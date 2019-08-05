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 Обстрелы возле Южного и Водяного: потерь нет. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска обстреляли защитников населенных пунктов Южное и Водяное. Потерь среди наших сил нет.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 5 августа, российско-оккупационные войска осуществили два обстрела. По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

По словам Прауты, на Луганском направлении противник после полуночи в течение 25 минут со стороны шахты имени Гагарина вел огонь из стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Южное. На Донецком направлении враг также применил стрелковое оружие и около 5 утра обстрелял позиции украинских войск неподалеку от Водяного.

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Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня, отметил спикер.

Источник: https://censor.net.ua/v3141287
 
 
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один уже обещал АТО за считанные часы..потом извинялся..
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до вторжения регулярной кацапской армии обещал ?
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после Крыма..уже можно было и догадаться, что кацапня не остановится и перед вторжением..
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Потерь нет.. Перемирие не нарушалось... хм... Генштаб - ты сошел с ума ?! Обстрелы возле Южного и Водяного: потерь нет - Цензор.НЕТ 8441
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