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 За 5 лет украинцы сплели более 1 млн кв.м маскировочных сеток для армии, - волонтер Корягина. ВИДЕО

4 августа 2014 года группа волонтеров из Киева впервые сплела подобие маскировочной сетки для фронта, что впоследствии вылилось в мощный международный проект "Маскировочная сетка для армии руками волонтеров".

Как передает Цензор.НЕТ, об истории зарождения движения и про нынешние возможности Укринформу рассказала координатор движения Олеся Корягина.

"Собственно проектом эта инициатива стала не сразу. Изначально не было плана, была просто идея. Группа энтузиастов собралась в магазине "Каптерка" на улице Сагайдачного, что принадлежал сотнику Майдана Андрею Хлеборезу. Здесь был создан пункт сбора помощи фронту с самого начала боевых действий на Донбассе: люди сносили сюда все, что нужно было на войне: одежду, обувь, продукты питания, бинокли... Среди того случалась и военная форма советского образца, которую нужно было, возможно, где-то подшить, подлатать. А еще много было камуфляжа с секонд-хенда разного качества. Мы увидели, что есть много отходов и придумали разрезать тряпки на лоскутки и связывать их воедино. Первый фрагмент маскировочной сетки вышел в форме небольшого треугольника. Мы повесили его на куст и увидели, что он действительно маскирует. Андрей сказал: "Окей, занимайтесь!"

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К осени энтузиасты плели сетки из старых вещей, которые им приносили неравнодушные киевляне, во дворе магазина. Ежедневно в этом деле были заняты до сотни волонтеров. А потом их попросили оттуда, потому что стали кому-то мешать. Да и холодно стало. Поэтому группа разделилась на четыре – каждая стала работать под руководством своих лидеров по другим адресам. Параллельно возникали такие же движения по другим городам Украины: сначала в Николаеве, Днепропетровске, Полтаве, Краматорске, Одессе... Через полгода их уже было почти полсотни. До сих пор работают в прифронтовых городах, таких как Дружковка, Рубежное, Старобельск... Появились даже за границей: в Италии, Чехии, Бельгии, Польше. А из немецких городов Франкфурта и Мюнхена гуманитарная помощь, в том числе в виде маскировочных сеток, продолжает поступать и сегодня. В проекте были заняты тысячи людей. Координаторы даже сняли ролик с пошаговой подсказкой, чтобы желающие могли изготовить сетку даже дома.

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"Таким образом, идея превратилась в самый масштабный волонтерский проект по количеству привлеченных людей. Трудно точно сказать, сколько квадратных километров они сплели за это время сеток, которые защищают наших воинов, но по очень приблизительным подсчетам, в прошлом году это был один миллион квадратных метров", - говорит Корягина.

За 5 лет у Олеси благодаря социальным сетям появилось много друзей, которые обеспечивают её сырьем. В основном они работают на крупных промышленных и малых швейных предприятиях, производящих армейскую камуфляжную одежду, где много отходов ткани.

Между тем потребность в маскировочных сетках на фронте остается актуальной, говорит Корягина, ведь это расходный материал, который может сгореть, сгнить, испачкаться и тому подобное. Минобороны не обеспечивает солдат такими вещами в полной мере. К тому же, государственная доставка их на фронт – процедура долгая. Воины, перебазовываясьс позиции на позицию, бывает, остаются совершенно "голыми". И тогда их выручают волонтеры, доставляя маскировочные сетки лично или "Новой почтой" или "Інтаймом" - группы сеточников работают с отдельными подразделениями направления. И каждая из них, кстати, имеет собственный почерк плетения.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141212
 
   
 Топ комментарии
 
весомее тысячи слов....
Безмерное уважение нашим волонтерам...., - они не "устали" от войны...
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Скільки ж "намутили" за цю допомогу у МО?.П*ять років народ плете для рідної армії маскувальні сітки, а МО "плете" тільки язиком!.
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А давайте этой сеткой накроем Киев и ни одного чиновника из этой сетки не выпустим на волю ?
Ведь здорово же будет !
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Тем временем Кремль плетёт лапти для своих крепостных.
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да, это достижение За 5 лет украинцы сплели более 1 млн кв.м маскировочных сеток для армии, - волонтер Корягина - Цензор.НЕТ 8571
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2883 года им понадобится связать сетку площадью размером с Украину!
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Скільки ж "намутили" за цю допомогу у МО?.П*ять років народ плете для рідної армії маскувальні сітки, а МО "плете" тільки язиком!.
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весомее тысячи слов....
Безмерное уважение нашим волонтерам...., - они не "устали" от войны...
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Збережено життя солдат , збережено їх здоров'я, підвищена обороноздатність, збережена країна.І все якимись тряпочками
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Он добавил, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать. Разумков подчеркнул, что у украинской стороны оно есть."К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач", - отметил он.Разумков также отметил, что законодательная составляющая решения проблемы Донбасса, в том числе вопрос особого статуса, будет рассматриваться Радой.
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а вы плетите дальше.
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и никто не догадался организовать для всех студентов ( в т.ч. иностранных - по желанию) раз в неделю дополнительную волонтёрскую "пару" по изготовлению масксетей
уже накрыли б обе области с гаком - даже на Крым хватило бы
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А давайте этой сеткой накроем Киев и ни одного чиновника из этой сетки не выпустим на волю ?
Ведь здорово же будет !
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В комментах одна идиотская идея лучше другой.....
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Интересно, если сравнить волонтерскую помощь за 5 лет и государственные поставки, то чья сумма будет больше? Кстати к волонтерской помощи я бы приплюсовал и "военный сбор"
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Пора комунопорохобаригам плести лапті і шити торби, швидше подолаєм корупцію.
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пля, пипец - и все гордятся тупостью.
Да - поначалу нужно было хоть что-то.

Но эта сетка должна быть не из лоскутов, а из спецматериалов и её плести должен промышленный станок.
А люди (тем более патриоты) должны быть освобождены для человеческой деятельности.

По моему враги Украины специально поощряют нерациональное использование лучших человеческих ресурсов.

И фильмы штампуют, и в ладоши хлопают и радуются своей тупости...
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а я наївно полагав шо такі вєщі дєлаюца машинамі. Нєужелі англійская тєхнічєская ліваруція 18 вєка - пєрєход от мануфактури до станочного проізводства - так і нє дошла до України???
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