 Боевое слаживание подразделений 28-й ОМБр продолжается на Николаевщине, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
"Действия подразделений - максимально приближены к боевым. На командном пункте следят за всеми действиями военнослужащих во время батальонных тактических учений без боевых стрельб, предварительно же в бригаде отработали ряд других учений. Держать оборону и осуществлять результативные наступательные действия - именно в этом упражняются батальоны бригады", - говорится в сообщении.
В учениях принимал участие и оперативный резерв первой очереди, который сейчас находится на полигоне в составе бригады.
У зв'язку зі скороченням видатків услід за відмовою від купівлі мультимедійних тренажерів ЗРК «Бук-М1» Повітряні Сили відмовились і від тренажерів для операторів ЗРК С-300П.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages
38-й об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил Збройних Сил України відмовився від закупівлі п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Відповідний протокол засідання тендерної комісії військової частини А0704 оприлюднено 30 липня. Тендерна процедура була розпочата 6 липня, очікувана вартість складала 2,56 млн. грн.
Нагадаємо, що раніше за цією ж причиною інша військова частина відмовилась від закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1» загальною вартістю біля 8 млн грн.
Зачем парад, зачем тренажеры. Можно же деньжат наэкономить. Правда зебилы?
1 Зупинено виробництво. БТР-3/4
2 Зупинено закупівлю форми і спорядження (броніки і т.і.)
3 Зупинено перехід на нову систему харчування
4 Відмінено пільгове нарахування стажу офіцерам
5 Відмінено закупівлю тренажерів БУК-М1 і С-300П
6 Скороч. 1000 військових медиків.
Тренажерів ЗРК С-300 теж не буде - скорочення видатків
Остальное сам поищешь. Или пользоваться Гуглом религия не позволяет или отсутствие мозгов? Эти новости были и на Цензоре. Ищи, за обучение дебилов мне денег не дают.
ДЖЕРЕЛО З МО СТВЕРДЖУЄ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЗСУ ДЕСЯТКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПК ЧЕРЕЗ НЕУКЛАДЕННЯ КОНТРАКТІВ https://defence-ua.com/index.php/home-page/8100-dzherelo-z-mo-stverdzhuye-pro-prypynennya-***************-zsu-desyatkamy-************-opk-cherez-ne-ukladennya-kontraktiv …
: ЗСУ НА 2020 РІК ПОТРЕБУЄ МАЙЖЕ 219 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ (ВІДЕО)
Водночас, начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міністерства оборони України Вячеслав Салахов, під час учорашнього брифінгу в *********** стверджував, що Міноборони забезпечено фінансовим ресурсом у повному обсязі та немає проблемних статей