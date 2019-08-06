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Все про:Единая Россия (236) задержание (5458) Москва (2649) протест (4494)

 Член "Единой России" Тельминова, чьего мужа задержала полиция в Москве, заявила о намерении выйти из партии и поддержать акции протеста. ВИДЕО

Член "Единой России" Наталья Тельминова, чьего мужа в субботу задержала полиция в центре Москвы, написала заявления о выходе из партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в эфире Настоящего Времени.

"Скорее всего, да. Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела", - сказала Тельминова в ответ на вопрос пойдет ли она на акции протеста.

3 августа ее муж хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро. Но стоявшие оцеплением сотрудники ОМОНа не дали ему это сделать. Когда он возмутился, его задержали. Напрасно Наталья Тельминова махала членским билетом правящей партии под носом у омоновцев.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141432
 
   
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****, сидела в Единой сатанинской России 5 лет войны с Украиной, было все хорошо, а когда дело коснулось лично семьи, оно прозрело.
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Она член единой расии ... аха , тормознутая курва . она думает и свято верит , шо это типо пропуск в счастливую жизнь
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Зараз ей гэбня повестку пришлет , так она сразу в 3 раза больше уверует Член "Єдиної Росії" Тельмінова, чоловіка якої затримала поліція в Москві, заявила про намір вийти з партії та підтримати акції протесту - Цензор.НЕТ 230
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Да нет, она как раз не член а другой орган
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было бы орегинально, если бы журналист таким вопросом, подыграл вашему сарказму.
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ввп потерял еще одного единомышленника. Осталось еще примерно 120 млн.
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беглые беркутовцы ( которые теперь ОМОНовцы ) еще недостаточно прониклись рюсським духом . для них членский билет " Единой России " не указ . они на ксивы партии Регионов заточены Член "Єдиної Росії" Тельмінова, чоловіка якої затримала поліція в Москві, заявила про намір вийти з партії та підтримати акції протесту - Цензор.НЕТ 3295
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Почему падаль? Нормально отработали. Схвалюю.Винтить коцев.
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Бить будут не по партбилета,а по морде,на которой написано что он был.
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**** упоротая, после такого пусть скажет публично, что путин *****. Тогда поверим, что ты расскаялась.
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Никогда не верьте русским и не будете обмануты
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Русский ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 6 августа 1996 года началась знаменитая операция «Джихад»
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Не удивлюсь если она в ближайшее время разведется и скажет что вообще никогда замужем не была)
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Та там вся країна сплошні "члени" - одним менше, одним більше.
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Да, судя по всему- он ей всё рассказал. И ему, наверное- понравилось. Ему теперь женщины не нужны... Отсюда- такой вот женский протест- Выход Из Партии!!!
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Ути какая ватница боевая. Член партии «Едим Раисю» просто шла мимо с мужем и ничего их не беспокоило и не настораживало, а когда её благоверного, судя по морде явного алкаша, перевели на другую сторону, как он и хотел, ей это не понравилось. Ей не из партии сейчас нужно выходить, а на колени падать и молить о пощаде или спасаться бегством в тайгу.
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А как же терпеть лишения и страдания ради партии и вошдя?
Наверное хотела только жопу на партийных харчах отростить и тройной подбородок.
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А что в Маскве метро не *минируют* и не закрывают чтобы майданщики не смогли добраться и выбраться с площади как ето делал в Киеве Парашенко?
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