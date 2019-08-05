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 В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ. ВИДЕО

После взрывов боеприпасов в Ачинске (Красноярский край, РФ) в город никого не пускают после проведенной эвакуации, за исключением машин скорой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Ачинск ТВ.

Кроме того, корреспондентам ИА "Запад24", которые находятся недалеко от места ЧП, очевидцы сообщили, что во время взрывов погибли несколько военных и гражданских, у которых снаряды взорвались прямо в руках.

Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметров. Происходит эвакуация не только жителей Каменки, но и соседнего поселка Ключи. К месту ЧП вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.

По информации очевидцев, "на воздух взлетело одно из зданий". Движение на трассе Назарово – Ачинск парализовано. К эвакуации готовят детей, отдыхающих в оздоровительном лагере "Сокол". "Отмечается, что система оповещения в Ачинске оказалась не готова к такой ситуации. Люди через динамики слышали только звук сирен, речевое оповещение невозможно разобрать, слышны лишь обрывки фраз", – поясняет Newsru.com.

Источник: https://censor.net.ua/v3141388
 
   
 Топ комментарии
 
А все таки симпатичный этот Нибиру... В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ - Цензор.НЕТ 4632

В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ - Цензор.НЕТ 7051
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он вроде не на кацапию а в Турцию свалил..пока по крайней мере..
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При клоуне взрываться не будут, зебилы и так сдали Украину ***** и сватам. Теперь незачем склады взрывать у них вся Украина.
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А,то Порох взрывал чисто по патриоцким взглядам,а Зелень не взрывает бо рашу любит...*****,я прозрел
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Не обращай внимание, ему платят за слова с методички:"клоун, зебилы, сдали Украину, сваты"
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А чего ты раньше не написал,а то я уже расстроился и бутылку самогонки открыл...)
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Вы за кого принимаете старого, доброго дедушку Маккейна ???
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Амаретто вчера закончилось,а на боярышник у меня денег нет,всё-таки не в стране - бензоколонке живу,приходится скромничать...
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Петики, не прикидывайтась дебилами. Вы же элита! Уже никто не говорит, что это была диверсия извне.
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Прикидываться вами по меньшей мере нелогично
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Пєтюшки, хоч в такій темі не випорожняйтесь за свого вождя, дайте насолодитись моментом.
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"..40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметров."

Непоганий вилов. 40 дивізіонам на кілька днів їх би вистачило.
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Наверное тому городу уже всё... Меньше гумконвоев к нам будет ездить. Горжусь нашим спецназом 😎. Вот уж отплатили ордынцам за наши взорванные склады так отплатили.
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в начале кацапской агрессии чечены на "Кавказ центр" тоже считали, что подобные москальские косяки это дело рук украинских спецслужб..потом поняли - порожняк..(
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Вы думаете о таких делах мемуары пишут? Или хвастают ими потом? Нет все диверсии так и выглядят. Как чьё-то головотяпство..
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возможно и пишут, но спустя много лет..
а учитывая базовый уровень (2014) всех силовых структур и насыщенность последних кацапской агентурой, как и политику "миролюбства", могу предположить, что никаких диверсий на территории ********* украинские спецслужбы не проводили и не проводят..
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А я кавказцентр перестав читати з того часу, як прибрали українську версію сайту. Зараз КЦ вже далеко не той... Новин мінімум, а якщо вони і є- то половина- фантастика.
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теж давно не читаю..до речі, тенденцію про згасання захвату від наших спецслужб на цьому сайті помітив чи то Аристович, чи Корчинський..
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Нужно наоборот: всех впускать и никого не выпускать.
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Видно что ей нравится этот фейерверк.
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Сева, а Сева, скажи, а сколько на рассее Калиновок?
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Красиво и - многообещающе начинается неделя! В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ - Цензор.НЕТ 593
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Знаєте що в цій новині погано? Це утилізаційний склад((( ці снаряди були списані, і там проводили їх утилізацію...
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Гадаєш, що якби склад був би не утилізаційний зажмурилось би більше казламордих ??? В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 9835Згоден, не маю заперечень... В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 7264
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Мінімум 4 військових розклались на субатомні частки.
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А шо у них снаряды в руках делали, воровали и кто то упустил.
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Причём и военные и гражданские со снарядами на руках 🤨
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Это ж кацапы... Тупиковая ветвь... Шо с них возьмёшь...
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Кто пустит гражданских на склады брать на руки боеприпасы
Тем более в рашке
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Вспомнил фильм про войну отечественную, там в селе магазин немцы разбомбили, так одна крестьянка кричала односельчанам.- Стоите, лясы точите, а там магазин разбомбили, люди сахар берут.... Так и тут похоже решили поживиться боеприпасами).
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Ну как говорил *****, мы станем сзади гражданских, вот те и на.
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на ББС пишут возгорание и типа цепная реакция - основная версия

Я что-то слабо себе представляю что склады начали взрываться а туда внутрь пойдут люди включая гражданских выносить вырывающиеся снаряды на руках

Но может у меня с воображением слабовато, конечно
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Позволю себе посоветовать Вам прочитать што-нибудь про "загадачнуйурускуйудушу", матьийо... В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 5340 В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 1068
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Не, спасибо, мне новостей хватает, чтобы офигеть 🙈
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Что удивительного, они и чемоданы из самолёта выхватывают, когда уже жопа своя горит. Дебилы млять.
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Ланцюгова реакція це, коли в результаті підриву одного складу вібухають ще три, а потім дев'ять і так ділі... От аби це були склади з ядрьонною зброєю, тоді ланцюгова реакція могла б бути іншої природи, але світ не ідеальний.
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"очевидцы сообщили, что во время взрывов погибли несколько военных и гражданских, у которых снаряды взорвались прямо в руках."- цікаво, на якій відстані вони були від цих здетонувавших солдатиків ті очевидці, що ще й свідчать
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Из космаса. Из космаса **** одна коцапская видела всё как было.
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Да это вы, видно, не в теме. Тут недавно в ПАСЕ, как только туда вернули Россию, их космонавтка рассказывала, как она из окна своего космического аппарата НЕВООРУЖЕННЫМ глазом видела, как на Донбассе рвались снаряды, которыми мирный Донбасс обстреливала украинская армия. И убивали они женщин, стариков и детей. При таком суперзрении можно увидеть и военных с гражданскими у которых в руках взрывались снаряды. Горький юмор.
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_Странный вывод вы сделали из прочитанного. Из написанного мной про суку в космосе ясно же, что как раз про этот эпизод я знаю.
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То случайно было, они через костер хотели попрыгать, а оно возьми и сдетонируй
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Жаль, что не все на концерт к кобзону и в гости к курмаршалу отправились
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Ну как говорят сами кацарылые--лиха беда-начало!))
Ещё все впереди!))
Билеты в край вечного пения Кобзона идут нарасхват!!)))
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Хто в цій темі буде згадувати Пороха чи Зєлю- той "редиска", що псує святковий настрій.
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Разбирать последствия наводнения в иркутске экономически не выгодно - само рассосётся. Тушить лесные пожары в Сибири тоже экономически не выгодно - само потухнет. Локализовать взрывы на артскладах и подавно не выгодно - само довзрывается и перестанет. Шо там с Крымом?
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Все намного проще, склад был для утилизации, деньги освоили в карман и так сказать утелизировали все одним махом
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Один из местных жителей Михаил рассказал о своих первых впечатлениях.

«Увидели, что военные просто бегут. Паникой это назвать нельзя, но страх в глазах был. Открыл грузовой отсек, не знаю, сколько людей влезло, но сколько влезло, мы забрали», - рассказал СМИ очевидец происшествия.
ясень пень гасить никто не будет, хай как тайга, само
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бекінечно можно дивитися на три речі - вогонь, воду та на палаючу педірацию
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А как по украинским селам таким гатить,то с радостью. Кацапня в восторге. А как у себя дома,то беда то какая... Пусть в каждый кацапский дом вернется сторицей что сеют.
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Во имя справедливости к вящей славе господней.
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А самое печально для ,,братьев,, как Украина вместе с вами скорбит. Ошметки баянов летят выше осколков на ваших складах. И это все ваша заслуга.
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Ничего, Зеля завтра пособолезнует квартал 95 туда отправит.
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ну что, паскуды русские, надеюсь, все помнят вашу ржаку над нашими взрывами?
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