 Новоизбранный нардеп Мезенцева вручила президенту обращение активистов о хищении средств и небрежности руководства 92-й ОМБр. ВИДЕО

Об этом она пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп уточняет, что одно обращение касается хищения средств в 92-й отдельной механизированной бригаде, профессиональной небрежности руководства подразделения, продажи аптечек образца НАТО и их замена на просроченные лекарства. Второе - вырубки деревьев в лесопарке в центре Харькова.
Напомним, в 2017 году Военная прокуратура возбудила дело по статье 115 (покушение на убийство) по заявлению Дмитрия Бизонича - заместителя командира бригады по тыловой части 92-й механизированной бригады. Бизонич заявил, что его якобы пытался убить командир бригады Владимир Кокорев.
Оперативное командование "Восток" объявило о проведении проверки и временно отстранило комбрига от должности, а также обязало его пройти проверку военно-медицинской комиссии. Кроме того, харьковские волонтеры отправили письма президенту Украины Петру Порошенко, Генпрокурору Юрию Луценко и главе Генштаба Виктору Муженко с просьбой взять расследование под собственный контроль.
Командир бригады Владимир Кокорев получил предупреждение о неполном служебном соответствии.
А Юра-прокурор закрыл дело.
За то, что Гепа начал агитировать, сами знаете за кого на выборах.
Просто прокуроры не пришли в суд.
І не мелють пустопорожньо, і не кидають слів на вітер - нє, ні-ка-да.
Вся справа у ваших асоціаціях.
І =бессмертноє= ????? ...
Дуже "позитивний" персонаж-злодюга щось там проварнякав про жінок, яких він використовував для своїх крадіжок.
Перепрошую.
От про те і кажу: не треба все негативне скидати лише на жінок. А то вже монстрів з нас поробили.
Приємного Вам дня.
Vadim Sichkar
August 1 at 3:45 AM
НІМА КАРТИНА...
Через місяць вже перше вересня.. І школа... Внук поміряв вишиванку.. вже замала... витягнуло його за канікули добряче...
Почухав я свою потилицю і кажу, - що ж.. потрібна нова вишиванка.. Підемо купувати.. Я знаю один недавно відкритий магазинчик вишиванок. Там можна купити вже готові, а якщо немає необхідного розміру, то в магазинчику можна замовити пошив. В господарів є швейна майстерня і зроблять тобі вишиванку з таким орнаментом, який ти хочеш..
Отже пішли... Заходимо в магазинчик і починаємо вибирати вишиванку, точніше вибирає онук (слава богу вже має 14 років), а я вирішив випити кави (в магазині є своя невелика кав'ярня).. сів на стілець і зробив замовлення..
І раптом чую, - куда ты прешь? Это бандеровський магазин.. Нам здесь нечего делать..
Я швидко повертаю голову в бік дверей.. продавчиня дівчина теж..
В дверях стоїть жінка бальзаковського віку, на обличчі чорні окуляри і тримає за руку хлопчика років восьми..
-бабушка, давай посмотрим вышиванки.. Мне в школу на линейку надо будет она, - говорить хлопчик..
-Она уже тебе не нужна.. власть у нас теперь новая.. не бандеровськая.. Вам даже носить школьную форму не нужно теперь.. Наш новый президент отменил её.. Какая вышиванка.. отменят скоро и это позорище..
І смикнувши хлопчика за руку вийшла із дверей магазину...
Німа картина.. Я перевів погляд на продавчиню.. І тільки тепер звернув увагу на те, що вона була зодягнута в вишиванку.. Дівчина стояла бліда..
Не звертайте уваги, - промовив я до неї.. - робіть своє діло... Це нечисть яка зараз вилізла із закапелку, але будемо надіятися, що скоро вона назад туди полізе..
Підійшов онук тримаючи в руках вишиванку..Я витягнув з кишені портмоне... Відрахував гроші і подав продавчині..
Чому вони такі злі? - не голосно сказала дівчина..
Хто?, - перепитав я... Ну, отакі люди.. як оця і головою кивнула в бік дверей..
Це не люди, це нелюди, гній який плаче за совком.. Не звертайте уваги і робіть свою справу.. продавайте вишиванки.. Дякую вам за ваші вишиванки..
Потім повернувшись до онука промовив, - так знімай свою футболку і одягай вишиванку.. Додому підеш в ній, а футболку дай мені, я їх понесу...
Плоскувата,як на мій смак,але патріотка.
ну признайся, мойша....)))))
западаешь на на шуточки преЗЕКа..?
Ти вже повернувся до Одеси вєчєрнєй лощадью?
Чи вона в школі географію не вивчала?
А якщо хтось там щось вкрав, нехай відповість за це...