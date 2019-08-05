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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (5784) боеприпасы (1249) взрыв (4309) Россия (73511)

 "#бать! Ах#еть! Один склад взорвался, а там их много", - на складах воинской части в Красноярском крае России детонируют боеприпасы. ВИДЕО

На территории закрытого военного поселка Ачинск-13 близ села Каменка Красноярского края Российской федерации взорвался склад боеприпасов на территории воинской части № 58661-49. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, власти приступили к эвакуации близлежащего поселка Каменка. В сети появились видеозаписи взрывов и эвакуации местных жителей.

"Сейчас в поселке воют сирены, а люди спешно покидают свои дома. Сообщается, что ограничено движение при въезде на Назаровскую гору. В сторону Назарово автомобили не пропускают. Автомобилисты заявляют, что движение на этом участки дороги затруднено, так как по направлению из Каменки - огромный поток машин. Взрывы, которые слышали в Ачинске, ощутили и жители района, очевидцы говорят, что их прокатилась целая волна, у людей от взрывной волны вылетели окна. Официальной информации об инциденте до сих пор нет. В социальных сетях сообщают о гибели военных", - сообщает одно из местных изданий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военный арсенал горит в Казахстане: из-за мощных взрывов эвакуируют близлежащий город. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3141299
 
   
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Є надія, що Хачинсть накриє і Канськ дістане
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Пущяй ширится ентое природное явление, которое тушить не надо.
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Странно, но на ветке нема холивара, порохоботы vs зелебобы...
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Вот эта тема - да? - объединила Украину (в стиле Шустера)
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А визитку Яроша и след госдепа уже нашли?
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В форме сердца, типа - на россии с любовью...
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ВО, пока они рвутся в красноярском крае, они не рвутся на донбассе. ССО-шникам на заметку.
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А я не об этом, мне очень жаль маленьких червячков, живы ли, повылазили бедненькие
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Заборы, сАбаки, мат-перемат и среди всего этого Ричард? Эпично-то как!
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Заборы, сАбаки, мат-перемат и среди всего этого Ричард? Эпично-то как!
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Да, маловато, ну надеемся, что лиха беда - начало...
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Хір Алєксандрова задоволений - в них сьогодні буде секс...
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кацапня,допивайте швидше брагу та бояришнік,бо можете не встигнути...
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а по какому это календарю свинорусики Новый год отмечают салютами?
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Яка гарна новина-чекаємо продовження в тому ж дусі
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Диды, можно сказать, недоедали, вместо нормальных джинсов носили ватники, а нынешнее расиянское быдло все их страдания пустило на воздух...
Приятно.
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Пошел Я за Коньяком!, Такой Праздник что надо ОТМЕТИТЬ,
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Ну что ж, давайте снова разбираться.
На видео мы видим интенсивный быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва(газов). Скорее всего, врыв возник из-за того, что точка воспламенения детонирующего капсюля оказалась ниже подведённой тепловой энергии. То есть масса тепловой энергии окружающей среды оказалась тяжелее массы тепловой энергии воспламенения детонирующего капсюля.
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Та пофіг чи "быстропротекающий физический или физико-химический процесс", чі ні, головне щоб доіше горіло і більше вибухноло!
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На ютубе выложили видео, где целый час беспрерывных взрывов и "грибы" от некоторых, как от ядерных снарядов. На данный момент взрывы продолжаются, надеюсь цензор обновит видеоматериалы.
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А візитку Яроша там уже де небудь знайшли???
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вИЗИТКИ яРОША.. оНИ.. ЗАААПОЛОНИЛИ ВСЮ ПЛААНЕТУУ...
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А якби в тайзі, що горить на роісі, були точки із ядерною зброєю?
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Який радісний хфеєрверк !! "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 3683

І щоб так по всій Расєї кожен місяць цілий рік підряд!



Мабуть поминки Расєї )) Вінки прислали: Україна, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Сирія, країни Балтії.
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безкінечно можно дивитися на три речі - вогоньЮ воду та на те, як палає педірация
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Хоч я і порохобот, але мушу визнати - при Пороху такого не було
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так вот куда ты уехал, Кровавый Пастор!
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Такой салют мне нравится. Чтоб у них и мацква сгорела к **** полностью.
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ща пыня скажет шо бендеры диверсанты взорвали фон штирлиц и пастор шлаг дошли на лыжах со львова
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Это свои же и взорвали, чтоб скрыть воровство и недостачу.
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мацковский режим неспособен уберечь склады с боеприпасами от взрывов , коррупция в езде , пьянство и касапский авось
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На останньому відео коментатор каже "###ть його в рот". Якось дивно мені це вже слухати..(. Сьогодні на роботі я слухав як мужчіни грають в доміно, так і матір, і рот, і є...ть, є...ть. Що це з нами всіма твориться?
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Как недавно сказал один губернатор в Рф "Тушить леса глупо, нерентабельно и вообще не нужно" Склады с боеприпасами тем более. Само выгорит.
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Но там же ядерный гриб явно виден!
Может это уже начинается ядерный пепел на *********?
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Ну от і добре... а то всі питають, де Петя, де Петя?
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- Ё**на в рот, чё делать-то нах*й?
- Хы-хы-хы-хы, УБЕГАТЬ НАХ*Й!

"#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 2110
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Не успел я написать, шо всё в параше будет лугандон как на тебе нежданчик.
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Площа арсенала 42 га. Відстань до Ачинського глиноземного комбінату 5-6 км. Відстань до залізної дороги 1-2 км. Територія арсеналу покрита сосновим лісом, навколо арсеналу теж сосновий ліс. Може початися пожежа коли сухо. Радіус розлітання не відомо який.
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Чим більше в фашистській московії катастроф і втрат - тим слабший російський фашизм і легше людям в усьому світі . Менше війн , терактів , отруєнь вбивств і мародерства .
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Про кількість жмурів вже були повідомлення? Чи від них нічого не залишилося?
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Чем больше будет взорвано складов, тем лучше будет для Украины.
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.....САМАЫЙ большой просчет ПУЙЛА , это ОГРОМНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ росии это выходцы с УКРАИНЫ !!! И если , даже МАЛО-МАЛЬСКЫЙ бытовой конфликт может привести с АКЦИИ одного ЧЕЛОВЕКА !!!
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.....даже один УДАР МОЛОТКОМ по электро розетке в гос.учреждении в МАСШТАБЕ росии это КРАХ для ее економии !!!
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Україна нє россія? Ага а як же.. (гезета, Голос України за 2.08.2019 року)
"#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 6578
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А ничего так)))
Скрепненько)>
Видео кацапстана удовлетворен))
Давай ещё,жги кацапня,)))
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#бать! Ах#еть!...

Ричард... мне страшно!
Ричард?
РИ-ЧАРД?!!! "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 3816 "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 3816 "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 3816
А вот теперь по смыслу больше подходит:
#бать! Ах#еть!... В П*ЗДРЫЩЕНСКЕ и РИЧАРД!!! "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 6068
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