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Все про:Госпогранслужба (3401) Румыния (576) сигареты (637)

 Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром в пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили партию табачных изделий.

Переместить в соседнюю Румынию сигареты пытался 33-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска грузовым автомобилем DAF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы. Контрабанду пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. В тайнике грузовика, которым из Украины в Румынию перевозили груз поддонов, находилось 20 800 пачек сигарет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники открыли предупредительный огонь при задержании четырех нелегалов из Азии, пытавшихся перейти украинско-румынскую границу. ВИДЕО

Сейчас сигареты и прицеп у украинца изъяли.

Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 01
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 02
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 03

Также смотрите: Сербский дальнобойщик пытался провезти через границу 11 тыс. пачек сигарет в топливных баках фуры, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 04
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 05
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 06
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 07

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Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 08
Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ 09
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/v3141128
 
 
 Топ комментарии
 
а шо ему надо было самому все ето скурить?
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А как это сигареты с лугандонии в гейропу проклятую собирались провести ёпт...хватит кормить Европу!!!
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Та кто ж так возит. В рефе возить нужно!
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А ты умник знаешь как контрабанду возят ?
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Конфискуют только прицеп или все вместе?
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Транспортное средство.. тягач и прицеп. Груз можно перегрузить, конфискации не подлежит... но денег возьмут нормально. Все фирмы по выгрузке на территории там. Перехода принадлежат таможенникам, и цены соответствующие- конкуренции то им нет
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а шо ему надо было самому все ето скурить?
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Интересно, как это сигареты из ЛНР, производства Луганской табачной фабрики попали в Украину?
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А прослідкувати весь ланцюжок : де взяв, хто виготовив і де і т. д., і всіх посадити слабо?
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Водителя наградить, погранцам жопы набить
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Пля - как вы задрали - борцы за обеспечение монополии табачным магнатам - отработка гнилым Луценкой взятки.
Все силовики брошены на борьбу...

гниды соевые...
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Да поднимите цены до европейских чтобы соблазна не было и конец этой контрабанде.
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Вот дурень, работал бы себе не спеша, за быстрыми бабками погнался.
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Хорошо было при Тимошенко, таможня выла от безысходности, контрабасы были в запое от перекрытой границы. Дежавю будет.
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грубо говоря 30 000 пачек та по 25 грн за пачку - 750 000 грн
в ЕС их по 100 грн за пачку продадут а это 3 000 000 грн
вроде и не наркота а борьба не пойму с чем ...Что таможня борется за здоровье румын ? так давайте у нас запретим курить на улицах и пусть продают сигареты только в спец магазинах что б и дети не могли их покупать
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в реале барыги вкинули 25 000 евро а хотели получить 100 000 евро .зачем работать ..а потом откуда у нас такие 4-этажные дома у неработающих например
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