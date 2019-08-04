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 Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. ВИДЕО

Кандидата в муниципальные депутаты Москвы от ЛДПР Валерия Булдыгина задержали накануне на акции в защиту выборов в Мосгордуму. В момент задержания он рассказывал журналистам, что силовики действуют "мягко".

Видео задержания опубликовал российский телеканал "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие, не как в прошлом. Я вижу, что они пугают, забирают по одному, чтобы многие испугались и ушли", - сказал Булдыгин.

"Молодой человек, давайте, с нами пройдемте", - сказали силовики и увели его из кадра.

Также на Цензор.НЕТ: ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны. ВИДЕО

Напомним, накануне в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция задержала более 800 протестующих. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/v3141152
 
   
 Топ комментарии
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Было бы "савсэм харашо" если бы кийком пару раз по горбу навернули.
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Или такая надпись : "что вы думаете по поводу зверств киевской хунты?"Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків - Цензор.НЕТ 1013
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Якщо силовики таким чином хочуть запобігти витоку інформації то сантехніки кажуть : "Вода дорогу знайде".
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этот баклан не из партии "Слуга народа" ? Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків - Цензор.НЕТ 9988
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И смайлик прилепил.Сам написал,сам посмеялся. Баклан говоришь.
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"Придет весна - сажать будем" - баклан, тебе это не не напоминает московские митинги, где попавшие под раздачу вопят избивающим их вертухаям:

"Рябята, я свой! Я здесь только гулял!" Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків - Цензор.НЕТ 6436
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Так ведь он обсуждал действия модераторов.
Какая разница, хвалил или ругал? Тем более, он троллил.
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эх жалко дубинкой не огрели...

Тогда бы этот стало мемом.....
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Люблю смотреть как жополизы страдают . Тонус поднимает . Пороховня , вам тоже капут будет за лизание шоколадной жопы Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 4816
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Зеленку вытри с губ, и коричневое что то тоже с фейса своего.
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А може то чоколат? контрабандний! таємний!!!
Та ні, здалося...
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У тебя тоже все отожмут , как и у всей этой пороховнявой мрази Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 5300
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Пыль глотать не ********?))) Адрес дать? Приди и отожми))) Бессмертный наверное)))
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Куприк..., - да ты больной на голову просто...
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Життя без Порошенко для Куприка не існує, цікаво як його батьки змогли його народити без Пороха?
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И куприк гавном с зеленой жопы подотри....
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Куприк. У Х**ла *опа ботоксная. х**лоботам на заметку.
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На это смотреть приятно. Теперь этот козломордый поймёт, что сосать у ***** становится токсично.
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Теперь мягкомозгий кацап получит по бестолковке твёрдой дубинкой
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Шутка с Ютуба.
В свое время В,В, Путлер обещал, что граждане Расеи не будут бояться милиции. Он сдержал слово - теперь раисяне бояться полиции
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Мдааа
Пытался выдвинуться в депутаты Мосгорсовета - получи задержание

Там давно уже потоки все поделены, ***** напрямую в доле, лярды денег каждый год. Там чужие не нужны.
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Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 6849 .

Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков - Цензор.НЕТ 9797 .
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Xunta sto s nix xotet svojix vet grazdan bjut.Vremena stalina vozratilis v rosiju, procim oni nekuda i neodosli jesly realno stalin nevybresen na svalku ,Vyvod ************* strana
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вообще беспредел.
а этого за что?
что то на России пошло не так!
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Хуан занимает высокое положение в маасковском гестапо и за то, что посреди Маасквы пи_дит русню, от этой же русни получает бабки... Сомбреро как раз впрок.
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Та у нього пачка у фото не влазить... Можна пацюків нею бити
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Ржаки. С утра такой позитив За ОМОН пивасика тяпну
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Наверное, читал Пушкина А.С., арию Онегина к Татьяне. А его как бы и не поняли - думали, что скрыто и извращенно межэтническая вражда проповедуется.
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На козллостанских сайтах об этих событиях ни гу-гу
За то бурно идет обсуждение вот этой новости

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Сейчас в автозаке мягенько опустят почки и в СИЗО мягенько посадят на бутылочку
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а теперь, чтоб действия не казались сильно мягкими,надо чтоб так вломили, чтоб ссал через катетер оставшиеся годы.
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Realno putin xuze cem bil Gitler u nego jest jadernoje oruzyje.
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А мне вчера Виктор из Беларуси доказывал что там только противники кровавого режима протестуют. Кстати им шьют уже попытку вооруженного бунта. Мельком на Медузе видел.
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Нехай шьють. Коли їм нєчєва тєрять вони краще себе відчувають.
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И Навального тоже туда приписали как одного из зачинщиков. Кажется не самого Алексея а брата его. Не помню точно. Вообщем в Рашке как всегда.
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В паРаші і мітингарі парашні, нічого толком не можуть!
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Кусюк командовал разгоном в Москве

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Сподіваюсь йому в автозаку наппіддали за всіх.
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Типичный порохобот - дурачок ,те тоже пэтю расхваливали когда он у них во всю по карманам шуровал ... Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків - Цензор.НЕТ 3492
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Чета ржу...
Кто еще хочет вякнуть что в Украине дурдом?)))
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Вчера смотрел видео с этими задержаниями и голос мента с мегафоном на заднем фоне, не помню дословно, но примерно: Ваше собрание незаконно! Разойдитесь! Вы нарушаете закон!

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Мне вспомнился фильм с Уиллом Смитом "Я, робот". Когда роботы пытались захватить власть под командованием Киберматки. Или был такой фильм Робокоп, там типа про тоталитарное будущее США. Но там в фильме страшилка, а в рашке это происходит здесь и сейчас, в реальности. Звучит удручающе - честно. Но касапы это заслужили.
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Рашка - это сборище роботов под управлением Киберматки - теперь я понял, что мне это напоминает.
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Скоро мацквичи начнут звонить знакомым в Киев и спрашивать:
"Чиво делать дальши-та? Пиисдюлей мы атгребли, па самый нибалуйси, и толкуе ? Чё, терь, паакрышки сабирать, штоли ???"
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какое-то оно пожованное и убогое, нос картохой, типичный руся-рассеянкин, вОнюшка,короче, типичная холопская мокша. лизнул по привычке власти и тут же получил по башке, мало старается, холоп, убогая мокша, ах,ах,за...)))
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запуганное заикающееся чмо - самый топчик для депутата
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гагага, русня такая русня, все толковые давно свалили с рашки остались одни дебилы, и с каждым поколением уровень дебилизма будет только расти.
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Ну.... хреново расхваливал... а впрочем - какая разница??? Кацап другого не стоит, если его пи-т, значит он сам это построил себе. Дык... чего хотели?
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