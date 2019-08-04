 Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. ВИДЕО

Видео задержания опубликовал российский телеканал "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.
"На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие, не как в прошлом. Я вижу, что они пугают, забирают по одному, чтобы многие испугались и ушли", - сказал Булдыгин.
"Молодой человек, давайте, с нами пройдемте", - сказали силовики и увели его из кадра.
Также на Цензор.НЕТ: ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны. ВИДЕО
Напомним, накануне в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция задержала более 800 протестующих. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.
"Рябята, я свой! Я здесь только гулял!"
Какая разница, хвалил или ругал? Тем более, он троллил.
Тогда бы этот стало мемом.....
Та ні, здалося...
В свое время В,В, Путлер обещал, что граждане Расеи не будут бояться милиции. Он сдержал слово - теперь раисяне бояться полиции
Пытался выдвинуться в депутаты Мосгорсовета - получи задержание
Там давно уже потоки все поделены, ***** напрямую в доле, лярды денег каждый год. Там чужие не нужны.
.
а этого за что?
что то на России пошло не так!
За то бурно идет обсуждение вот этой новости
Кто еще хочет вякнуть что в Украине дурдом?)))
---
Мне вспомнился фильм с Уиллом Смитом "Я, робот". Когда роботы пытались захватить власть под командованием Киберматки. Или был такой фильм Робокоп, там типа про тоталитарное будущее США. Но там в фильме страшилка, а в рашке это происходит здесь и сейчас, в реальности. Звучит удручающе - честно. Но касапы это заслужили.
"Чиво делать дальши-та? Пиисдюлей мы атгребли, па самый нибалуйси, и толкуе ? Чё, терь, паакрышки сабирать, штоли ???"