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Все про:Зеленский (2374) лоббирование (69) США (15188)

 Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве. ВИДЕО

Адрес якобы американского представителя президента Владимира Зеленского Маркуса Коэна, указанный в отчете американских лоббистов, совпадает с адресом офиса команды Зеленского в Киеве.

На сайте ЗеОфиса указан его киевский адрес — ул. Большая Васильковская, 72, второй этаж торгово-развлекательного центра "Олимпийский". Этот же адрес указан и в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, которая ранее опубликовала отчет о работе на Зеленского и его партию "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на thebabel.

При этом издание "Голос Америки" утверждает, что по этому адресу офис Коэна не существует. "Прошлись и не увидели никаких действующих офисов - там есть магазин и пустые помещения. Кто такой Маркус Коэн, никто не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США

Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве 01

Представительница американского Центра ответственной политики Open Secrets, эксперт по деятельности лоббистов в Вашингтоне Анна Масолия подчеркивает, что офис, в котором нет сотрудников и который не выглядит действующим, является один из признаков существования группы, оперирующей "темными" деньгами.

Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.

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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.

Сам Зеленский отрицает связь с американскими лоббистами.

Источник: https://censor.net.ua/v3141417
 
   
 Топ комментарии
 
штаны проверь не насрал там Порох нигде тебе? 😂
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у вас ус отклеился и пластинку заело, зебил Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве - Цензор.НЕТ 4561
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Зачем кому-то метать? Даже уже зебилы всё сами понимают, только никогда не признаются в своем зебилизме - характерная черта люмпенов.
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Суточные, командировочных им что, не платили ?
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Порошенко виноват, что пришлось Зедебилоидов обучать.
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смешная сумма фигурирует, на єту сумму даже на недельку на мальдиві с семьей не смотаешься, максимум на два дня
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Чисто мокшанская тактика верещать - а вон в Америке вообще негров линчуют! Зебилы и мокши братья навек))
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в школу иди, на третий урок опоздываешь
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Ну-ну, ожидаемо)) Типичный, убогий слив зелюка))
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Зекозел, на мальдивы слетать на неделю 2,5-3 тыс. баксов, это 75-80 тыс. грн. Это для твоего общего убогого развития, чтоб ерунду не писал. Хотя зедебилам Мальдивы не светят - люмпены всегда остаются нищими.
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"Честность" и "порядочность" так назіваенмого президента Зе просто зашкаливает. Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 1167
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Зебобики брешут как дышат...а дышат они часто... Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 7447
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DmB‏ @DmB_Ekb 1 ч.1 час назад

Для торжественных ходов
коридор уже готов -
в качестве живых перил
две шеренги из ****** )
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Я думаю час зубожіння вже скоро скінчиться:
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн
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Полный список будущих радостей Коломойского:

пп. 1-4 -- Ваши
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.

Владислав Кураленко
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Богдан от Бени теперь пару лещей получит...не подсказал вовремя.. Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 1003
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Расследование нужно вести в США. В доверенности выданной Коену вместо подписи Зеленского опять же подпись того же Коена. Американцы должны были элементарно проверить паспорт Коена и сверить с паспортными данными, которые обязательно должны быть указаны в доверенности. А так получается любой, кому не жалко 70 штук баксов может от имени президента назначить встречи через такого сраного лоббиста, нахамить людям на встрече якобы от имени президента, испортить все что можно и раствориться в туалете на втором этаже торгового центра на Б. Васильковской.
Кстати Зеленский может эту фирму обанкротить навсегда и их внуки будуть оплачивать Мальдивы внукам Зеленского.
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Не по то спрашиваешь, Галлюний! Ты спроси а эти оплаченные встречи были или нет?
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Я ж и говорю - амерам прижать хвост должны ФБР - кого они водили вокруг Белого дома и на встречу с конгрессменами? И как они приняли доверенность, без нотариально заверенной подписи Зеленского и документов, удостоверяющих личность доверенного лица.
А Баканова, как главу СБУ всегда встретять коллеги в любой стране мира, без посредников. И Зеленскому нет смысла платить бабки для того, чтобы встретиться с кем-то где-то - его приглашает Трамп лично.
И не хрен было Зеленскому в Америке делать перед вторым туром - все решалось в Украине.
Насчет встреч - спроси у погранцов! Они знают кто кудой летал, кто где залетал и кто на скоко был в пролете - у них все ходы записаны и все выходы прописаны почем!
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"Американцы должны были..." - ты серьезно?!
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Теперь у них будут проблемы с приемом оплаты от сомнительного лица по сомнительной доверенности. Им этот пофигизм дорого будет стоит, так как это служебный непрофессионализм, если не соучастие в проплаченной провокации...
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Порох ну никак идиот жирный не успокоится!! Зачем Зе вся эта херня,если он ,вернее украинцы,просто положили на пороха результатами двух выборов??
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А-ааа! Хвальшивые!!!!!!!!!!!!

А вот интересно, а УПЛАЧЕННЫЕ 70 тысяч долларов - тоже были фальшивыми?
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Да и обе подписи разные и ни о чем! Что говорит о том,что эти американцы лохи полные и похоже получали первый в жизни заказ на лоббирование.
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Это похоже на провокацию. Подписи Зеленского на документе нет. А Коэн юридически, заключил договор сам с собой. Голос Америки вчера сообщил, что Коэн не имеет права заниматься лоббистской деятельностью. Это какая-то подстава. И кажется, я догадываюсь с чьей стороны это сделано.
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Да-да! Это всё гадкий пэтя хочет виликага ЗЮ подставить! Пакостник эдакий Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 2630
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Один брехун передав естафетну паличку , ще більшому брехуну.
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А якщо подивитись останні судові рішення , які не на користь України і українців , то ще більшому грабіжнику і прихильнику Московії..
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Жаль, что Голос Америки подключился к раскрутке фейка. Человек не может заключить договор сам с собой и утверждать при этом, что представляет интересы другого. Если других документов нет, то Руслан Петричка учавствует в неблаговидном деле.
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ну барига цей зе, сикля наркоманська, боїться визнати що з лобістами Штатів працювали... мабуть перед хозяїним своїм путін-***** боїться щось таке промовити...
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офис, в котором нет сотрудников и который не выглядит действующим, является один из признаков существования группы, оперирующей "темными" деньгами.

Не-не!!!
Быть того не может, шоб светлые ЗЕлюди Коломойского оперировали темными деньгами. Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 3180
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Так кловуны ведь Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 2999 Люди неопытные. Разбираются только в алкоголе и изображении идиотизма
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Кажись Мы на грани грандиозного шухера Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 8066
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ну и хорошо. всё законно. всё нормально. пусть продолжают.
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_Вот-вот... Именно поэтому СМИ и не нужны богдане! Они очень мешают мутить и преступления преступать.
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