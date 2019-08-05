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 Авиабригада ВМС совершенствовала летную подготовку и тренировалась уничтожать условную подводную лодку, - Минобороны. ВИДЕО

В течение недели подразделения авиационной бригады Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины выполняли учебно-тренировочные полеты в рамках комплекса тактических учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, экипажи совершенствовали летную подготовку, отрабатывали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию, отслеживали и уничтожали условную подводную лодку.

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Учения проходили не в пункте постоянной дислокации морской авиационной бригады, а в полевых условиях с развертыванием полевого лагеря.

Силами личного состава бригады была установлена ​​связь, обустроен палаточный городок и подготовлены площадки взлетно-посадочной полосы.

"Экипажи вертолетов Ми-14, Ка-27 и самолета Ан-26 совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Кульминацией летно-тактических учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. Выполнение этого элемента учений проводилось с полным боекомплектом. При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага. На место обнаружения условной подводной лодки выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141384
 
   
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как то пох..., когда читаешь вот такие новости....

Авиабригада ВМС совершенствовала летную подготовку и тренировалась уничтожать условную подводную лодку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 800 Ukr_Che @Ukr_Che 1 ч

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Алєні рано чи піздно своє отримають.
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Знайдуть ПЛ і скинуть бімбочку на кумпол.
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Лучше бы , как ***** , мультики рисовали .
Оно подешевле будет ...
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Этот "до Львова дошёл". По распределению от НКВД для его дидов наверное. 😉
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Зараз цензорівські иксперди понуть завивать,шот єта фсе фігня,зрада зрадская,і все прапала,караблі і марякоф патерялі,деньгі укралі,ну і т.д.
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неа не будут, порох то уже не президент)
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НАДО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КОЛПАШИТЬ С ВОЗДУХА !!!
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А когда Главнокомандующий Зеленский сядет в самолёт истребитель вторым пилотом и случайно наведёт ракету на Керченский мост?
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