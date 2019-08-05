 Главой Минтопэнерго, вероятнее всего, станет Герус, - будущий народный депутат от "Слуги народа" Камельчук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом заявил будущий народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, отвечая на вопрос есть ли версии того, кто будет возглавлять это министерство.

"Версии есть, но очень отдаленные. Поскольку главой комитета по топливно-энергетическому комплексу предлагается Андрей Герус, то в теории, возможно, именно он станет министром. Я лично других версий пока что не вижу", - сказал Камельчук.

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