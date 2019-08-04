 Как судья ОАСК Вовк через Денисову и Холоднюка хотел сделать ВККС "ручной": детали прослушки НАБУ, - Bihus Info. ВИДЕО

Об этом рассказывает журналистка проекта Bihus Info Марина Ансифорова, передает Цензор.НЕТ.
Сюжет основывается на записях, полученных в результате негласных следственных действий детективами НАБУ.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.
Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.
Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.
Тогда жду посадки Вовка на 15-ть лет!
Ждём!
Вот и увидим работу новой прокуратуры...
Потом перестановки
Потом по областям
А так да, блюсти будет
Я сказал - с сентября...
Ну вы и так это знаете 😊
Но!!!
Прослушку разве Денис устанавливал?
Я тоже подумал шо со своими свинарчуками Бугус мог бы просто продать расследование "Пете", будь он независимый..... Ну, или, он реально честный украинский журналист..... с вероятностью 1 к 1000000000.
Вони чомусь всі набухалися...
Не знаю з якого приводу правда...
Може порох кинув на зарплату всю австралійську філію
Про «жучки» в аквариуме Холодницкого знало лишь трое детективов НАБУ, - Сытник Читайте більше тут: https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/pro_zhuchky_v_akvaryume_holodnytskogo_znalo_lysh_troe_detektyvov_nabu__1384269
бо виносять рішення, які особисто збагачують коломойського.
ви ж не думаєте, що це щасливий для нього збіг ?
...по факту, даже снимать и выкладывать в общий доступ, скриншоты с чужих телефонов -- это преступление. В ВР практикуется... -- это нормально!
Правосудие должно работать тихо, незаметно и строго на конечный результат.
То, что происходит в Украине -- всё незаконно, не этично и преступно! -- от пионеров до пенсионеров...