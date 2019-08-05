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 Авария на Приднепровской ТЭС: из труб станции повалил черный дым. ВИДЕО+ФОТО

На ДТЭК Приднепровской ТЭС из-за повреждения трубы произошел выброс дымовых газов и пара. Жители Днепра видели, как из труб станции валил черный дым.

Первыми об аварии сообщили очевидцы в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Дым рядом шел со всего здания, в котором расположены рабочие энергоблоки станции и рубки их управления. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными", - написали в группе Save Dnipro в Facebook.

Авария на Приднепровской ТЭС: из труб станции повалил черный дым 01

Через час ситуацию прокомментировали на странице предприятия в Facebook.

"5 августа 2019 года около 9 часов утра на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена", - сообщили в пресс-службе.

Авария на Приднепровской ТЭС: из труб станции повалил черный дым 02

Также на Цензор.НЕТ: Из-за отсутствия поставок угля из РФ Луганская ТЭС перешла на газ, - Комарницкий

Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.

Авария на Приднепровской ТЭС: из труб станции повалил черный дым 03
Авария на Приднепровской ТЭС: из труб станции повалил черный дым 04

Источник: https://censor.net.ua/v3141306
 
 
 Топ комментарии
 
…куда зеленский смотрит - вот выбрали себе - бездельника))))))
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Ау, Гидрант - делай что-то. Или ты там опять на пляже загораешь?
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…куда зеленский смотрит - вот выбрали себе - бездельника))))))
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но его любит администрация сервера . Он у них в почете
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Ахметов же лучший друг Поросенка и патрийот Украины как утверждала 5 лет порохосрань топая ногами
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мало того, что происходило бы с экономикой длнр без продажи уголька нам,по тарифу роттердам+..... но тсссс. об этом ни слова, а то путиннападет
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Подавись своим гавном, малютка:
Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели их с импортного антрацита на украинский газовый уголь.
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Подавись своим гавном, малютка:
Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели их с импортного антрацита на украинский газовый уголь.
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Той випадок, коли вийшов на вулицю і побачив цю халепу.
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папу ещё не выбрали, надо ждать белый дым
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Ау, Гидрант - делай что-то. Или ты там опять на пляже загораешь?
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…Що з довбаним інтерфейсом, Цензоре?
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Наверняка старье которое уже выработало свой ресурс.
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Хєрня, Ахметов за це також декілька кіосків на дамбасє пофарбує...
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Если повалил черный дым - значить избрали нового папу !!!
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Гудок мабуть не вважає за необхідність попереджати насселення про аварію та шкідливі викиди так як живе подумки в совку.
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Ну ты и тупое, или ахмет стал зеленым?
Умора с с вас соевых
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Вам, тупым зебилам лишь бы обвинить кого-нибудь!!!!

При Зе уже блоки взрываются. Барыги цирковые!
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Ото, хіба що "рубки керування"... Слава Богу, не "підземні командні пункти".
Писуни, блін...
Приберіть цих йолопів з інтерету, бо на ТЕС з блочною побудовою це називається "блочний щит керування".
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…Днепряне выбирают мэра. Черный дым - пока не выбрали.
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никто никого не уведомляет, воды например горячей нет а когда будет почему нет уже давно не сообщают, нет и нет
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а зебобики не знают, что такое горячая вода, поэтому и людям не дают. Скоро и света не будет, и газа.
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…Які змістовні коменти у вигляді трикрапок виходять. Таке собі замислене "..."
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Починят. А вообще это маркер того как олигархи всего лишь выдавливают последние соки их советской индустрии которое строилось несколькими поколениями украинцев и которое с благословения кучмы бы за копейки украдена у страны и народа государством. Модернизации нет и с олигархами не будет, а значит они будут до последнего доить народное достояние - которое обеспечивало народу бесплатное образование, спорт и медицину, а потом сбегут оставим нам руины и экологические катастрофы. Поэтому нужно требовать от Зе деолигархизацию страны, ибо народ ему для этого дал абсолютную в стране и отговорки уже не прокатят.
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Подавись своим гавном, Олежка:
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.
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Во-первых не Олежка, а Олег Анатольевич или просто Игорь. И вопрос, а, шо с ещё девятью инэргоблоками? Дымят?
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21 век , столько новых технологий но у нас еще загаживают город такие ТЭС которые были постоены при моих пра пра предках. Закрыть нахер, вместе с угольными шахтами.
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Подавись своим гавном, дружочек:
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев."
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Эй, двбилята бизмозглые, вы прежде чем своим помётом обмазываться хоть новость почитайте:
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.Источник: https://censor.net.ua/v3141306
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