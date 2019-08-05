 В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Ачинск ТВ.
Кроме того, корреспондентам ИА "Запад24", которые находятся недалеко от места ЧП, очевидцы сообщили, что во время взрывов погибли несколько военных и гражданских, у которых снаряды взорвались прямо в руках.
Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметров. Происходит эвакуация не только жителей Каменки, но и соседнего поселка Ключи. К месту ЧП вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.
По информации очевидцев, "на воздух взлетело одно из зданий". Движение на трассе Назарово – Ачинск парализовано. К эвакуации готовят детей, отдыхающих в оздоровительном лагере "Сокол". "Отмечается, что система оповещения в Ачинске оказалась не готова к такой ситуации. Люди через динамики слышали только звук сирен, речевое оповещение невозможно разобрать, слышны лишь обрывки фраз", – поясняет Newsru.com.
Везёт же...
Непоганий вилов. 40 дивізіонам на кілька днів їх би вистачило.
а учитывая базовый уровень (2014) всех силовых структур и насыщенность последних кацапской агентурой, как и политику "миролюбства", могу предположить, что никаких диверсий на территории ********* украинские спецслужбы не проводили и не проводят..
Тем более в рашке
Я что-то слабо себе представляю что склады начали взрываться а туда внутрь пойдут люди включая гражданских выносить вырывающиеся снаряды на руках
Но может у меня с воображением слабовато, конечно
наверное на таком, как на том видео в статье
Ещё все впереди!))
Билеты в край вечного пения Кобзона идут нарасхват!!)))
«Увидели, что военные просто бегут. Паникой это назвать нельзя, но страх в глазах был. Открыл грузовой отсек, не знаю, сколько людей влезло, но сколько влезло, мы забрали», - рассказал СМИ очевидец происшествия.
ясень пень гасить никто не будет, хай как тайга, само