 "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры перепалки переселенца с пособниками Кремля обнародовал в Twitter известный блогер Necro Mancer.
Переселенцем из Луганска оказался известный своей проукраинской позицией Михаил Шевченко. В этот момент он делал фотоснимки на мосту, где до сих пор есть террористы "ЛНР".
"Я на украинской территории и гражданин Украины! А вот что вы тут делаете?" - ответил пропагандисту Шевченко, назвав их оккупантами.
Это, кстати, хороший сюжет для тех ослов кто уверен - в Луганске все сплошь сепары и звали путина.
Те, кто по разным, обычно финансовым причинам не может вывезти стариков из оккупации, так разговаривать невозможно... Но таких как этот парень там больше чем вам внушили пропагандисты. Это же часть пророссийской пропаганды - убедить что все жители Лугандона - за Рашу и против Украины, и стало быть, у нас гражданская война, а не война с РФ.
А зате скільки санкцій випросив для Параші!
а, оба обосрались и мы вместе с ними
Сралин, Пагтия, Калсамол!!1111
Але щодо Донбасу кивати на відсутність лісів наївно, більшість українців, які жили там з часів Кальміуської Паланки Запорізької Січі і пізніше, були винищені під час Голодомору 1932-1933 рр. Лише у другій половині 1933 р. з Росії і Білорусії було завезено на Донбасс півмільйона населення в опустілі хати вимерлих від голоду українців (можу дати посилання на документи, якщо хто не вірить), ті українці, які там вижили, були морально пригнічені і відмовилися від свого походження, щоб не померти через нього в майбутньому. Після етноциду українців додайте політику асиміляції, пропаганди проти незалежності України на Донбасі за радянських і пострадянських (Україна в силу своєї слабкості це дозволила, але все одно парадоксально) часів, і я не думаю, що тепер більша частина населенців тамошнього краю кричить "Мы почти русские", "Путин приди" і "Вон с "нашей земли", то хібав дивно, що там немає українських повстанських загонів? У відеоматеріалах, які потрапили до іне-ту зустрічалося, що "Вон с "нашей земли" кричали і російські окупанти з Чечні (чи Ічкерії) та інших завойованих Росією народів, але для українців ці вигуки рабів російських імперіалістів виглядали зовсім не пікантно.
если не на словах
.
В застройках только одиночные вылазки--- НО ЭТО СЧАСС НЕ ВОЗМОЖНО,,
,
Краткая справка
"Гром-2" в экспортном варианте дает дальность 499 км. Переключение рычажка и смена топливных баков на другие дает сразу 750 км. Это испытано, проверено, и даже продано
"Гром-2М" - 1200 км. есть в наличии но не испытан. До конца года будет.
Запуски ракет производились в строгом соответствии с международными правилами и правилами обеспечения гражданской безопасности. На запусках присутствовали технические специалисты и военные наблюдатели одной из стран НАТО.
Пуски проводились из двух мобильных установок ОТРК) "Гром-2 [модификационный номер не раскрывается]. Полное боевое развертывание с марша с введением целеуказания составило 15 и 17 минут соответственно. Обе ракеты несли имитационный боезаряд соответствующий своим тактико-техническим характеристикам. Пуски проводились с целью проверки характеристик нового топлива (пуск №1 СВ-02-18) и испытания системы наведения украинского производства (пуск №2, СВ-02-27). Обе ракеты поразили условные цели на расстоянии 461 и 459 км соответственно на полигоне Яворов (Львовская обл.)
Правильный дядька.
За поребрик, ******* !
При Порошенко такого позора не было
«Причина не в регистрации [кандидатов в депутаты Мосгордумы], а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!»
Мне даже жаль рабсиян - жрут высеры этих утырков и только хрюкают от удовольствия.
Этот скот в базе Миротворца.....но в Украину он уже приезжает как к себе домой....скоро кисилевы...и прочие сливные бачки будут приезжать так же....
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тела утонувших в Севастополе чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Джакубовойи вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой извлечены из воды и опознаны, сообщил «Интерфаксу» президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.
почему свинопес свободно пришел с оккупированной к нам? Это вроде не граница. Он по сути уже нарушитель и спокойно тянет на статью.
А... Я ж забыл, шо щас Зебил при власти..)
До@бался до того моста. Нах оно нам впало?? Лучше у Трампа пусть проект стены попросит.