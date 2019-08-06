 Почему люди узнают о размере пошлины на границе? - Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей. ВИДЕО

Об этом рассказал глава таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас люди узнают о объеме пошлин, которые они должны заплатить и как таможня будет оценивать машину, уже непосредственно на границе. Он отметил, что причиной этому служат каталоги Schwacke.
"Если вы приедете на границу – на границе есть так называемые засекреченные каталоги Schwacke, по которым определяется цена, и кому-то пропускают (автомобиль. - Ред.), кому-то доначисляют (пошлины. - Ред.), а кому-то – доначисляют втройне", - рассказал Нефьодов.
Он отметил, что детальной статистики ни у кого нет и никто не знает деталей, как именно начисляют налоги на авто. Поэтому среди автомобилистов появилось немало слухов, что разные таможни используют различные индикативы, а весь процесс растаможивания "мягко говоря, полулегальный".
Чтобы решить такую проблему, Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей на основе данных об уже ввезенных машинах. Он подчеркнул, что цены невозможно указать точно, но все же стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации, должна быть в примерно одинаковых ценовых рамках.
Создание такой базы должно снизить коррупцию на таможнях, защитить автомобилистов и позволить им заранее знать, сколько придется платить за растаможку.
"если в Европе что-то дороже- в Украине надо тоже делать дороже потому что туда идем!"..
"если в Европе что-то дешевле- то в Украине должно быть все равно дороже потому что еще не Европа!"..
лохи хавали..
Прибавьте к трем миллионам их жен и родню -ЭТО ТО НА ЧЕМ ПОРОХ ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ
ЕСЛИ УКРАИНЕЦ, работающий за рубежом купил авто и зарегистрировал его в ЕС, ПОЧЕМУ ЖЕНУ УКРАИНЦА НА ЖТОМ АВТО НЕ ПУСКАЮТ В УКРАИНУ? Ведь это совместная собственность ?
КАКОЙ ИДИОТ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ .
Потому про растоможку говорить- ЖТО ДУРОСТЬ. Наведите порядок в самых правилах въезда в Украину для граждан Украины
КАКОГО ХРЕНА украинцам с ОФИЦИАЛЬНЫМ ВНЖ за рубежом разрешают въезд только на 60 дней в Украину, а не на полгода КАК ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ???
Украина , шо ПРОИЗВОДИТ СВОИ АВТО? Имеет свои автозаводы?
В Словакии 5 крупнейших мировых автозаводов и модно быть на иностранных номерах до полгода.
ВНЖ - это не просто бумажка. Это значит , что люди в основном ведут какойто совместный бизнес с Украиной . И ВНЖ просто так не получить . Через 5 лет дают ПМЖ , тем кто захочет. ( при таком отношении Украины к своих гражданам , обычно ПМЖ оформляют все) Им надо ездить в Украину и по Украине. В УКРАИНЕ -ВЛАСТЬ ЖЛОБОВ И ИДИОТОВ
Желающих занижать цену не было. Почему-то.
Подал документы, из Киева прислали оценку в €37 тыс. Предложил им купить за эту цену, не захотели.
Почти две недели ждал пока придёт адекватная оценка.
-та, можна...
-а скока?
-та детишкам, на молочишко...
-ну ни хера себе, вы ж сказали шо они молоко пьют, а то шо вы написали на листочке, за это ж можно их черной икрой кормить с утра до вечера, круглый год...
- Наркотики есть?
Капитан:
- Есть. Вот, пожалуйста (достает чемодан). Вот героин, вот кокаин. Все аккуратно упаковано,вот шприц готовый.
Таможенник, вытаращив глаза:
- А может, и оружие есть?
Капитан:
- Вот пистолет Макарова, вот автомат Калашникова, вот патроны к ним. Все как надо.
Таможенник с усмешкой:
- Наверное, и валюта есть?
Капитан достает третий чемодан:
- Вот 100 тысяч долларов, пожалуйста.
Таможенник, ничего не понимая:
- И это все Ваше?
Хозяин:
- Нет, это Ваше. Мое в трюме.
там это серийная машина--у нас с доп функцией--полный фарш.( дэбилизм какой-то)