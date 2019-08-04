EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2891  45
Материалы по теме:
Все про:Денисова (475) Вовк_Павел (47) ВККСУ (388) Холоднюк (4) Окружной админсуд Киева (4)

 Как судья ОАСК Вовк через Денисову и Холоднюка хотел сделать ВККС "ручной": детали прослушки НАБУ, - Bihus Info. ВИДЕО

Судьи Окружного админсуда Киева чтобы удержаться на местах и не проходить квалификационную комиссию решили сделать ее подконтрольной. Для этого в ход пошли давление, шантаж, и подставные иски.

Об этом рассказывает журналистка проекта Bihus Info Марина Ансифорова, передает Цензор.НЕТ.

Сюжет основывается на записях, полученных в результате негласных следственных действий детективами НАБУ.

Читайте также: ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/v3141174
 
   
 Топ комментарии
 
пэтькины рэформы
Кстати, где запойный мальдивец?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это криминал?!
Тогда жду посадки Вовка на 15-ть лет!
Ждём!
Вот и увидим работу новой прокуратуры...
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, что с сентября... 2019 года
 показать весь комментарий
 
 
Ну там вначале новый ГП
Потом перестановки
Потом по областям

А так да, блюсти будет
 показать весь комментарий
 
 
Так я и не говорил, что в сентябре...
Я сказал - с сентября...
 показать весь комментарий
 
 
Любая даже самая лучшая прокуратура разобьётся о суды, пока те не отреформированы.
Ну вы и так это знаете 😊
 показать весь комментарий
 
 
Лалала Лалалала 6478e8b9 А коли вони будуть бігти з України?
 показать весь комментарий
 
Так в УКРАИНЕ нет честных судей или я ОШИБАЮСЬ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Этот тупоголовый дрищ Бигус так успел себя дискредитировать, что теперь все его расследования только баллов добавляют фигурантам!
 показать весь комментарий
 
Может быть...
Но!!!
Прослушку разве Денис устанавливал?
 показать весь комментарий
 
У Дениса несколько раз получилось удачно сманипулировать и перековеркать факты, да так, что в него Коломойский уверовал! Интервью, кстати, с последним и показало всё скудоумие Дениса. Дальше пошло по нисходящей. А дальше, будет тявкать, его тупо подставит каким-нибудь материалом Богдан, этот, смотрю, ради искусства готов на всё! Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 4375
 показать весь комментарий
 
Це більше просто як інформація, а не розслідування...
 показать весь комментарий
 
Ты украинец?
Я тоже подумал шо со своими свинарчуками Бугус мог бы просто продать расследование "Пете", будь он независимый..... Ну, или, он реально честный украинский журналист..... с вероятностью 1 к 1000000000.


 показать весь комментарий
 
А зачем надо знать где сейчас Юґик? Как судья ОАСК Вовк через Денисову и Холоднюка хотел сделать ВККС "ручной": детали прослушки НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 4762
 показать весь комментарий
 
 
Ви за п'ять років не вирішили він гундосий чи картавий...
 показать весь комментарий
 
Та мені якось по барабану... Гундос він чи картавий...
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы хоть с одним тайным АГЕНТОМ НАБУ познакомиться, агенты наверное все в микрофонах и при оружии Как судья ОАСК Вовк через Денисову и Холоднюка хотел сделать ВККС "ручной": детали прослушки НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 3714
 показать весь комментарий
 
С заманчивыми предложениями о расшифровке и огласке агентурной сети НАБУ - к алкозависимому куму-гейпрокурору.
 показать весь комментарий
 
 
Австралийский? Он сам прибежит на нужную тему. Як суддя ОАСК Вовк через Денісову і Холоднюка хотів зробити ВККС "ручною": деталі "прослушки" НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 4009
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні наврядчи...
Вони чомусь всі набухалися...
Не знаю з якого приводу правда...
Може порох кинув на зарплату всю австралійську філію
 показать весь комментарий
 
 
https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/pro_zhuchky_v_akvaryume_holodnytskogo_znalo_lysh_troe_detektyvov_nabu__1384269

Про «жучки» в аквариуме Холодницкого знало лишь трое детективов НАБУ, - Сытник Читайте більше тут: https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/pro_zhuchky_v_akvaryume_holodnytskogo_znalo_lysh_troe_detektyvov_nabu__1384269
 показать весь комментарий
 
 
А когда в Украине начнут функционировать институты ПАВЛИКОВ МОРОЗОВЫХ,под премиальные 13% за сдачу коррупционера от малого до крупного звена? Как судья ОАСК Вовк через Денисову и Холоднюка хотел сделать ВККС "ручной": детали прослушки НАБУ, - Bihus Info - Цензор.НЕТ 5046
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас открывать нельзя - очередь выстроится! Петю сдавать!
 показать весь комментарий
 
 
вас шариковых много - "все забрать и поделить"
 показать весь комментарий
 
Скажіть чесно про теперішні суди. Вони підконтрольні владі, чи там нема корупції і такі суди слугують прикладом для усього Світу?
 показать весь комментарий
 
 
так, підконтрольні.
бо виносять рішення, які особисто збагачують коломойського.
ви ж не думаєте, що це щасливий для нього збіг ?
 показать весь комментарий
 
 
За 27 лет Независимости Украины в судебной системе прошёл такой отрицательный отбор, что там кроме таких вот коррумпированных мразей честных не осталось. Поэтому только Третий Майдан и суды Линча способны очистить Украину от коррумпированной мрази.
 показать весь комментарий
 
Мне не нравится, что вся эта бадяга, обнародована до Суда!
...по факту, даже снимать и выкладывать в общий доступ, скриншоты с чужих телефонов -- это преступление. В ВР практикуется... -- это нормально!
Правосудие должно работать тихо, незаметно и строго на конечный результат.
То, что происходит в Украине -- всё незаконно, не этично и преступно! -- от пионеров до пенсионеров...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх