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 Бывшие пленники террористов предоставили свидетельства о пребывании в застенках "ЛНР", - СБУ. ВИДЕО

Бывшие пленники террористов предоставили СБУ показания о пребывании в застенках "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С начала 2019 года уже 11 человек предоставили Службе безопасности Украины показания о фактах физического насилия и моральных издевательств над украинскими заложниками в застенках на временно оккупированной территории Луганщины", - информирует СБУ.

В одном из фрагментов видео говорится о том, что к правоохранителям обратился житель Станично-Луганского района, которого пророссийские наемники безосновательно обвинили в связях с украинскими спецслужбами и подвергли жестоким пыткам. Мужчина сообщил, что во время пребывания у отца в Луганске его неоднократно задерживали представители так называемого "МГБ ЛНР". Прибегая к методам физического давления, террористы пытались "выбить" из мужчины признание в мифических преступлениях. В заключение бандиты вывезли его за город и после очередного избиения приказали возвращаться на контролируемую украинскими властями территорию.

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Жительница Лисичанска дала показания о своем пребывании в камере Луганского следственного изолятора. Женщина сообщила, что кроме нее там была еще одна девушка, которую "спецслужба" боевиков обвинила в шпионской деятельности против квазиреспубликы. Террористы жестоко пытали "шпионку": неоднократно подвергали избиениям и пыткам электротоком. Чтобы создать необходимый видеосюжет для своего пропагандистского телеканала, боевики заставили ее передать подготовленный ими текст с "раскаянием". Так называемый суд "ЛНР" осудил девушку до 12 лет заключения.

Кроме того, по словам жительницы Лисичанска, к заключенным, которые содержались в изоляторе по обвинению в убийствах и других тяжких уголовных преступлениях, администрация относилась значительно гуманнее, чем к украинским патриотам.

"СБУ в очередной предостерегает граждан без необходимости воздержаться от поездок на временно оккупированные территории. В случае пребывания в ОРДЛО, призываем наших соотечественников быть осторожными и внимательными и не привлекать к себе внимание боевиков. Ведь для "показателей" и отчета перед российскими кураторами террористы готовы заплатить любую цену", - предупредили в СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141313
 
 
 Топ комментарии
 
а опыты там проводили? Ведь над животными опыты не запрещены. А все кацапо-монголоиды и их выблядки с ордло - явно не люди...
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 Администратор форума
тест
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а опыты там проводили? Ведь над животными опыты не запрещены. А все кацапо-монголоиды и их ******** с ордло - явно не люди...
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Кто-то что-то про амнистию п#здит, так это к св.Петру на прием.
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Как то замалчивается вот какая тема при подобных разбирательствах. А ведь там прекрасно знают на бытовом уровне что творят на подвалах негодяи. Местные имею в виду. И 5 лет уже прошло. Как звать чужаков смелые были, толпы ходили, а ведь там и местных крутят и на банальное бабло, жильё, авто итд! Бояться или терпят? Настаиваю---ни то ни другое. Равнодушие, скотство, псявость! И не надо сказку молоть что запуганы, пенсы одни остались. Надо знать там ситуацию. Там масса народу с 45 и 50 лет на пенсии и не плохой, там много мужчин, тяжёлое машиностроение, шахты, коксохим, металлургия мужиков валом и не все старые. Могли бы давно арматурой перебить не одну сотню залётных козлов, взрывчатку глушить рыбу где можно было всегда купить валом? На Донбассе! Амонал и прочее. Им так подходит, и может даже нравится. Но НАМ НЕТ! Пора решать!
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