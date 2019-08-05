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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минтопэнерго (52) энергетика (1107) Герус (46) Слуга народа (204)

 Главой Минтопэнерго, вероятнее всего, станет Герус, - будущий народный депутат от "Слуги народа" Камельчук. ВИДЕО

Главой министерства энергетики и угольной промышленности, вероятнее всего, станет номер 17 в списке партии "Слуга народа" Андрей Герус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом заявил будущий народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, отвечая на вопрос есть ли версии того, кто будет возглавлять это министерство.

"Версии есть, но очень отдаленные. Поскольку главой комитета по топливно-энергетическому комплексу предлагается Андрей Герус, то в теории, возможно, именно он станет министром. Я лично других версий пока что не вижу", - сказал Камельчук.

 

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Источник: https://censor.net.ua/v3141345
 
 
 Топ комментарии
 
Тоесть лобиста коломойского... Чтож, зубожилые познают все прелести... Жалко только, что пострадают не только зебилы.
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это тот парень, который путает слова "плановый" и "фактический"
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Шо за крендель этот герпес Ну раз от зелёного так и так ясно очередной вредитель
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Тоесть лобиста коломойского... Чтож, зубожилые познают все прелести... Жалко только, что пострадают не только зебилы.
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а міністр енергетики гєрус знає чим вуголь відрізняється від кізяка?
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Это нужный чувак для Бени...и должность эта архиважная доя Бени...с его энергоемкими ферросплавами....
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не перевелись еще порохоботы,мало их осталось,но когда педро свалит из страны,исчезнут во мраке вместе со своей дурью,потопившей рейтинг патрона до 8 процентов..и поделом,учиса,учиса и учиса
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😀 Так уже свалили все...и не раз...первый раз в мае...второй раз в июне...шо опять？
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Спікер парламенту - Дмитро Разумков
Віце-спікер - Руслан Стефанчук
Глава фракції СН - Давид Арахамія
Заступники голови фракції:
1) Галина Янченко
2) Дмитро Соломчук
3) Юрій Місягін
4) Павло Халімон
5) Євгенія Кравчук
6) Павло Сушко
7) Юрій Корявченков (Юзік)
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9) Микола Тищенко
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11) Ольга Савченко
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15) Олена ШулякКандидатури на посади голів комітетів у Верховній Раді
1. Данило Гетманцев - комітет податкової, митної та фінансової політики (Пропозиція СН об'єднати 2 комітети в один - податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності)
2. Дмитро Наталуха - комітет з питань економічної політики
3. Юрій Арістов - комітет з питань бюджету
4. Олександр Ткаченко - гуманітарний та інформаційний комітет
5. Сергій Бабак - комітет з питань науки і освіти
6. Михайло Крячко - комітет з цифровізації та IT
7. Ірина Венедиктова - комітет з питань правової політики і правосуддя
8. Микола Сольський - комітет аграрної політики і земельних відносин
9. Анастасія Красносільська - комітет з питань запобігання та протидії корупції
10. Денис Монастирський - комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
11. Андрій Герус - комітет з питань паливно-енергетичного комплексу
12. Владислав Криклій - комітет з питань інфраструктури
13. Андрій Клочко - держбудівництва, місцевого самоврядування
14. Олександр Завітневич - комітет з питань національної безпеки і оборони
15. Михайло Радуцький - комітет з питань охорони здоров'я
16. Олег Бондаренко - комітет з питань екологічної політики
17. Сергій Кальченко - комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ
18. Богдан Яременко - комітет з питань закордонних справ
19. Марія Мезенцева - комітет з питань європейської інтеграції
20. Галина Третьякова - комітет з питань соцполітики
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Герус работал в НКРЕКП, а значит участвовал в геноциде украинского народа. Зе, шо хочет через пол года получить рейтинг ноль?
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герус, херус. Какая разница? Беня, вот кто конечный бенефициар всего происходящего в финансовой области. В политической - Медведчук-Путин. Возможно еще и Рабинович, но то таке...
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это тот парень, который путает слова "плановый" и "фактический"
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