 Боевое слаживание подразделений 28-й ОМБр продолжается на Николаевщине, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Действия подразделений - максимально приближены к боевым. На командном пункте следят за всеми действиями военнослужащих во время батальонных тактических учений без боевых стрельб, предварительно же в бригаде отработали ряд других учений. Держать оборону и осуществлять результативные наступательные действия - именно в этом упражняются батальоны бригады", - говорится в сообщении.

В учениях принимал участие и оперативный резерв первой очереди, который сейчас находится на полигоне в составе бригады.