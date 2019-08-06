EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  4252  57
Все про:авто (3651) растаможка (126) Нефьодов (97) евробляхи (134)

 Почему люди узнают о размере пошлины на границе? - Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей. ВИДЕО

В Украине планируют сделать процесс растаможивания автомобилей максимально прозрачным, чтобы уничтожить коррупцию на таможне и позволить автомобилистам самостоятельно просчитывать стоимость машин.

Об этом рассказал глава таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас люди узнают о объеме пошлин, которые они должны заплатить и как таможня будет оценивать машину, уже непосредственно на границе. Он отметил, что причиной этому служат каталоги Schwacke.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г., - ГФС

"Если вы приедете на границу – на границе есть так называемые засекреченные каталоги Schwacke, по которым определяется цена, и кому-то пропускают (автомобиль. - Ред.), кому-то доначисляют (пошлины. - Ред.), а кому-то – доначисляют втройне", - рассказал Нефьодов.

Он отметил, что детальной статистики ни у кого нет и никто не знает деталей, как именно начисляют налоги на авто. Поэтому среди автомобилистов появилось немало слухов, что разные таможни используют различные индикативы, а весь процесс растаможивания "мягко говоря, полулегальный".

Чтобы решить такую проблему, Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей на основе данных об уже ввезенных машинах. Он подчеркнул, что цены невозможно указать точно, но все же стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации, должна быть в примерно одинаковых ценовых рамках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефьодов рассказал о ночной встрече в Офисе Зеленского: "У кого-то сейчас холодок по спине пробежал". ФОТО

Создание такой базы должно снизить коррупцию на таможнях, защитить автомобилистов и позволить им заранее знать, сколько придется платить за растаможку. 

Источник: https://censor.net.ua/v3141423
 
   
 Топ комментарии
 
Когда-то в Швеции, чтоб не держать кучу таможенников и не судиться с купцами был простой закон. Таможенную стоимость товара, с которого платился налог, определял сам купец. Проверяли редко. Еще реже обманывали. Потому что во второй части закона было следующее: власти имеют право выкупить весь товар по заявленной стоимости.
Желающих занижать цену не было. Почему-то.
 показать весь комментарий
 
Калькулятори є для акцизу, мита і ПДВ. Але наша доблєсна митниця любить не признавати ціну автомобіля в договорі куплі-продажі і казати, що вона занижена. Бо в них там є якісь свої каталоги, де виписані ціни на б/у тачки і ціни там реально завищені. А якщо митники скажуть розмитнювати по своїй ціні з каталогу, то там відповідно і ПДВ міняється, і мито...
 показать весь комментарий
 
барыга- жаба сивая придумала хорошую схему-
"если в Европе что-то дороже- в Украине надо тоже делать дороже потому что туда идем!"..
"если в Европе что-то дешевле- то в Украине должно быть все равно дороже потому что еще не Европа!"..
лохи хавали..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
размеры пошлин эти бандиты ( иногда называют себя таможенниками) берут с потолка...
 показать весь комментарий
 
 
размер пошлин должен быть европейским- около 250 евро за тачку! бо Україна- це Європа!
 показать весь комментарий
 
 
какой то дурак увидел по телевизору шоу кретинов, где рассказывали, про такие цифры 250, а дальше, дурак-дураку- дурак-дураку...и уже все типа знают. про то, какая страховка старого авто никто не мычит.
 показать весь комментарий
 
 
В таком случае таможенникам ничего не достанется, их семьи начнут голодать и будут есть друг дружку. Так этот бородач призывает к каннибализму.
 показать весь комментарий
 
 
вообще то в сети масса калькуляторов (в том числе и на сайте таможни) для расчета стоимости растаможки. или нефедов не в курсе просто?
 показать весь комментарий
 
 
Калькулятори є для акцизу, мита і ПДВ. Але наша доблєсна митниця любить не признавати ціну автомобіля в договорі куплі-продажі і казати, що вона занижена. Бо в них там є якісь свої каталоги, де виписані ціни на б/у тачки і ціни там реально завищені. А якщо митники скажуть розмитнювати по своїй ціні з каталогу, то там відповідно і ПДВ міняється, і мито...
 показать весь комментарий
 
 
У списку Schwacke вказана приблизна залишкову вартість вживаних автомобілів на основі типу транспортного засобу, року виготовлення, обладнання та пробігу на німецькому ринку... Список Шваке регулярно оновлюється і вважається важливою основою для торгівлі комерційними та приватними автомобілями... Бази даних інтернет-ринків транспортних засобів пропонують можливість щодня визначати вартість транспортного засобу. Крім того, пропонуються спеціальні списки, наприклад, для визначення вартості фарби та запасних частин або з інформацією про оподаткування податків та інших податків, а також "компенсації списку Шваке за втрату використання". Видавцем списку Шваке є компанія EurotaxSchwacke, дочірня група групи EurotaxGlass, що має штаб-квартиру в Швейцарії. Відповідні списки щодо залишкової вартості вживаних транспортних засобів - Аргус у Франції та Синя книга Келлі в США. Багато банків використовують список Schwacke для визначення максимальної вартості іпотечного кредитування вживаних транспортних засобів.
 показать весь комментарий
 
 
ага конечно вот и считайте себе им. А на границе будет другая цена. У них есть своя сетка цен по авто и не важно за какую цену он реально был куплен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У порохосвинец свой каркулятор
 показать весь комментарий
 
 
барыга- жаба сивая придумала хорошую схему-
"если в Европе что-то дороже- в Украине надо тоже делать дороже потому что туда идем!"..
"если в Европе что-то дешевле- то в Украине должно быть все равно дороже потому что еще не Европа!"..
лохи хавали..
 показать весь комментарий
 
 
3 млн официально работает за рубежом. ЖТО ЗНАЧИТ 3 млн авто официально оформлено по всем правилам . КТО БУДЕТ РАСТОМАЖИВАТЬ ЖТИ АВТО ? И зачем их растомаживать, если люди работают И БУДУТ работать за рубежом?
Прибавьте к трем миллионам их жен и родню -ЭТО ТО НА ЧЕМ ПОРОХ ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ
 показать весь комментарий
 
 
Абсурд - иностранец на иностранной регистрации может назодится в стране год безвыездно. Мало того- границу проходят по коридору паспорта ЕС практически без очереди , а украинцы стоят ЧАСАМИ НА ГРАНИЦЕ КАК В СТОРОНУ УКРАИНЫ ТАК И В СТОРОНУ ЕС. Негры , блин, над украинцами смеются
 показать весь комментарий
 
 
Получил подсрачник от обворованного его семейством ...
 показать весь комментарий
 
Вопрос к этому( пока еще не козлу ) Нефедову.
ЕСЛИ УКРАИНЕЦ, работающий за рубежом купил авто и зарегистрировал его в ЕС, ПОЧЕМУ ЖЕНУ УКРАИНЦА НА ЖТОМ АВТО НЕ ПУСКАЮТ В УКРАИНУ? Ведь это совместная собственность ?
КАКОЙ ИДИОТ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ .

Потому про растоможку говорить- ЖТО ДУРОСТЬ. Наведите порядок в самых правилах въезда в Украину для граждан Украины
 показать весь комментарий
 
 
Еше один вопрос к Нефедову
КАКОГО ХРЕНА украинцам с ОФИЦИАЛЬНЫМ ВНЖ за рубежом разрешают въезд только на 60 дней в Украину, а не на полгода КАК ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ???
Украина , шо ПРОИЗВОДИТ СВОИ АВТО? Имеет свои автозаводы?
В Словакии 5 крупнейших мировых автозаводов и модно быть на иностранных номерах до полгода.

ВНЖ - это не просто бумажка. Это значит , что люди в основном ведут какойто совместный бизнес с Украиной . И ВНЖ просто так не получить . Через 5 лет дают ПМЖ , тем кто захочет. ( при таком отношении Украины к своих гражданам , обычно ПМЖ оформляют все) Им надо ездить в Украину и по Украине. В УКРАИНЕ -ВЛАСТЬ ЖЛОБОВ И ИДИОТОВ
 показать весь комментарий
 
почти хорошо, но таможенник может сказать, да!, то, что ты посмотрел в своей базе - это одно, но у меня свои каталоги и их никто не отменял, поэтому будешь платить сколько скажут....
 показать весь комментарий
 
 
Неа. Если это будет законодательно единая база растаможки, то после того как этот таможенник данную фразу скажет можно смело просить его это же повторить на камеру и сразу же оформлять иск в соответствующие антикоррупционные органы.
 показать весь комментарий
 
 
После его "пугалки" о ветерком потянуло чи там спина помокрела, я этого черта ваааще не воспринимаю. Гнида он, в клеточку.
 показать весь комментарий
 
 
Ему надо для тестя постараться. Тесть машины со штатов завозит
 показать весь комментарий
 
 
Да? Как всегда- всё просто, если обладать инфой.
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то в Швеции, чтоб не держать кучу таможенников и не судиться с купцами был простой закон. Таможенную стоимость товара, с которого платился налог, определял сам купец. Проверяли редко. Еще реже обманывали. Потому что во второй части закона было следующее: власти имеют право выкупить весь товар по заявленной стоимости.
Желающих занижать цену не было. Почему-то.
 показать весь комментарий
 
 
Взял машину в Германии за €23 тыс. По совету брокера предварительно расчитал на калькуляторе исходя из стоимости в €25 тыс. В Украине цены на такие авто начинались от $40 тыс.
Подал документы, из Киева прислали оценку в €37 тыс. Предложил им купить за эту цену, не захотели.
Почти две недели ждал пока придёт адекватная оценка.
 показать весь комментарий
 
 
Брокери вже давно навчились дурити і митників і громадян... Завжди записуйтесь на прийом до начальника митниці і пишіть письмовий запит...
 показать весь комментарий
 
 
Я машину покупал у официального дилера с трэйд ин, деньги вносил через кассу. У меня помимо купчей были фискальные чеки. Поэтому знакомый адвокат все разрулил
 показать весь комментарий
 
 
подтверждаю, только мне приговор сделали меньше, ждать не стал, пошел на попятную, пока платежи, туда-сюда, авто простояло у них на площадке пару дней, машину пока не растаможишь уже не заберешь,стоянка в сутки-500грн, зачем выпускать собственные авто и строить фабрики заводы?...
 показать весь комментарий
 
 
во Франции, существует нечто подобное, но касается другого, водозабора из рек, на промпредприятих и очистных сооружения, водозабор осуществляют ниже по течению реки, а сброс очищенных вод происходит выше....Вот бы на Днепре внедрить подобное...
 показать весь комментарий
 
 
это все, что способен сгенерировать твой мозг?
 показать весь комментарий
 
Толково... Але знову ж таки.. не при злочинній владі...
 показать весь комментарий
 
-таможня?
-та, можна...
-а скока?
-та детишкам, на молочишко...
-ну ни хера себе, вы ж сказали шо они молоко пьют, а то шо вы написали на листочке, за это ж можно их черной икрой кормить с утра до вечера, круглый год...
 показать весь комментарий
 
 
Таможенник поднимается на корабль для досмотра.
- Наркотики есть?
Капитан:
- Есть. Вот, пожалуйста (достает чемодан). Вот героин, вот кокаин. Все аккуратно упаковано,вот шприц готовый.
Таможенник, вытаращив глаза:
- А может, и оружие есть?
Капитан:
- Вот пистолет Макарова, вот автомат Калашникова, вот патроны к ним. Все как надо.
Таможенник с усмешкой:
- Наверное, и валюта есть?
Капитан достает третий чемодан:
- Вот 100 тысяч долларов, пожалуйста.
Таможенник, ничего не понимая:
- И это все Ваше?
Хозяин:
- Нет, это Ваше. Мое в трюме.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботам не нравится. Им медом ср...... ку намаж все равно не так. Ну и чего плохого или жить по скотски?
 показать весь комментарий
 
Канешн не нраится. Чому люди дізнаються про розмір мита на кордоні? - Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 1155 Мы ждём растаможки как перед выборами обещали. Или у пана атамана Зе, фсё?
 показать весь комментарий
 
Только предлагает и всё? Пора-бы уже давно сделать моча и доложить народу о результатах!
 показать весь комментарий
 
А для чего в верхзраде пишут запутанные законы,назначают высокие ставки растаможки и дают возможность их обходить при помощи желания таможенников?думай борода - три уха,ты попал в болото,нужно не приспосабливаться,а вылазить из него и осушать.
 показать весь комментарий
 
 
В нищей Украине цены на автомобили самые высокие в мире, как в Индии или на Кубе где автомобиль не средство передвижение а целое состояние которое передается по наследству. Какая в жопу Европа

 показать весь комментарий
 
 
Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей. Исчезнет интрига. Растаможка превратится в банальную рутину.
 показать весь комментарий
 
 
В США Тоета Камри 2018 года стоит $18тыс. В Украине аналогичная машина с аналогичной комплектацией стоит $35тыс. Машины же возрастом 5-15 лет отличаются в цене в 3-5 раз. Неужели в Украине такие зажиточные люди что имеют возможность покупать такие дорогие машины?
 показать весь комментарий
 
 
абсолютно верно. в салоне видел новую кемри только год уже біл на исходе --35 000.
там это серийная машина--у нас с доп функцией--полный фарш.( дэбилизм какой-то)
 показать весь комментарий
 
Але! Нефьёдов! Интервью - это зло! Помнишь? Сам говорил. Иди работай!
 показать весь комментарий
 
Я так понял бляхерам за покращення уже можно забыть.
 показать весь комментарий
 
 
Государство это форма.Кто ее заполняет?У нас ОПГ для отбора дани.Раньше призывали князей с каждым новым князем писали ряд ( договор) кто кому и за что.По сути нанимали корпорацию по безапасности Города имели самоуправление,земское войско,и пригороды - область вокруг тоже на самоуправлении. Вот с ними князь и подписывал договор.Только нашим правителям подписывать договор не с кем не доросли. Нет самоуправления.Люди живущие без самоуправления это вид хомо советикумус-(совки) ни на что не влияющие.А ждуны без будущего,зомбированные политшаманами от Власти-ОПГ.
 показать весь комментарий
 
Проблема в том что в Украине законы пишут преступники чтобы им было легче воровать и чтобы им за ето ничего не было. Никогда Украина не будет жить как Европа, Канада, США или другие развитые страны по живя по нашим сегодняшним законам аналогичным странам третьего мира. Хотите жить как одна из развитых стран, то примите законы аналогичные той страны только без изминений и поправок. И не нужно изобретать велосипед и содержать в ВР армию депутатов-воров.
 показать весь комментарий
 
 
ПЗДЦ!бородатый черт изображает из себя продвинутого чувака, но сам лох. звоните Баканову!
 показать весь комментарий
 
 
расстаможку - убрать как таковую!!! автомобилестроения нет!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх