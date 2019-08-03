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Все про:Николаевская область (872) учения (2139) 28 отдельная механизированная бригада (30)

 Боевое слаживание подразделений 28-й ОМБр продолжается на Николаевщине, - Минобороны. ВИДЕО

В межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан" продолжается боевое слаживание подразделений 28-й ОМБр в дневное и ночное время суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Действия подразделений - максимально приближены к боевым. На командном пункте следят за всеми действиями военнослужащих во время батальонных тактических учений без боевых стрельб, предварительно же в бригаде отработали ряд других учений. Держать оборону и осуществлять результативные наступательные действия - именно в этом упражняются батальоны бригады", - говорится в сообщении.

В учениях принимал участие и оперативный резерв первой очереди, который сейчас находится на полигоне в составе бригады.

Источник: https://censor.net.ua/v3141134
 
   
 Топ комментарии
 
зря бюджет тратят - всьо, мир вже! По десять раз на дню! Штик в зємлю і дамой! Нас хуйло защітіт від пєндосів і гейропейців! Та ше від бандер - і заживемо ми в сємйє брацкіх народов вєлікой імперії зла - ЗЄлюкі нас ведуть прямо до перемоги!!!
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Новость хорошая, нет слов! Тревожно только за будущее армии:

У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.

Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.

Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
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БМП-2 старенькі та слабенькі, потрібно терміново переозброювати 28 бригаду на БМПВ-64, на базі танків Т-64Б, які витримують протитанкові міни та постріли РПГ, ПТРК, МТ-12 та танків! Використаня БМПВ-64 дозволить перемагати на поді бою будь яку оборону ворога!
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По армії досягнення Зелі за 75 днів:

1 Зупинено виробництво. БТР-3/4

2 Зупинено закупівлю форми і спорядження (броніки і т.і.)

3 Зупинено перехід на нову систему харчування

4 Відмінено пільгове нарахування стажу офіцерам

5 Відмінено закупівлю тренажерів БУК-М1 і С-300П

6 Скороч. 1000 військових медиків.
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таки, нова власть дєйствуйєт! А ми думали, шо вони профани і клоуни. Вони висококваліфіковані зрадники!!!
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18c49ed2,а почему мы должны тебе верить? где пруф? если не будет ссылки-ты 3,14здун!
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Суд відмовив Міноборони в поновленні дії наказу про перехід частин на нову систему харчування

Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1839

Тренажерів ЗРК С-300 теж не буде - скорочення видатків

Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4246

Остальное сам поищешь. Или пользоваться Гуглом религия не позволяет или отсутствие мозгов? Эти новости были и на Цензоре. Ищи, за обучение дебилов мне денег не дают.
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зря бюджет тратят - всьо, мир вже! По десять раз на дню! Штик в зємлю і дамой! Нас ***** защітіт від пєндосів і гейропейців! Та ше від бандер - і заживемо ми в сємйє брацкіх народов вєлікой імперії зла - ЗЄлюкі нас ведуть прямо до перемоги!!!
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зараз у бійців починаються водні проце дури, небесний дюш
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В Штатах, в Техасе сегодня два дебила расстреляли толпу людей возле супер маркета и внутри его. Десять убитых, 48 раненных
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дрєсіруют профісіаналів-воєнних, а не українських патріотів - вони зараз буцім за Україну, а прийде ***** - у них вже наглажена московська форма напоготові!!!
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Anatoly KANEVSKY a5c44a03,ты дебил! больше не пиши,а то дебилизм у тебя аж из ушей лезет! Бойове злагодження підрозділів 28-ї ОМБр триває на Миколаївщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2599
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ти не здатне збагнути простої істини? Ти не бачиш, шо йде підготовка не українських військових, а вояків, що потім служитимуть будь-кому і воюватимуть за кого-завгодно? Вони ж йєзиком там спілкуються! На тридцятому році державної незалежності України військові використовують йєзик! Це шоп ворогу було легше второпати, шо наші війська замишляють!!! Нам відверто заявляють - ми готуємось воювати в збройних силах російської імперії!!! А ви, дебільні українці, нам оплачуєте нашу підготовку!!!
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Толя піди або похмелись, або лікуйся....
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DEFENSE EXPRESS‏ @DEFENSEEXPRESS 2 авг.

ДЖЕРЕЛО З МО СТВЕРДЖУЄ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЗСУ ДЕСЯТКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПК ЧЕРЕЗ НЕУКЛАДЕННЯ КОНТРАКТІВ https://defence-ua.com/index.php/home-page/8100-dzherelo-z-mo-stverdzhuye-pro-prypynennya-***************-zsu-desyatkamy-************-opk-cherez-ne-ukladennya-kontraktiv …
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оборона Україна розсипається під дбайливим оком ЗЄлупи - слуги ворожого нам народу
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и там же по твоей ссылке:

: ЗСУ НА 2020 РІК ПОТРЕБУЄ МАЙЖЕ 219 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ (ВІДЕО)
Водночас, начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міністерства оборони України Вячеслав Салахов, під час учорашнього брифінгу в *********** стверджував, що Міноборони забезпечено фінансовим ресурсом у повному обсязі та немає проблемних статей



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ага, українці навчають своїм коштом військові кадри для кацапської армії!!!
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В старі часи 28-і (їх предтечі) були хіба що відомі завдяки дідовщині. Після 2014, коли чуєш про 28-их, рука рефлекторно тягнеться аби зняти головний убір. Перевалили вони безліч сволоти. Під Пісками навіть розсилала сєпарня/московська гебуха есемески з погрозам нашим хоробрим одеситам та їхнім бойовим товаришам, щоби не валили так дошкульно. Допомогло це москальноті, як зайцю стопсигнал.
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А что, это они все еще в палатках ? Бирюков же обещал, к 19 году сдать военный городок по всем стандартам НАТО.
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