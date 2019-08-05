 119 нелегалов задержали правоохранители на киевском рынке "Троещина". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, среди задержанных граждане Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. 50 задержанных были возвращены в страны происхождения. Для 36 иностранцев сокращен срок пребывания в Украине. Еще 10 человек были перемещены в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
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49 иностранцев-нелегалов задержаны на рынке "Троещина" в Киеве. ВИДЕО
"Это было подброшено! Я не знаю, что это!" - киевские правоохранители ликвидировали 5 наркопритонов на Троещине. ВИДЕО
Правоохранители не нашли взрывчатку на киевском железнодорожном вокзале
Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве
По факту стрельбы на киевском рынке начато уголовное производство, - Нацполиция
+5
народ выезжает , чурки приезжают. свято место пусто не бывает))
+4
Шо там, рынок по прежнему контролируют суркисы?
В бурные 90-е за это право они перестреляли не один десяток братков
В бурные 90-е за это право они перестреляли не один десяток братков
+3
А чим тобі "показалось" - може когось протягнули "фейсом" по асфальту, чи може всіх підряд без розбору і продавців і покупців кийками "відмудохали" і забрали у поліцейський відділок? В чому "совпадєніє"?...
В бурные 90-е за это право они перестреляли не один десяток братков
Лесное кладбище через дорогу, думаю, там зарыты в безымянных могилах пару сотен кавказцев
Но у суркисов не хватит ума таким заниматься.
Посему - очень сомневаюсь.
Их максимум - скупить по стране сахарные и молокозаводы, порезать оборудование на металлолом, помещения слать в аренду.
А арбузы по 3,70 - 4 грн. тоже на всех рынках?
я вчера розовые помидоры по 13 грн. там купил, интересно где ещё такие цены, согласен что такие цены не у всех, но за счет реальной конкуренции, у перепродажников товары гниют.
В Умани что-ли? Во время наплыва хасидов? Так они вроде не черные, просто носят черную одежду как и попы.
Очень повезет если не развалимся с таким успехом
А ведь походу не повезет, судя по высерам и делам "слуг"
Особенно смешно как эксп. корп. монголов разнес весь сброд наших князьков плюс половцев в придачу еще. Так обосраться еще надо уметь. Вообще нужно забыть нашу историю, так как там крайне мало приятного.
тобі, бічу, непогано б жилося в хрущобі з сусідами циганими, наприклад
перший би побіг плакати до мусорів)
Этому говну до "СС" как вам до учителя логики
без обид, но сравнение мужиков и слизняков - "так себе"(на всю голову "так себе")
Зубожиння ж як не як