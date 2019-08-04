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Все про:депутат (2694) Зеленский (2369) обращение (248) 92 отдельная механизированная бригада (35)

 Новоизбранный нардеп Мезенцева вручила президенту обращение активистов о хищении средств и небрежности руководства 92-й ОМБр. ВИДЕО

Новоизбранный депутат Мария Мезенцева передала в Офис президента два обращения от громады - от военных активисток относительно 92-й бригады и от экологических активистов относительно ситуации вокруг Лесопарка.

Об этом она пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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Нардеп уточняет, что одно обращение касается хищения средств в 92-й отдельной механизированной бригаде, профессиональной небрежности руководства подразделения, продажи аптечек образца НАТО и их замена на просроченные лекарства. Второе - вырубки деревьев в лесопарке в центре Харькова.

Напомним, в 2017 году Военная прокуратура возбудила дело по статье 115 (покушение на убийство) по заявлению Дмитрия Бизонича - заместителя командира бригады по тыловой части 92-й механизированной бригады. Бизонич заявил, что его якобы пытался убить командир бригады Владимир Кокорев.

Оперативное командование "Восток" объявило о проведении проверки и временно отстранило комбрига от должности, а также обязало его пройти проверку военно-медицинской комиссии. Кроме того, харьковские волонтеры отправили письма президенту Украины Петру Порошенко, Генпрокурору Юрию Луценко и главе Генштаба Виктору Муженко с просьбой взять расследование под собственный контроль.

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Командир бригады Владимир Кокорев получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Источник: https://censor.net.ua/v3141140
 
 
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Vadim Sichkar
August 1 at 3:45 AM

НІМА КАРТИНА...
Через місяць вже перше вересня.. І школа... Внук поміряв вишиванку.. вже замала... витягнуло його за канікули добряче...
Почухав я свою потилицю і кажу, - що ж.. потрібна нова вишиванка.. Підемо купувати.. Я знаю один недавно відкритий магазинчик вишиванок. Там можна купити вже готові, а якщо немає необхідного розміру, то в магазинчику можна замовити пошив. В господарів є швейна майстерня і зроблять тобі вишиванку з таким орнаментом, який ти хочеш..
Отже пішли... Заходимо в магазинчик і починаємо вибирати вишиванку, точніше вибирає онук (слава богу вже має 14 років), а я вирішив випити кави (в магазині є своя невелика кав'ярня).. сів на стілець і зробив замовлення..
І раптом чую, - куда ты прешь? Это бандеровський магазин.. Нам здесь нечего делать..
Я швидко повертаю голову в бік дверей.. продавчиня дівчина теж..
В дверях стоїть жінка бальзаковського віку, на обличчі чорні окуляри і тримає за руку хлопчика років восьми..
-бабушка, давай посмотрим вышиванки.. Мне в школу на линейку надо будет она, - говорить хлопчик..
-Она уже тебе не нужна.. власть у нас теперь новая.. не бандеровськая.. Вам даже носить школьную форму не нужно теперь.. Наш новый президент отменил её.. Какая вышиванка.. отменят скоро и это позорище..
І смикнувши хлопчика за руку вийшла із дверей магазину...
Німа картина.. Я перевів погляд на продавчиню.. І тільки тепер звернув увагу на те, що вона була зодягнута в вишиванку.. Дівчина стояла бліда..
Не звертайте уваги, - промовив я до неї.. - робіть своє діло... Це нечисть яка зараз вилізла із закапелку, але будемо надіятися, що скоро вона назад туди полізе..
Підійшов онук тримаючи в руках вишиванку..Я витягнув з кишені портмоне... Відрахував гроші і подав продавчині..
Чому вони такі злі? - не голосно сказала дівчина..
Хто?, - перепитав я... Ну, отакі люди.. як оця і головою кивнула в бік дверей..
Це не люди, це нелюди, гній який плаче за совком.. Не звертайте уваги і робіть свою справу.. продавайте вишиванки.. Дякую вам за ваші вишиванки..
Потім повернувшись до онука промовив, - так знімай свою футболку і одягай вишиванку.. Додому підеш в ній, а футболку дай мені, я їх понесу...
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Гепа украл у Харкова 20 га земли - как раз в Лесопарке.
А Юра-прокурор закрыл дело.
За то, что Гепа начал агитировать, сами знаете за кого на выборах.
Просто прокуроры не пришли в суд.
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Думаю, что не совок виноват.Совок та плесень, на которой взросли гени вечного недовольства и откровенной тупости...Благодаря совку они расцвели до невозможности, и еще долго социум будет смивать с себя совковую грязь...
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Гепа украл у Харкова 20 га земли - как раз в Лесопарке.
А Юра-прокурор закрыл дело.
За то, что Гепа начал агитировать, сами знаете за кого на выборах.
Просто прокуроры не пришли в суд.
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Скинь ещё фотку рядом как беркут парашенки ставит на колени АТОшников
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Беркут рарашенео? Зебилоид, а может беркут авякяна рюкзаков а, который, как сказал бабломойский, хозяин нынешнего **********, лучший министр
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А может лучше эти обращения передать военному прокурору Матиосу?
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Военные активистки(с). Не знаю, но почему-то вспомнилось, бессмертное: "Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Заразы"(с).
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Угу. А штани які ж у нас вумні: шо не слово - то сама правда і мудрість, два в одному.
І не мелють пустопорожньо, і не кидають слів на вітер - нє, ні-ка-да.
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Шо, есть возражения? Я неверно процитировал? Нет? Ну, тогда все претензии к Ручечнику.
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Та ні.
Вся справа у ваших асоціаціях.
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А что не так? В кино- вора в законе сдала подельница. Тут, воров из командования бригады сдали какие-то тетки-активистки.
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Так я ж і кажу - асоціації: і тьотки тут какіє-то, і подєльніци вони, і баби ...

І =бессмертноє= ????? ...
Дуже "позитивний" персонаж-злодюга щось там проварнякав про жінок, яких він використовував для своїх крадіжок.
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То у "Андрюхи", "наносное" - он же моряк дальнего плавания... Нерегулярное общение с женщинами оказывает неблагоприятное влияние на психику... А болтунов и среди мужиков, хватает - в той же, пропорции... Лещенка вспомните...
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Доброго ранку. Я тоді не відповіла Вам ... За зе-новинами.
Перепрошую.

От про те і кажу: не треба все негативне скидати лише на жінок. А то вже монстрів з нас поробили.

Приємного Вам дня.
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Дякую... День (поки що), нормальний... Вчора, як смеркло, лив дощ, а зараз сонце встало... Гриби поперли... Вже сушимо... Бiлi, краснюки, синюки, моховики... Сироiжок насолив трохи...
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Об военных завсегда можно ноги вытереть,а таперича бабы загрызут,и правильно сделают.Я лично не забываю разгром 92 бригады в 2014.Сколько наших воинов полегло.Пришло время собирать камни.
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Vadim Sichkar
August 1 at 3:45 AM

НІМА КАРТИНА...
Через місяць вже перше вересня.. І школа... Внук поміряв вишиванку.. вже замала... витягнуло його за канікули добряче...
Почухав я свою потилицю і кажу, - що ж.. потрібна нова вишиванка.. Підемо купувати.. Я знаю один недавно відкритий магазинчик вишиванок. Там можна купити вже готові, а якщо немає необхідного розміру, то в магазинчику можна замовити пошив. В господарів є швейна майстерня і зроблять тобі вишиванку з таким орнаментом, який ти хочеш..
Отже пішли... Заходимо в магазинчик і починаємо вибирати вишиванку, точніше вибирає онук (слава богу вже має 14 років), а я вирішив випити кави (в магазині є своя невелика кав'ярня).. сів на стілець і зробив замовлення..
І раптом чую, - куда ты прешь? Это бандеровський магазин.. Нам здесь нечего делать..
Я швидко повертаю голову в бік дверей.. продавчиня дівчина теж..
В дверях стоїть жінка бальзаковського віку, на обличчі чорні окуляри і тримає за руку хлопчика років восьми..
-бабушка, давай посмотрим вышиванки.. Мне в школу на линейку надо будет она, - говорить хлопчик..
-Она уже тебе не нужна.. власть у нас теперь новая.. не бандеровськая.. Вам даже носить школьную форму не нужно теперь.. Наш новый президент отменил её.. Какая вышиванка.. отменят скоро и это позорище..
І смикнувши хлопчика за руку вийшла із дверей магазину...
Німа картина.. Я перевів погляд на продавчиню.. І тільки тепер звернув увагу на те, що вона була зодягнута в вишиванку.. Дівчина стояла бліда..
Не звертайте уваги, - промовив я до неї.. - робіть своє діло... Це нечисть яка зараз вилізла із закапелку, але будемо надіятися, що скоро вона назад туди полізе..
Підійшов онук тримаючи в руках вишиванку..Я витягнув з кишені портмоне... Відрахував гроші і подав продавчині..
Чому вони такі злі? - не голосно сказала дівчина..
Хто?, - перепитав я... Ну, отакі люди.. як оця і головою кивнула в бік дверей..
Це не люди, це нелюди, гній який плаче за совком.. Не звертайте уваги і робіть свою справу.. продавайте вишиванки.. Дякую вам за ваші вишиванки..
Потім повернувшись до онука промовив, - так знімай свою футболку і одягай вишиванку.. Додому підеш в ній, а футболку дай мені, я їх понесу...
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, что не совок виноват.Совок та плесень, на которой взросли гени вечного недовольства и откровенной тупости...Благодаря совку они расцвели до невозможности, и еще долго социум будет смивать с себя совковую грязь...
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А Ви, хоч раз, бачили, щоб хтось, поза межами сцени, носив "косоворотку"? Кацапи свого не знають, та не хочуть пiдкреслювать...
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Выборы уже прошли а боты все выдуманную чушь распространяют

Новоизбранный нардеп Мезенцева вручила президенту обращение активистов о хищении средств и небрежности руководства 92-й ОМБр - Цензор.НЕТ 4937
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Коли загнива тiло, на запах злiтаються "м"яснi" мухи, i вiдкладають яйця. З них виводяться личинки, що роз"iдають тiло... Те ж саме, i з державою...
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Депутатка трішки попіарилась,а нам до цього яке діло ? Купив папа (Чью монополию спонсируют харьковчане в местных больницах? ) місце в слузі-і ладнєнько,радій життю,не випендрюйся.
Плоскувата,як на мій смак,але патріотка.
Новоизбранный нардеп Мезенцева вручила президенту обращение активистов о хищении средств и небрежности руководства 92-й ОМБр - Цензор.НЕТ 7261
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квн таки был придуман для дебилизации, то то его в совке разрешили..)))
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тебя уже дебилизировали,
ну признайся, мойша....)))))
западаешь на на шуточки преЗЕКа..?
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Новоизбранный нардеп Мезенцева вручила президенту обращение активистов о хищении средств и небрежности руководства 92-й ОМБр - Цензор.НЕТ 1532

Ти вже повернувся до Одеси вєчєрнєй лощадью?
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Что это за "военные патриотки"? Волонтерши что ли? Которые деньги на армию дают? И что, они недовольны, что отказываются от их услуг и своими средствами обустраивают быт солдат? Скидываются с зарплаты, а не берут у гражданских женщин? В этом проблема?
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И почему жалобу подают гражданские "активистки", а не сами военослужащие?
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Мені одно цікаво: де Лісопарк, а де ППД 92-ї бригади? Ця зепутатка хоч знає, що між ними бл. 50 км і знаходяться вони В РІЗНИХ МІСТАХ?
Чи вона в школі географію не вивчала?
А якщо хтось там щось вкрав, нехай відповість за це...
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Эти звернення -главное оружие депутата,главная работа.!Работа на Украину,на Харьков!Она ведь не себе баблос просит.Молодец!
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Смотрите, что бы все эти "расследования" не были формой сепаратизма и пацифизма! И были направлены на сокращения расходов на армию и остановку производства вооружений!
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92 бригада-постоянные шкандали.Странно,что Хомчак не добралси.
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Ага, вот кто это : " 29-летняя бизнеследи, депутат Харьковского городского совета от партии "Самопомич", член фракции "Самопомич" в городском совете Мария Мезенцева ("Слуга народа")."
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Приснился мне сегодня сон как я наставляю Зе на дела праведные, а он слушает меня внимательно и внемлет. А потом как вскочит и побежал выполнять!
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