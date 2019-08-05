 Авиабригада ВМС совершенствовала летную подготовку и тренировалась уничтожать условную подводную лодку, - Минобороны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, экипажи совершенствовали летную подготовку, отрабатывали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию, отслеживали и уничтожали условную подводную лодку.
Учения проходили не в пункте постоянной дислокации морской авиационной бригады, а в полевых условиях с развертыванием полевого лагеря.
Силами личного состава бригады была установлена связь, обустроен палаточный городок и подготовлены площадки взлетно-посадочной полосы.
"Экипажи вертолетов Ми-14, Ка-27 и самолета Ан-26 совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Кульминацией летно-тактических учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. Выполнение этого элемента учений проводилось с полным боекомплектом. При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага. На место обнаружения условной подводной лодки выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника", - говорится в сообщении.
как то пох..., когда читаешь вот такие новости....
Ukr_Che @Ukr_Che 1 ч
Суди масово почали випускати на волю терористів/бойовиків.. Сьогодні Джумаєва з пятнашки. Минулого тижня ще одного. Завтра мають відпустити Кірсанова, що корегував вогонь по Східному у Маріуполі у 2015....
Оно подешевле будет ...
Вы так нечего и не поняли