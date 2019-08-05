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 119 нелегалов задержали правоохранители на киевском рынке "Троещина". ВИДЕО

Во время оперативно-профилактических мероприятий на продовольственном рынке "Троещина" в Киеве правоохранители задержали 119 нелегалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, среди задержанных граждане Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. 50 задержанных были возвращены в страны происхождения. Для 36 иностранцев сокращен срок пребывания в Украине. Еще 10 человек были перемещены в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники открыли предупредительный огонь при задержании четырех нелегалов из Азии, пытавшихся перейти украинско-румынскую границу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3141227
 
   
 Топ комментарии
 
народ выезжает , чурки приезжают. свято место пусто не бывает))
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Шо там, рынок по прежнему контролируют суркисы?
В бурные 90-е за это право они перестреляли не один десяток братков
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А чим тобі "показалось" - може когось протягнули "фейсом" по асфальту, чи може всіх підряд без розбору і продавців і покупців кийками "відмудохали" і забрали у поліцейський відділок? В чому "совпадєніє"?...
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Если жизнь дала трещину - едешь на троенщину
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Шо там, рынок по прежнему контролируют суркисы?
В бурные 90-е за это право они перестреляли не один десяток братков
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у гришки за спиной средних размеров кладбище... 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 6423
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Герш был паханом, а Изя бегал с автоматом и непосредственно руководил боевиками.
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Пысы.
Лесное кладбище через дорогу, думаю, там зарыты в безымянных могилах пару сотен кавказцев
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Суркисы и их представитель в Деснянском районе Мокроусов уже давно перешли на другой бизнес - " Эпицентры" по всей Украине
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Эпицентры, конечно, суперприбыльный бизнес.
Но у суркисов не хватит ума таким заниматься.
Посему - очень сомневаюсь.
Их максимум - скупить по стране сахарные и молокозаводы, порезать оборудование на металлолом, помещения слать в аренду.
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так они ничего не делают сами, наняли семью Герег , а сами только выбивали землю под торговые центры , пробивали подвоз пассажиров через мэрию Киева ( маршрутки , городской транспорт ) , развязки, светофоры и т.д. , ну и наворованное вкладывают
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Епіцентри, це Герега, хоча може там і їхня доля є.
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Можете поверить на слово , можете погуглить , когда открывали самый первый Эпицентр в Киеве , то на сцене был Мокроусов , член СДПУ ( нулевого ) , соратник Суркисов ,экс- глава Деснянской РДА , строитель рынка Троещина и покровитель банды Рпыща.
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не буду сперечатись, я цим не цікавився, а прізвище Гереги просто було часто на слуху, при овочу, вони до них примкнули, може щоб бізнес не віджали, або їх туди, інші власники в іншу партію, щоб з усіх сторін прикритись.
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Это в Украине или в России ? Посмотрев видео, мне показалось , что это Россия .
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А чим тобі "показалось" - може когось протягнули "фейсом" по асфальту, чи може всіх підряд без розбору і продавців і покупців кийками "відмудохали" і забрали у поліцейський відділок? В чому "совпадєніє"?...
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зараз скрізь таке у великих мегаполісах. світ перемішується.
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Вот за эту работу перед украинской полицией снимаю шляпу и гну поклон до земли.
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Эта работа правильная, там на овощном нужны такие рейды, хотя бы раз в квартал, но сдаётся мне, что у этого заезда есть и другая сторона медали, с час самый пик завоза овощей, видели бы вы что там по выходным творится, яблоку негде упасть, а магазинам овощами тоже надо торговать....
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Я частенько раньше там скупался - было дешевле чем на других базарах, но последнее время там цены сравнялись с ценами на других базарах города. А цены выросли и потому, что эта вся свора нелегалов тоже хорошо жрать и зарабатывать хочет.
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А вот вопрос:
А арбузы по 3,70 - 4 грн. тоже на всех рынках?
я вчера розовые помидоры по 13 грн. там купил, интересно где ещё такие цены, согласен что такие цены не у всех, но за счет реальной конкуренции, у перепродажников товары гниют.
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Я там умудрился мариупольскую бамбезную черешню по 20 гр. купить, когда везде была по 45. Бывают исключения - спорить не буду, но я говорю о тенденции. Например зелень 2 недели назад я покупал на Дар-рынке на порядок дешевле чем на Троещене.
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выйдеш вечером в центр городка.. половина черных... куда катимся???
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народ выезжает , чурки приезжают. свято место пусто не бывает))
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в центр городка\\\\\\\\\\\\

В Умани что-ли? Во время наплыва хасидов? Так они вроде не черные, просто носят черную одежду как и попы.
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в Умани!..кроме хасидов хватает и других..таджики ,туркмены, (якобы) студенты, негров появилося, пукают потомство...ДОСы-вторая троещина! (я так с негритянкой и не позкомился до сих пор.. )
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прикольно. мы сами разъезжаемся, а это "добро" едет сюда....
Очень повезет если не развалимся с таким успехом 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 6938
А ведь походу не повезет, судя по высерам и делам "слуг"
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смотрю, как в бантустан превращаемся.. и вытьь хочется от беспомощности..если б они хоть пробовали ассимилироваться но скорей наоборот все будет... 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 5482 ( как Вы узнали мой городок?)
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Ах оставьте(раскладывает карты Таро, поправляет майорскую фуражку), каждому свое как говорится. Я по истории смотрю - и не люблю тех кто визжит о каких-то великих предках и т.д. Практически 800 лет в тот или ином виде рабства - это наверное рекорд.
Особенно смешно как эксп. корп. монголов разнес весь сброд наших князьков плюс половцев в придачу еще. Так обосраться еще надо уметь. Вообще нужно забыть нашу историю, так как там крайне мало приятного.
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по гакценту: поїду в гУмань, куплю госеледця з гоїрками, сяду під гаптекою, та й буду гобідати

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выглядит так,будто к власти пришла НСДАП 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 5960
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да чего там, все украинцы - фошизды в глазах касапских СМИ
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а ґебельси пукіна тут вже нацистське лайно варять..
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добре шо не комуністське.
тобі, бічу, непогано б жилося в хрущобі з сусідами циганими, наприклад 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 8412
перший би побіг плакати до мусорів)
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После Майдана начали потихоньку вычищать нелегалов , до Майдана беркут СС просто снимал деньги с нелегалов и просто иностранцев себе на карман , ОВИРы наживались на нелегалах , вся коррупционная машина работала на банду яныка
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беркут СС\\\\\\\\\\

Этому говну до "СС" как вам до учителя логики 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 7150
без обид, но сравнение мужиков и слизняков - "так себе"(на всю голову "так себе")
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Наоборот должны премии раздавать за то шо они сюда едут.
Зубожиння ж як не як 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 498119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 2814
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Tut u nas toze pogranicnyki zaderzali 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 2788 odnogo nelegala s Belorus prisiol 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 3287
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Беркутня , как была так и осталась, шевроны только сменили и все.
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Так в будь-якому місті України на ринках,особливо продуктових, повно нелегалів з Узбекистану, Таджикистану, Азейбарджану, Грузії.
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Може ЗЕБАНДА і по серйозному взялась за хачів, хоч за це стану лояльним до них
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Абсолютно зряшная операция.люди работают.Работают на Украину.Конкуренция сетям.Одно дело отлавливать террористов,другое дело- работяг-бизнесменов.Полный бред Зе.
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Торговля овощами и фруктами -очень неблагодарна.Строителем легче и прибыльней..Азеры,турки,узбеки таджики -прирождённые торговцы. Это их ниша и наши в ней не выживают.я пробовал на рынке.Нашии выживают по оптовым базам.Без них разорятся наши производители овощей и фруктов.Они прекрасные маркетологи в своей нише,имеют обширные связи по всему мусульманскому миру.Они кормят свои семьи тут и на родине.Пока производителям не сделают такие условия,как в Голландии,эти ребята незаменимы.
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тобто толку ніякого, нехай у себе торгують.
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хай спецпризначенці пройдуця по рістаранам та злачним мєстам - там чурок ше більше
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…кто видел что бы в ЕС обезьян в пассажирских автобусах возили???
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Закройте наконец эту помойку - овощной рынок на Троещине . Это источник левых доходов всех чиновников и ментов , это чистая коррупция.
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