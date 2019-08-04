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 Активисты призывают объявить 29 августа Днем Памяти павших защитников Украины. ВИДЕО

Ряд волонтеров и общественных активистов призывают власти официально объявить Днем Памяти павших защитников Украины 29 августа. В этот день 5 лет назад произошла Иловайская трагедия.

29 августа 2019 года побратимы и родные погибших под Иловайском, общественные деятели соберутся у Стены Памяти на Михайловской площади в Киеве. Соответствующее мероприятие создано в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Два года подряд у Стены Памяти на Михайловской площади общественные деятели, активисты, моральные авторитеты нации, интеллектуальная и культурная элита, люди, формирующие общественное мнение, записывали видеообращения к Президенту Порошенко и народу Украины, распространяли их через интернет-ресурсы и социальные сети в надежде быть услышанными", - сказано на странице мероприятия.

В прошлом году 29 августа возле Стены Памяти собрались более 5000 членов семей погибших героев, утверждают организаторы акции. Одновременно память павших защитников чтут в этот день во Львове, Бахмуте, Херсоне, Чернигове, Кривом Роге. В двух последних городах День Памяти официально признан на местном уровне.

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Кроме того, на следующий год 29 августа занесли в церковный календарь Православной церкви Украины как Народный День Памяти павших в российско-украинской войне защитников Украины.

Идея официально объявить 29 августа Днем Памяти павших защитников Украины возникла 2 года назад. С тех пор инициативная группа дважды встречалась с тогдашним президентом Порошенко, состоялись встречи с двумя десятками депутатов от разных политических фракций. "Но оказалось что у чиновников высокого ранга другое видение относительно установления даты Дня Памяти", - утверждают организаторы.

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"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский имеет огромный кредит доверия семей погибших героев, которые надеются еще при жизни получить желаемый День Памяти, когда не только они будут собираться для памяти павших героев", - сказано на странице мероприятия.

Организаторы акции призывают всех неравнодушных прийти 29 августа к Стене Памяти возле Михайловского собора. А тех, кто не может это сделать - зажечь свечу в память об украинских воинах.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141178
 
   
 Топ комментарии
 
Іловайськ тривав 2 тижні... а 29 була жахлива розв'язка із розстрілом колони автобусів, пожежних авто та легковиків ...
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А чому вони не вимагають покарати винних в тій трагедії ..?!
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Литвин не дезертир, він прямий зрадник. Саме за його царювання в Україну завозилась зброя з рф, що потім використовувалась у нападах на військових та прикордонників. І що саме "смішне", з тої зброї стріляли і по тим, хто брав хабарі за її провезення.
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Я в бане три месяца , читая эту помойку , считаю нужным выходить хоть иногда . И не ты мне будишь указывать шо писать
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Нажаль Зеленського не знайшли робітники війскомату.
Він би всіх ординців поразганяв би своїми червоними трусами,
які звісно купив у Гройсмана.
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Коли твій кнуренко офшори відкривав
Активісти закликають оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 2892
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Конешно надо , ради этих ребят и тысячах которые не попали на фото .Активісти закликають оголосити 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6800
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Главное, чтобы День Памяти не превратился в очередной день скорби и соплей на радость нашим врагам и олигархам.
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Почему у нас нет таких активистов, которые бы призывали украинцев не красты или не мусорить на природе, например? Активистам такие проблемы не интересны?
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Я, наприклад, завжди закликаю своїх знайомих не смітити на природі. Коли сам відпочиваю, то опісля збираю та викидаю своє сміття, та навколишнє. З мене корона не спаде, і в наступний раз чистіше буде. А закликати не красти має прокуратура та поліція. У випадку непослуху- карати. Активісти на це не вплинуть.
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Іловайськ - не єдина трагедія. Все почалося з вбивств Небесної Сотні, і День Пам'яті вже встановлено на 11 лютого.
Потрібен Час Пам'яті Загиблих на 1 вересня.
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...почему-то, все чуток не договаривают? -- а "День Ненависти к России", объявить слабо? -- по всем фактам Истории...
-- я б поддержал!
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"День Ненависти к России" вже оголошений та святкуватиметься цього року 28 раз, це День Незалежності України!
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Зеле надо создовать фонд поощрения депутатов каолиции по выходу в отставку,в случае успеха, от громодян. Если получится выиграют от этого все. Но и наказание по спец законам. И все добровольно.
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Я не знаю ...
Для мене є тепер 14 жовтня - День Захисника України. Вшанування загиблих і живих усіх часів, хто склав голову за Україну.

Так само я трохи не зрозуміла за 2 серпня ...
День ДШВ перенесли на 21 листопада. Цього року вирішили 2-го вшановувати лише полеглих десантників.

Я була біля Стіни Пам*яті ... Знаю, що там збираються для пам*ятних заходів і подій.
Мені особисто не хочеться, щоб відбулося розпорошення ...
Трагічних подій і дат у нас, на жаль, вистачає.
ІМХО.
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