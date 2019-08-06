 Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве. ВИДЕО

На сайте ЗеОфиса указан его киевский адрес — ул. Большая Васильковская, 72, второй этаж торгово-развлекательного центра "Олимпийский". Этот же адрес указан и в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, которая ранее опубликовала отчет о работе на Зеленского и его партию "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на thebabel.

При этом издание "Голос Америки" утверждает, что по этому адресу офис Коэна не существует. "Прошлись и не увидели никаких действующих офисов - там есть магазин и пустые помещения. Кто такой Маркус Коэн, никто не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США

Представительница американского Центра ответственной политики Open Secrets, эксперт по деятельности лоббистов в Вашингтоне Анна Масолия подчеркивает, что офис, в котором нет сотрудников и который не выглядит действующим, является один из признаков существования группы, оперирующей "темными" деньгами.

Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.

Сам Зеленский отрицает связь с американскими лоббистами.