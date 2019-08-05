 В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Ачинск ТВ.

Кроме того, корреспондентам ИА "Запад24", которые находятся недалеко от места ЧП, очевидцы сообщили, что во время взрывов погибли несколько военных и гражданских, у которых снаряды взорвались прямо в руках.

Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметров. Происходит эвакуация не только жителей Каменки, но и соседнего поселка Ключи. К месту ЧП вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.

По информации очевидцев, "на воздух взлетело одно из зданий". Движение на трассе Назарово – Ачинск парализовано. К эвакуации готовят детей, отдыхающих в оздоровительном лагере "Сокол". "Отмечается, что система оповещения в Ачинске оказалась не готова к такой ситуации. Люди через динамики слышали только звук сирен, речевое оповещение невозможно разобрать, слышны лишь обрывки фраз", – поясняет Newsru.com.