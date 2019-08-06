 Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве. ВИДЕО

На сайте ЗеОфиса указан его киевский адрес — ул. Большая Васильковская, 72, второй этаж торгово-развлекательного центра "Олимпийский". Этот же адрес указан и в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, которая ранее опубликовала отчет о работе на Зеленского и его партию "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на thebabel.
При этом издание "Голос Америки" утверждает, что по этому адресу офис Коэна не существует. "Прошлись и не увидели никаких действующих офисов - там есть магазин и пустые помещения. Кто такой Маркус Коэн, никто не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине", - сообщает издание.
Представительница американского Центра ответственной политики Open Secrets, эксперт по деятельности лоббистов в Вашингтоне Анна Масолия подчеркивает, что офис, в котором нет сотрудников и который не выглядит действующим, является один из признаков существования группы, оперирующей "темными" деньгами.
Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.
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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.
Для торжественных ходов
коридор уже готов -
в качестве живых перил
две шеренги из ****** )
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн
пп. 1-4 -- Ваши
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
Владислав Кураленко
Кстати Зеленский может эту фирму обанкротить навсегда и их внуки будуть оплачивать Мальдивы внукам Зеленского.
А Баканова, как главу СБУ всегда встретять коллеги в любой стране мира, без посредников. И Зеленскому нет смысла платить бабки для того, чтобы встретиться с кем-то где-то - его приглашает Трамп лично.
И не хрен было Зеленскому в Америке делать перед вторым туром - все решалось в Украине.
Насчет встреч - спроси у погранцов! Они знают кто кудой летал, кто где залетал и кто на скоко был в пролете - у них все ходы записаны и все выходы прописаны почем!
А вот интересно, а УПЛАЧЕННЫЕ 70 тысяч долларов - тоже были фальшивыми?
Не-не!!!
Быть того не может, шоб светлые ЗЕлюди Коломойского оперировали темными деньгами.