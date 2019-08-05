 119 нелегалов задержали правоохранители на киевском рынке "Троещина". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, среди задержанных граждане Грузии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. 50 задержанных были возвращены в страны происхождения. Для 36 иностранцев сокращен срок пребывания в Украине. Еще 10 человек были перемещены в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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