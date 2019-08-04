 ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лентач".
По словам местных властей, болельщики провоцировали беспорядки и хулиганили, однако на видео видно, что перед избиением фаны просто стоят в холле стадиона, не подавая никаких признаков агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лентач".
По словам местных властей, болельщики провоцировали беспорядки и хулиганили, однако на видео видно, что перед избиением фаны просто стоят в холле стадиона, не подавая никаких признаков агрессии.
там на красной площати отеменная брукивочка - доставайте, завозить ненада.