраивают новые позиции и проводят активную подготовку артиллерийских и минометных подразделений, - ГУР - Цензор.НЕТ 3164
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Жертвы перемирия имени Вовочки Зеленского.
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не могу понять а кто сегодня зарабатывает на войне кто сейчас деребанит бюджет Наемники РФ на Донбассе обустраивают новые позиции и проводят активную подготовку артиллерийских и минометных подразделений, - ГУР - Цензор.НЕТ 143
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Кто,кто....зелёные человечки,прилетевшие с планеты БениКоломойского!!!)))Есть правда ещё зелёные человечки из Трусковца...но они езё не высадились в ВР!))))Но скоро.....
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просто зеленский с беней наживаются на войне!
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Слухайте, зефани! Ви ж такі розумні та з доброю пам'яттю люди. Ви про АТО за 14 днів не забули, хоч явно призабули обставини тодішні. Але хай так.
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
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Обратите внимание на цензуру на ЦН. Тема "С начала суток наемники РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня: погибли четверо украинских воинов, - Минобороны. ВИДЕО" закрыта для коммениариев. Ну а зачем комментировать, ведь любимец бутусова хомчак не считает лдиночные нарушения режима прекращения оггня срывом договоренностей. А тут всего два раза стреляли.
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" О 00.45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберній кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях" - результат "не стріляти у відповідь". Годину, ****, годину не було "отвєтки". Зебіли не тільки розвели клоунаду в країні, із-за них гинуть наші воїни. На фронті гинуть ліпші представники нашого народу, в той час як малороси "проходять школу молодого бійця" в Трускавці.
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Да,заметил сначала второстепенное в первых строках потом,уже что погибло 4,когда укр правда красным выделила коротко и по сути 4 воина погибло,комменты открыты там,Зебил хоть тявкнет в фейсбук какие нехорошие сепары,или выборы прошли можна молчать
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Давайте дальше играйте в хлебные перемирия и мирные планы с врагом, уроды. Кто ответит за погибших с*ки?
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порошенко отвечал, заинька ты мой? в 2014-2015-206-2017-2018?нука просвети быстро
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ого. оскорбления пошли. Сразу винторогим лаптеногим завоняло, дерьмо мордорское
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Швидко лише ваші кацапки народжують замість 200-х. Зе вже відповідає за загиблих, маленький гризун.
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ответа на вопрос нету. Свободен. Слился в толчок.
и что за манера, когда соевых тыкают носом в дерьмо - все кто имеют противоположную точку зрения - сразу кацапы? типично фашистская, тоталитарная, недемократичная точка зрения, лаптеногое мое
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Відповідь була, бо розмова була про Зе, гризун.
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та ні, Алі, воно на роялі кацапам Мурку забацає та косяк затягне погризуючи шаурму...
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Кучма должен сидеть в тюрьме за убийство, Мертвечук должен сидеть в тюрьме за сепаратизм и измену Родины, Хомчак должен сидеть в тюрьме за предательство и дизертирство, а не все ети твари стали безальтернативными переговорщиками
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Хто зараз призначив Кучму і Хомчака?
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А раніше ти же писав на його підтримку?
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Я никогда Зеленского не восхвалял и не питал к нему больших надежд. Единственное почему я был за Зеленского так ето потому что он единственный кто на выборах мог победить мародера Парашенка. Если бы не Зеленский то выбрали бы Тимошонку или Бойка что для Украины была бы 100% смерть.
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Из клоуна из дезертира разве может быть хороший воин и патриот ? Идет тихая подготовка капитуляции.....
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"Шаурмен" не мой президент и на Майдане-3 ответит за "живых мишеней" из украинский солдат.
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Украина превращена зебилами в 95 квартал где виртуальность подменила реальность...
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Ось тільки що страшна новина - загинуло 4-ро хлопців.

НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!! да, ЗеБилы?

ЧОМУ ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ НЕ ЗАКІНЧУЄ ВІЙНУ? ЧОМУ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ? ЩО СКАЖЕТЕ, ЗеБіли?
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"В результате вражеских обстрелов сегодня, по информации Минобороны, четверо украинских воинов получили ранения, несовместимые с жизнью"

Нахрена такое перемирие?
При Порошенко точно так же наши бойцы погибали при перемирии.
Нужна жесткая ответка, а не соплежуйство среди высшего командования.
Нет ни одного генерала, кто бы высказал свою позицию по данному вопросу.
Ибо в Киеве не стреляют, а должность генерала хорошо оплачивается.
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Специально, для aquarius580 459c2008
Игорь Коломойский - РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0Вы ведь не думаете, что это интервью брали в Израиле. Ознакомьтесь. Никуда Беня не свалил! И- не свалит, как очевидно.
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На Донбасі загинули 4 наших військових. Питаю у Зе- скота, хто їх убив?
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а сколко при Порохе погибло? Питаю у Пе- скота, хто їх убив?

Отвечаю, все теже сепары и руснявые наемники. легче стало?
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Не надо ля-ля, Порошенко не утверждал - НАДА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!!!
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Хватит байки рассказывать.
Или заканчивайте войну или слезайте с трона.
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Хомчак, гавно ти, а не офіцер. Ти казав, що ніхто не забороняв давати "отвєтку". Як можна цілу годину х.ярити з бехи, РПГ і стрілецької зброї по наших позиціях. Де арта, де міномети? Застріли спочатку Зебіла, а потім і сам застрілися.
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хомчак гнида кацапська, зрадник народа України!!!!
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Вони готуються до того,що б перестати стріляти Найманці РФ на Донбасі облаштовують нові позиції та проводять активну підготовку артилерійських і мінометних підрозділів, - ГУР - Цензор.НЕТ 1898
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как раз время взять интервью Бутусову у хомчака или опять не увидит погибших?????????((((((((((
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погибло четыре воина а зеле норм, пиарное перемирие в разгаре
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ЗЕЛЕНАЯ СОПЛЯ, НАДЕВАЙ КРАСНЫЕ ТРУСЫ И АЙДА НА ПЛЯЖ В ОДЕССУ! САМОЕ ВРЕМЯ!
ПОПОСТИШЬ ТАМ ЧЕГО СМЕШНОГО, ПОРЖЕМ ВСЕ.

Заодно похохмишь там об Украине- порно-актрисе из дешёвого немецкого порно, заодно расскажешь как она всем даёт и у всех берет, теперь, правда, у тебя, тварь, берет под 18-20 %, а не за пару всего, как при Порошенко.
Ещё, фигляр убогий, расскажешь, как ПРОСТА НАДА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
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а как там перемирие мудаки 4 смерти только сегодня а в ответ тишина тот же ПАП только ЗЕ миротвроец орков хренов
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а сраному хенералу іловайському хомчаку *****, бо ця гнида за маскалів... то не обстріли, то таке.... ща ще буде відбрехуватись зелене лайно... Співчуття родинам полеглих Героїв України!!! (((
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Оккупанты нарушили перемирие и пошли в кровавую атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно даже без перемирия
6 августа 2019, 13:30 - Военное обозрение.

Украинские воины понесли тяжелые потери в боях на Донбассе: Министерство обороны Украины не смогло скрыть и вынужденно было сообщить сразу о четверых погибших солдатах. Позиции ВСУ были жестоко обстреляны террористами "Л/ДНР", несмотря на перемирие продажных ЗЕбилов.
Не ясно зачем таким кровавым перемирием продажные ЗЕбилы украинофобы уничтожают ВСУ.... Может чтобы сказать что таких больших потерь личного состава избежать можно только лишь немедленной капитуляцией на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта кремлёвских фашистов )(уйла? Другой варианта объяснения такого кровавого перемирия просто нет. Когда тебя преступно заставляют придерживаются этого продажного якобы перемирия, при котором тебя постоянно обстреливают и убивают. Скоро и контрактники ВСУ не захотят служить даже за любые бабки, чтобы просто гибнуть выполняя продажное перемирие. А может это кому и на руку, для капитуляции.
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ЗеЛЕНА ШМАРКЛЯ НАЖИВАЄТЬСЯ НА ВІЙНІ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ ЦИРКОМ ШАПІТО АВАНТЮРИСТІВ-РИГОАНАЛІВ, УКРАЇНОНЕВИСТНИКІВ ТА ЗЛОДІЇВ!!!

кало мойша бабломойський щось там брехало про громадянський конфлікт?

ЗеБіли, чому не закінчується війна? Чому гинуть наші хлопці?

Відповідайте, сволото!

НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!

взялісь всє за ручкі і машєм всє дружна! НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!

і на пляж...
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