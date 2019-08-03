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 Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники Управления противодействия наркопреступности разоблачили сбытчиков наркосодержащих растений. Во время обысков изъяты наркотики весом более 100 килограммов, оружие и другие вещественные доказательства.

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением с привлечением спецназа КОРД и кинологической службы Нацполиции в Запорожской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили деятельность преступной группы с четким распределением ролей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Злоумышленники в течение последних двух лет на территории города Запорожья и области занимались выращиванием конопли, поставкой, изготовлением, хранением и сбытом марихуаны.

Полицейские установили, что организаторы преступной группы - 36- и 25-летний мужчины. Члены группы - мужчины 1982, 2001, 1992, 2001 годов рождения. Сбыт наркотического средства осуществлялась только доверенным лицам.

Фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания конопли были известны только организаторам. Незаконный ежемесячный доход группы составлял около полутора-двух миллионов гривен.

2 августа полицейские в городе Запорожье и области провели 30 одновременных санкционированных обысков по местам проживания, в автомобилях, гаражах и дачах злоумышленников.

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В результате из незаконного оборота было изъято: более 100 килограммов наркотика, пистолет "ПМ" калибра 9 мм с двумя магазинами, граната РГД с запалом УЗРГМ-2, патронов различных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерная техника, флэш-носители информации, сим-карты, денежные средства, электронные весы.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого наркотического средства составляет более 20 миллионов гривен.

Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Двух организаторов и четырех членов группы задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовных производств, открытых по признакам ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 01
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 02
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 03
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 04

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Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 05
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 06
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 07
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 08
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 09

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Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 10
Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области 11

Источник: https://censor.net.ua/v3141127
 
 
 Топ комментарии
 
Когда водку наркотиком признают наконец?
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Меня всегда восхищает то, как полицейские безошибочно определяют стоимость конфисканта. Такое ощущение, что сами они, тоже наркотой приторговывают, иначе,- откуда такие познания?
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Я гражданин Латвии , родился и вырос в Латвии и горжусь своей страной и происхождением ...
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Трава это не наркотик а лекарство и антидепрессант ...
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Накурись дурману і полічишся заодно.)))
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Завжди вражає миттєвість з якою мєнти оцінюють наркотики.
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Что-то в последнее время много наркоторговцев задерживают. Это всё происки ПЕПы! Хочет ваЗЕлина без "десерта" оставить.
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Меня всегда восхищает то, как полицейские безошибочно определяют стоимость конфисканта. Такое ощущение, что сами они, тоже наркотой приторговывают, иначе,- откуда такие познания?
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-- а эта кинуха -- просто реклама! ...для тех, кто, как ты, своих точек не знает...
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Очень забавное замечание , наверное так и есть )))
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Ты, наверное, сын и внук Вальдиса Пельше! -- так и есть...*)
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Я гражданин Латвии , родился и вырос в Латвии и горжусь своей страной и происхождением ...
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У тебя есть профессия? ...ты в ней разбираешься? ...или тебя -- безработную бездарь -- всё всегда восхищает? *)
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Я водитель дальнобойщик , езжу по Европе , а у вас есть профессия ?
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Та ты гонишь! А шо такое "Правило 1000" ? Ответишь -- побратаемся! *)
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У меня нет желания с вами брататься ...
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Ну хорошо... ...я тоже европейский дальнобой -- уже 26 лет. Так что такое "Правило 1000".
...и разбежимся, при своих...
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Я не знаю о чем вы говорите . Подозреваю что это связано с правилами регулирующими условия труда и отдыха водителя. Это я знаю , штрафы в европе за нарушения этих правил серьезные ...
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Если ты реально дальнобой по Европе -- у тебя должно быть удостоверение -- отдельное! Без него не поедешь!
И ты бы знал, что такое "Правило 1000" ...но ты звездобол... ...пшл нх -- не примазывайся к честным Дальнобоям! ...свободен -- боты смени.
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Мне кроме прав и страховки ничего не надо для передвижению по ЕС , так как я гражданин ЕС и мой трак зарегестрирован в ЕС . И не надо мне никаких отдельных удостверений . Иди нах , дятел
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Хм... какой ты настырный... -- то есть -- ты утверждаешь, что ты дальнобойщик по Европе! На траке! ...солидно...*)
А я говою, что ты фуфлыжник парашный!
-- так, давай я тебя трахну с другого конца...*)
Если ты на обычной фуре, скоко у тябя рыжих табличек -- всего, на круг? И что они означают?
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Рыжие таблички на прицепе , две , по краям и две на тягаче на брызговиках , они другой расскраски , там косые полоски ... И езжу я на DAFе 106 , EURO6 , а прицеп SCHMITZ ... А теперь иди нах
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Вовик -- иди к маме обратно, откель вылез...*) На обычной фуре, рыжих табличек, только две штуки!!! ДВЕ!!! Падла -- ни ни одной больше...!
...я устал от тебя... -- тебя раз послали, а ты всё не уходишь -- чиста русский...*)
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А я тебе как написал , перечитай **** ещё разок , гастер **** , встречу на дороге , по щам получишь
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дивує інше ...на останньому фото "граната" навіть не сама граната а "скоба" запала "циферки" маркування "замилені" ...от і думай що хочеш ...правда є один плюс ...тепер "знайдені" набої співпадають з типом "знайденої" зброї ...ато кілька років назад ..."макаров" з 152мм. снарядом ...або "бердан" з РПГ ...
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-- ты уже не заживёшь никогда... ...такие раны по гроб жизни -- гноятся и воняют...
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Когда водку наркотиком признают наконец?
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...вот, на самый конец и признают... -- как при Романове, Рузвельте и Горбачёве... -- до сих пор нормального пива в параше и США не купишь!
...но -- буду в сентябре в НЙ -- проверю -- может всё и врут враги Алкоголя -- импотенты, трезвенники и язвенники? *)
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Сразу - на Бадвайзер даже не смотри. Рекомендую Yuengling Black&Tan и Lager. Наше, пеннсилванское. Miller тоже неплохое. Я предпочитаю бременский Beck's, темное.
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Везде и всегда пью и ем только местное! ...не могу сказать, шо везде и всегда от этого хорошо -- но Риск и Принцип! -- дело благородное...*)
Шо из реально американского посоветуешь? -- оценю честно -- собственным словом, самочувствием и здоровьем! *)
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Сейчас модны стали микро-пивзаводы, их есть в любом городишке. Уверен, шо в НЙ их тоже есть. Так шо если хочешь реально местное, можешь найти даже местное из конкретного района города. Просто спроси у бартендера local brew from a local brewery. Тебе выдадут целый список.Из известных брендов реально американских почти нет. Бадвайзер - и тот приехал из Чехии, причем чешский Бадвайзер - намного лучше американского.
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Ахти -- дякую! ...может и найду чисто американское пиво... -- прям самому интересно! Бо, во время Сухого Закона всё изничтожили... -- говорят. -- не я говорю...
Но я ж из Баварии -- но честный пиволюб! *)
У нас тут тоже, есть города и сёла, где в любой кастрюле местный бир варят... -- есть, шо со всей Германии приезжают попить местного пивка.
В моём магазине было 176 сортов. Из них только с десяток известных -- остальные местного разлива.
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Угу, во время Сухого Закона и набрало популярность бутлегерское/контрабандное пиво из Канады - Молсон, весьма неплохое, кстати.
PS. Мексиканские сорта не рекомендую тебе, как баварцу.
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Я два дня в НЙ буду -- пока пароход не отплывёт... ...не хочешь встретиться? Посидим, поспикаем...*) Если шо -- выходим на личку. Договоримся.
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Найди меня на мордокниге, спишемся, посмотрим. От меня до НЙ два часа езды.
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В общем, если интересно и всё такое -- увидимся. Перед этим услышимся...*)
Есть у меня друган в Яблоке -- Димка -- ещё с 80хх., тоже киевлянин. Та, шо-то пропал лет с 7 тому назад... ...искать не буду.
Маякни, если что -- отвечу.
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Так вроде ВОЗ уже туда ее отнес. Кста сильный и неприятный наркотик, эйфория, возбуждение длится около 40минут потом приходят побочки в народе похмелье, тушка требует первоначального состояния и процесс повторяется до невменяемости, с потерей кратковременной памяти итд. итп.
Самое оно энто когда пациент в 2стадии алкоголизма(примерно) и месячной запое, приходит ОНА рыжий мелкий грызун. Глюки говорят очень страшные и неприятные.
Посему лучше пыхнуть плану, коль так уж сильно хося поменять состояние.
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Недостаток один - пыхнул на сон грядущий и в 2 часа ночи просыпаешься перед открытым холодильником с куском ковбасы в зубах
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Онкобольным после химии это помогает, да и я сухой и тощий мне тоже вроде втему. Вот кто страдает лишним весом это да. Извиняюсь за занудство
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Та немае за шо. Мне от хронических мигреней и PTSD прописали, но у меня совершенно другой тип телосложения, я вес набираю просто моментально. Кусок ковбасы = полдня в спортзале.
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Для меня, лично, наркотик - сало. Я от него балдею...

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коли у тебе буде голова сутками боліти тобі сало не допоможе ...хоча фото "смачне"
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Злодей. Я ж только пообедал, а теперь снова лезть в холодильник, Сало нарезать...
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Знову фермерів пов'язали.
За шо ж ви так ненавидите сільських товаровиробників?
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Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрдПоліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 9421В немецком городе Гамбург изъяли и уничтожили крупнейшую в истории страны партию кокаина, стоимость которой оценили в миллиард долларов.ахахахаха ....немцам покажите эту новость или в Голландии и что будет смешнее кокаин или каонопляные шишки
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У фермера на Полтавщині заарештували врожай маку на 7 млрд гривень
25.07.2019, 11:34 Просмотров: 5 308 Комментариев: 2

Фермери кажуть, що вирощували, як начинку для пиріжків

У фермерському господарстві на Полтавщині на площі в понад 230 га
виростили мак. Масштаб посівів та відсутність належної документації
привернули увагу правоохоронних органів Полтавщини, які арештували
незібраний урожай. Сюжет про це нещодавно вийшов в ефірі телеканалу
ICTV.

За твердженням фермерів, мак вирощували, як начинку для пиріжків. Проте з
такої кількості маку можна робити не тільки начинку, але й опій.

- При подрібленні маку у висушеному стані та після хімічної обробки з
нього можна виробляти опій ацетильований, який має руйнівний вплив на
організм та викликає залежність, - розповів заступник керівника
управління протидії наркозлочинності Полтавщини Сергій Циганенко.

Як стверджують у поліції, підприємство, яке виростило небезпечний врожай
не володіє необхідними ліцензією та дозволами для такого виду
діяльності. Фермери ж зізнаються, що певні проблеми з документами є, але
зазначають, що мають укладені контракти на реалізацію макового зерна.

Наразі ведуться слідчі дії. У поліції планують скосити та спалити увесь
мак, мають ухвалу суду на арешт урожаю. Аграрії планують оскаржити
рішення суду. Зараз, Жовтневим районним судом м. Полтава ухвала щодо
знищення посівів маку призупинена.
3
Автор: Руслана Горгола Видео: Надзвичайні новини. ICTV Источник видео:
youtube.com
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/accidents/10079510-u-fermera-na-poltavschin-zaareshtuvali-vrozhay-maku-na-7-mlrd-griven.html
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