 Авария на Приднепровской ТЭС: из труб станции повалил черный дым. ВИДЕО+ФОТО

Первыми об аварии сообщили очевидцы в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Дым рядом шел со всего здания, в котором расположены рабочие энергоблоки станции и рубки их управления. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными", - написали в группе Save Dnipro в Facebook.

Через час ситуацию прокомментировали на странице предприятия в Facebook.

"5 августа 2019 года около 9 часов утра на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.



