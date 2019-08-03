 Украинец пытался вывезти в Румынию в межпотолочном пространстве прицепа грузовика DAF более 20 тысяч пачек сигарет, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Переместить в соседнюю Румынию сигареты пытался 33-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска грузовым автомобилем DAF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы. Контрабанду пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. В тайнике грузовика, которым из Украины в Румынию перевозили груз поддонов, находилось 20 800 пачек сигарет.

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Сейчас сигареты и прицеп у украинца изъяли.







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Фото: dpsu.gov.ua