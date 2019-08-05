 "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры перепалки переселенца с пособниками Кремля обнародовал в Twitter известный блогер Necro Mancer.

Переселенцем из Луганска оказался известный своей проукраинской позицией Михаил Шевченко. В этот момент он делал фотоснимки на мосту, где до сих пор есть террористы "ЛНР".

"Я на украинской территории и гражданин Украины! А вот что вы тут делаете?" - ответил пропагандисту Шевченко, назвав их оккупантами.

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