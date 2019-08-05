 "#бать! Ах#еть! Один склад взорвался, а там их много", - на складах воинской части в Красноярском крае России детонируют боеприпасы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, власти приступили к эвакуации близлежащего поселка Каменка. В сети появились видеозаписи взрывов и эвакуации местных жителей.
"Сейчас в поселке воют сирены, а люди спешно покидают свои дома. Сообщается, что ограничено движение при въезде на Назаровскую гору. В сторону Назарово автомобили не пропускают. Автомобилисты заявляют, что движение на этом участки дороги затруднено, так как по направлению из Каменки - огромный поток машин. Взрывы, которые слышали в Ачинске, ощутили и жители района, очевидцы говорят, что их прокатилась целая волна, у людей от взрывной волны вылетели окна. Официальной информации об инциденте до сих пор нет. В социальных сетях сообщают о гибели военных", - сообщает одно из местных изданий.
https://drive.google.com/file/d/1wnFAAweKzi5pf3coVD-md-qDFwwBPW3q/view?usp=sharing
https://polka.d3.ru/pod-krasnoiarskom-vzryvy-na-skladakh-***********-1827255/?sorting=rating
Приятно.
На видео мы видим интенсивный быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва(газов). Скорее всего, врыв возник из-за того, что точка воспламенения детонирующего капсюля оказалась ниже подведённой тепловой энергии. То есть масса тепловой энергии окружающей среды оказалась тяжелее массы тепловой энергии воспламенения детонирующего капсюля.
І щоб так по всій Расєї кожен місяць цілий рік підряд!
Мабуть поминки Расєї )) Вінки прислали: Україна, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Сирія, країни Балтії.
Может это уже начинается ядерный пепел на *********?
- Хы-хы-хы-хы, УБЕГАТЬ НАХ*Й!
...
З'ясувалося, що це була лише репетиція
Скрепненько)>
Видео кацапстана удовлетворен))
Давай ещё,жги кацапня,)))
Ричард... мне страшно!
Ричард?
РИ-ЧАРД?!!!
А вот теперь по смыслу больше подходит:
#бать! Ах#еть!... В П*ЗДРЫЩЕНСКЕ и РИЧАРД!!!