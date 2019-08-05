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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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 "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист из "Россия 1" Андрей Руденко попытался взять интервью у переселенца из Луганска на мосту в Станице Луганской, где проходит линия разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры перепалки переселенца с пособниками Кремля обнародовал в Twitter известный блогер Necro Mancer.

Переселенцем из Луганска оказался известный своей проукраинской позицией Михаил Шевченко. В этот момент он делал фотоснимки на мосту, где до сих пор есть террористы "ЛНР".

"Я на украинской территории и гражданин Украины! А вот что вы тут делаете?" - ответил пропагандисту Шевченко, назвав их оккупантами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3141238
 
   
 Топ комментарии
 
Так смело могут говорить только те, у кого в оккупации нет близких и кому не нужно туда возвращаться.

Это, кстати, хороший сюжет для тех ослов кто уверен - в Луганске все сплошь сепары и звали путина.

Те, кто по разным, обычно финансовым причинам не может вывезти стариков из оккупации, так разговаривать невозможно... Но таких как этот парень там больше чем вам внушили пропагандисты. Это же часть пророссийской пропаганды - убедить что все жители Лугандона - за Рашу и против Украины, и стало быть, у нас гражданская война, а не война с РФ.
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Приехало российское чмо про нейтральные территории в Украине рассказывать.
За поребрик, сучоныш !
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Так смело могут говорить только те, у кого в оккупации нет близких и кому не нужно туда возвращаться.

Это, кстати, хороший сюжет для тех ослов кто уверен - в Луганске все сплошь сепары и звали путина.

Те, кто по разным, обычно финансовым причинам не может вывезти стариков из оккупации, так разговаривать невозможно... Но таких как этот парень там больше чем вам внушили пропагандисты. Это же часть пророссийской пропаганды - убедить что все жители Лугандона - за Рашу и против Украины, и стало быть, у нас гражданская война, а не война с РФ.
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Партизаны были бы, если это было в Западной Украине.
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Партизани були якби був воєнний стан і цивільні отримали б право згідно Конституції України вбивати окупантів всіма засобами! Але порошенко не ввів воєнний стан і цивільні не отримали право воювати за власну землю! Навіть військових ЗСУ які вбивали окупантів та колаборантів зараз тисячами судять, більше 8000 солдат та офіцерів ЗСУ перебувають за гратами!
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А зате скільки санкцій випросив для Параші!
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ПЗДЦ! то ты пишешь, что плохо, хотел ввести военный стан и отменить выборы, теперь ты пишешь что нужно было его вводить! ты ЗЕбанулась окончательно? лично я, после выборов ВР 2014 так и сделал бы, закрыл границу, комендантский час, и всеобщую мобилизацию. тогда у таких как ты баранов мозги бы не заплыли жиром от телевизора. это главная ошибка Порошенко.
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Это был ответ пациенту на его очередные фантазии о ВП...
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"порошенко не ввів воєнний стан"...а чого ви тоді такий вой підняли, коли він таки ввів військовий стан на деяких територіях??
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на яких саме теріторіях був введений військовий стан?
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Єгорцю, ти дебіл. Не позорся про 8000 пиши відразу овер 1000500
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Так сміливо можуть казати ті в кого є власна позиція і ці люди це українці, а кацапське бидло не має власної позиції, бо воно бидло! Донбас має бути зачищений від кацапського бидла, там мають лишитись жити виключно українці!
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Во времена гитлеровской оккупации выйти на улицу и кричать что ты против фашистов и гитлер капут - значит сразу умереть. Не лучше ли выжить и бороться за Украину?
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фашисты = Муссолини. причем Гитлер к Дуче?
а, оба обосрались и мы вместе с ними "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8462
Сралин, Пагтия, Калсамол!!1111
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Они выжили за счёт Украины , и когда бороться будут? Они там уже на данный момент все предатели и враги, не нужно их отбеливаться. Там молодёжь подросла и на стороне оккупанта, ее хоть в Украинские ВУЗы бесплатно пропихивай, хоть лечи за счёт бюджета, они уже не патриоты .
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кстаті, да! на всє бюджетнийє мєста в пєрвую очєрєдь бєрут лугандонскіх **********. Родітєлям нашимґх дєтєй нада платіть по двацать тищ за сємєстр
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мабуть лісів немає, а підпільники думає є "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 977
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Напевне, ліси це важливо. Для порівняння можна навести приклади за часів ІІ Національної Революції, наскільки успішними були дії українських повстанських загонів на Північній Київщині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, де панувало Полісся, і на території нижче Києва, де суцільних лісів не було, а були рідкі ліси і переліски https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Але щодо Донбасу кивати на відсутність лісів наївно, більшість українців, які жили там з часів Кальміуської Паланки Запорізької Січі і пізніше, були винищені під час Голодомору 1932-1933 рр. Лише у другій половині 1933 р. з Росії і Білорусії було завезено на Донбасс півмільйона населення в опустілі хати вимерлих від голоду українців (можу дати посилання на документи, якщо хто не вірить), ті українці, які там вижили, були морально пригнічені і відмовилися від свого походження, щоб не померти через нього в майбутньому. Після етноциду українців додайте політику асиміляції, пропаганди проти незалежності України на Донбасі за радянських і пострадянських (Україна в силу своєї слабкості це дозволила, але все одно парадоксально) часів, і я не думаю, що тепер більша частина населенців тамошнього краю кричить "Мы почти русские", "Путин приди" і "Вон с "нашей земли", то хібав дивно, що там немає українських повстанських загонів? У відеоматеріалах, які потрапили до іне-ту зустрічалося, що "Вон с "нашей земли" кричали і російські окупанти з Чечні (чи Ічкерії) та інших завойованих Росією народів, але для українців ці вигуки рабів російських імперіалістів виглядали зовсім не пікантно.
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Если ты например сейчас что то взорвешь на Параше или Лугандонии ты уверен что наши продажные суды и *наша* сепарская продажная власть не засудят тебя или не выдадут Параше как уже сделали с сотнями наших патриотов при Парашенке?
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Не приуменьшай цифры, порохобот!. Не хочешь назвать реальную цифру - сколько выдали, потому говоришь о сотне? Отдали паРаше 87 тысяч 452 патриота.
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тому що наша влада ніяк не інспірує таку діяльність
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там есть и партизаны, и засекреченные агенты. И делают свою работу на отлично.
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Какой смысл партизанить, если осознаешь, что это регион в состав Украины все равно не поможет вернуть?
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а вы бы если что запросто так достали оружие и ушли в партизаны?
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Ушли в партизаны на подводной лодке в степях Украины?...
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большинство людей, везде, далеко не герои
если не на словах
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Патризаны могут быть в горах и в лесистой местности..
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В застройках только одиночные вылазки--- НО ЭТО СЧАСС НЕ ВОЗМОЖНО,,
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04-08-2019 ВСУ внезапно провела два ночных тестовых запуска ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром-2".

Краткая справка
"Гром-2" в экспортном варианте дает дальность 499 км. Переключение рычажка и смена топливных баков на другие дает сразу 750 км. Это испытано, проверено, и даже продано
"Гром-2М" - 1200 км. есть в наличии но не испытан. До конца года будет.
Запуски ракет производились в строгом соответствии с международными правилами и правилами обеспечения гражданской безопасности. На запусках присутствовали технические специалисты и военные наблюдатели одной из стран НАТО.
Пуски проводились из двух мобильных установок ОТРК) "Гром-2 [модификационный номер не раскрывается]. Полное боевое развертывание с марша с введением целеуказания составило 15 и 17 минут соответственно. Обе ракеты несли имитационный боезаряд соответствующий своим тактико-техническим характеристикам. Пуски проводились с целью проверки характеристик нового топлива (пуск №1 СВ-02-18) и испытания системы наведения украинского производства (пуск №2, СВ-02-27). Обе ракеты поразили условные цели на расстоянии 461 и 459 км соответственно на полигоне Яворов (Львовская обл.)
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За кого жителі бамбаса показали вибори. Те, що є свідомі люди на фоні тої черги насєлєнія як статистична похибка.
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Тре було ще в пику козлорилу зарядити! "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6268
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Есть люди и на Луганщине.
Правильный дядька.
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Чего-то он мне не нравится. Пропагандон даже в чем-то прав.
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В "провокатор". Шел бы на ту сторону, да показывал свой показной патриотизм, а тут, на мосту создавать конфликтную ситуацию, из-за которой могут быть неприятности у других людей, проходящих через мост, это глупость.
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у тебе вже перша стадія патріотизму...так у чому він правий?
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Ну так они с этим пропагандоном одного поля колорады, патриоты с той стороны...
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Когда Mendosa говорит про Порошенко или порохоботв, то он любимчик у зебов...
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Приехало российское чмо про нейтральные территории в Украине рассказывать.
За поребрик, ******* !
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русское чмо еще требует представится.
При Порошенко такого позора не было
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эти русосвиньи с микрофонами, так раньше смело не бегали...
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Выдохлись уже козломразевские говнометатели. Даже на цензоре уже вяленько свое говнецо метают. Видать гайки туго затягиваются и холодильник пустеет, производить говно уже не из чего.
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Тактика черного пиара работает бумерангом, да и холодильник все же побеждает телевизор. Гы.
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чего нет?валежник ягель,лесной мох,мыши крысы...Есть кацапам еще чего жрать! "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5857
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Лугандяо просмотрите повтор минских - Потом поползёт с тачкой к хунте "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5666 Скупится от нг
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Зимбабве опередила Россию по уровню политических свобод, - Freedom House
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​Мэр Москвы Сергей Собянин оценил акцию 27 июля как «массовые беспорядки».

«Причина не в регистрации [кандидатов в депутаты Мосгордумы], а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!»
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Да этот мэр совсем охренел))) Он точно против рфии))) Ведь я помню как российские террористы в Севастополе "выбрали" на митинге в 10 тысяч так называемого "народного мэра", который даже подпись поставил при передаче города рфии, а пуйло принял. Так что, насчет "громче крикнет" - это смотря кто кричит, да?
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Пока существует русотварь - пока Украине жить не дадут. Это надо четко понимать.
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Треба було б просто плюнути в харю цьому кацапському пропагандону...
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хааа).. прочитав табличку як * первая стадия)
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Строго говоря это фото красного латышского стрелка. Дивизии краснопузых латышских смтрелков привели Членина к власти в 1917 году и составили основу основу краснопузой армии.
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80 тысяч латышских стрелков было в краснопузо армии, они подавляли все восстания против коммуняк.
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Третьей фотку Богдана надо прилепить, их двоюродного брата "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 7250
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я бы вырвал у этого пропагандона микрофон и швыронул в речку нах)))
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Лучше не в речку, а поглубже с проворотом
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Там до річки далеко. Про що він і намагався сказати кацапським довбойобам. Ті тварі в чергове перемир'я перелізли на наш бік і тут закріпились, зірваний міст на відео - то міст над яром. За ним їхні бетонні уріплення, далі через 100 м вже нарешті міст через Донець. Одне не зрозуміло - якого наші не роздовбали цей 100 метровий п'ятачок раніше?
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Этих тварей в первую очередь валить надо. "журналисстов" парашных.
Мне даже жаль рабсиян - жрут высеры этих утырков и только хрюкают от удовольствия.
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На мосту говорите?? Это мелочи...вон один из главных пропагандонов кремля ...соловьев...в Трускавец приехал...интервью там у зебобика разумкова взял.....
Этот скот в базе Миротворца.....но в Украину он уже приезжает как к себе домой....скоро кисилевы...и прочие сливные бачки будут приезжать так же....
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все гамно к нашему берегу. будут лекции читать для 250 клоунов, которые как им объесянили "никто и звать их никак"-зелебыдло
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Это гэбнявая постановка ... Любыми средствами впихнуть эту раковую опухоль Лугандонию в состав Украины .
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Оскорблять людей ? Ну первое это то ,что вы твари а не люди а второе вас мразей не оскорблять а уничтожать надо ! СМЕРТЬ росийским оккупантам ! "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5443
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если это журналисты, то я американский летчик...
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А сожалению на Донбасе много ваты, но если кто за Украину то настроены к сепарам более агрессивно, чем жители других регионов Украины. Сепары знают, что будет им если попадут в плен хлопцам с Донбасса. Впрочем и наоборот, местных пытают особенно жестоко. Мой друг живёт в Португалии, родом с Донбасса, когда начались события в 14 м году он не находил себе места. Лихорадочно думал чем может помочь Украине в Португалии. Сначала хотел кацапских самолёт взорвать, пырнуть ножем дипломата и т.д. Потом как то шел вечером с хлопцем из Херсона и встретили местного кацапа. Друг говорит нашему-давай его грохнем, рядом стройка, там закопаем. Но херсонский начал играть на миротворца, отговаривать. Помощь Украине потом вылилась в посылании денег волонтёрам.
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Чоловік молодець! Стосовно "мінскіх саглашєній" хочу сказати, що їх підписував ворог України порошенко (який стільки зробив шкоди державі і українцям, що вже залишив країну та вивіз родину, тому що знає, що дуже скоро вже доведеться відповідати за всі "косяки"), - тому Україні потрібно зараз на них спиратись тільки тоді, коли це вигідно нам! Сподіваюсь, що в найближчі часи ми побачимо гучні вироки судів стосовно "рошенівської братви" і їхніх апологетів та в бюджет держави почнуть реально (а ні на словах, як у пороха) повертатись вкрадені у людей кошти, які треба буде спрямовувати на підвищення боєздатності ЗСУ. І ось коли у нас буде дійсно могутня Армія, то тоді треба буде провести щось на кшталт хорватської "Бурі" з повною "зачисткою" теріторії від "руського міра"! Сподіваюсь, що до цього моменту законодавство України буде змінено і всі ті, хто ненавидіть Україну і все українське, але живе тут, будуть змушені (добровільно або під тиском) збірати речі і їхати "на зємлю прєдков", - тому як нам, українцям, "руській мір" з ними разом і нах@й не потрібен!!!
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Перед хорватською "Бурею" літаки НАТО роздовбали кучу цілей в Сербії. Історію треба вивчати по документальним фільмам і фактам, а не по ура-патріотичних байках. А при "ворогу" Порошенку сєпари сиділи по свою сторону моста і на наш бік не перлися. Порох може і "барига" (все жду коли буде хоть одне рішення судів по ньому), але точно не ворог України.
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Молодец мужик. А русские гондоны аккредитованные !
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я знову ж, в 2981-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Вот в этом вся суть. Русские не позволили бы даже пищать про нейтральные территории в России.
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Не любит земля и вода Украинская оккупантов- «В Севастополе опознали утонувших чемпионку и вице-чемпионку мира по кикбоксингу
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тела утонувших в Севастополе чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Джакубовойи вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой извлечены из воды и опознаны, сообщил «Интерфаксу» президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.
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Ука,сколько этих падл едит на территорию Украины!! Непрерывный поток !!!Чего не сидят в своих лыныры?? На хрена им открывают эти пункты???
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а где погранцы????
почему свинопес свободно пришел с оккупированной к нам? Это вроде не граница. Он по сути уже нарушитель и спокойно тянет на статью.
А... Я ж забыл, шо щас Зебил при власти..)
До@бался до того моста. Нах оно нам впало?? Лучше у Трампа пусть проект стены попросит.
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заметьте, у русских всегда єто назьівют скандалом - вьісказьівание личного мнения. скабеева уже произвела потомство.
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Т.е. наши свои силы отвели от моста, и теперь на нашу сторону проползает через мост всякая московская мразь, ведет репортажи, хамит, брешет. А на той стороне блок пост возле моста как стоял так и стоит. Шикарно договорились. Просто нет слов.
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ЗЄля казав, шо поліція там наша присутня, але по факту кацапам віддали ше добру пядь української території
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а інтірєсно - чому тут нема поліції? Чому кацапи ходят по нашій землі? де ці "журналісти" получили акрєдітацію? якшо в "ЛНР", то значить москва офіційно визнає риспубліку, а якшо акридітації нема, то щитає риспубліку московщиною
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А нах..на так унижаться и строить мост уродам. Пусть ползают как хотят ненавистные рожи у всех этих перемещённых. Наверное родственники воюют против Украины, а они за жратвой для них из "республик" по мосту ползают.
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нервы стальные ********* его и микрофон в реку кинуть **** тварье
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"карєспондєнт" тіпа тут нєйтральная тіріторія - в смислє нєт закона - тоді получай в харю!
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