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 Общество, За рубежом
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Все про:Россия (73507) футбол (3106) ОМОН (57) фанаты (399)

 ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны. ВИДЕО

20 июля после матча "Ростов" - "Спартак" на стадионе в Ростове-на-Дону, ОМОН жестоко избил фанатов "Спартака".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лентач".

По словам местных властей, болельщики провоцировали беспорядки и хулиганили, однако на видео видно, что перед избиением фаны просто стоят в холле стадиона, не подавая никаких признаков агрессии.

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Источник: https://censor.net.ua/v3141150
 
   
 Топ комментарии
 
Холопы бунтовать вздумали? Майданить?
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Вооружены словами "пАзор" и мобильниками! Настоящие БУНТАРИ! ))
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Любят козломордые холопы бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! Знают, что бунтуют и всё равно стоят!" Салтыков-Щедрин»
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Это фанаты Спартака? Да у меня студенты-ботаники агрессивней
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Ну все правильно, их "диды" также "ваивали" - их гнали стадом на убой и они покорно как бараны щли миллионами, вместо того чтобы повернуть штыки против краснозадой мрази.
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ОМОНУ нужно помнить, что 30 ноября 2013 года киевкий Беркут жестко побил последнюю сотню студентиков на Майдане, которые уже расходились по домам. На следующий день вышло 200 тысяч. Если бы не это тупое избиение - никакого Майдана бы не было, оппозиция разбредалась уже до весны.
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А тем временем мы, украинцы, проглотили саботаж расследования по Майдану. А некоторые, особо одаренные, проголосовали за власть, которая саботировала расследование убийств в центре столицы Украины. И продолжают гадить и спамить на цензоре
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Ну и терпилы! Даже ультрас в кацапстане оказывается тряпки!
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Хахаха терпилы, тряпки. Ну так вы москалей Майдан устроить не заставите. Надо ехать туда, учить бить ментов, молотовы и все такое. А ты хочешь с дивана все устроить.
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Да кому они нах надо чтобы их учить? Пускай сидят в своем дерьме.
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Кто-нибудь в Украине вообще майданом в России занимается? Под лежачий камень вода не течет знаете-ли.
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ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны.

там на красной площати отеменная брукивочка - доставайте, завозить ненада.
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типичные безропотные щенки, кацапня почти вся такая, Майдана там не будет никогда.
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