 Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением с привлечением спецназа КОРД и кинологической службы Нацполиции в Запорожской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили деятельность преступной группы с четким распределением ролей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Злоумышленники в течение последних двух лет на территории города Запорожья и области занимались выращиванием конопли, поставкой, изготовлением, хранением и сбытом марихуаны.

Полицейские установили, что организаторы преступной группы - 36- и 25-летний мужчины. Члены группы - мужчины 1982, 2001, 1992, 2001 годов рождения. Сбыт наркотического средства осуществлялась только доверенным лицам.

Фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания конопли были известны только организаторам. Незаконный ежемесячный доход группы составлял около полутора-двух миллионов гривен.

2 августа полицейские в городе Запорожье и области провели 30 одновременных санкционированных обысков по местам проживания, в автомобилях, гаражах и дачах злоумышленников.

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В результате из незаконного оборота было изъято: более 100 килограммов наркотика, пистолет "ПМ" калибра 9 мм с двумя магазинами, граната РГД с запалом УЗРГМ-2, патронов различных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерная техника, флэш-носители информации, сим-карты, денежные средства, электронные весы.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого наркотического средства составляет более 20 миллионов гривен.

Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Двух организаторов и четырех членов группы задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовных производств, открытых по признакам ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.









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