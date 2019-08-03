 Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники Управления противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением с привлечением спецназа КОРД и кинологической службы Нацполиции в Запорожской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили деятельность преступной группы с четким распределением ролей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Злоумышленники в течение последних двух лет на территории города Запорожья и области занимались выращиванием конопли, поставкой, изготовлением, хранением и сбытом марихуаны.
Полицейские установили, что организаторы преступной группы - 36- и 25-летний мужчины. Члены группы - мужчины 1982, 2001, 1992, 2001 годов рождения. Сбыт наркотического средства осуществлялась только доверенным лицам.
Фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания конопли были известны только организаторам. Незаконный ежемесячный доход группы составлял около полутора-двух миллионов гривен.
2 августа полицейские в городе Запорожье и области провели 30 одновременных санкционированных обысков по местам проживания, в автомобилях, гаражах и дачах злоумышленников.
В результате из незаконного оборота было изъято: более 100 килограммов наркотика, пистолет "ПМ" калибра 9 мм с двумя магазинами, граната РГД с запалом УЗРГМ-2, патронов различных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерная техника, флэш-носители информации, сим-карты, денежные средства, электронные весы.
По ценам "черного рынка" стоимость изъятого наркотического средства составляет более 20 миллионов гривен.
Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Двух организаторов и четырех членов группы задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту проводится досудебное расследование уголовных производств, открытых по признакам ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статей предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
...и разбежимся, при своих...
И ты бы знал, что такое "Правило 1000" ...но ты звездобол... ...пшл нх -- не примазывайся к честным Дальнобоям! ...свободен -- боты смени.
А я говою, что ты фуфлыжник парашный!
-- так, давай я тебя трахну с другого конца...*)
Если ты на обычной фуре, скоко у тябя рыжих табличек -- всего, на круг? И что они означают?
...я устал от тебя... -- тебя раз послали, а ты всё не уходишь -- чиста русский...*)
Теперь заживём !
...но -- буду в сентябре в НЙ -- проверю -- может всё и врут враги Алкоголя -- импотенты, трезвенники и язвенники? *)
Шо из реально американского посоветуешь? -- оценю честно -- собственным словом, самочувствием и здоровьем! *)
Но я ж из Баварии -- но честный пиволюб! *)
У нас тут тоже, есть города и сёла, где в любой кастрюле местный бир варят... -- есть, шо со всей Германии приезжают попить местного пивка.
В моём магазине было 176 сортов. Из них только с десяток известных -- остальные местного разлива.
PS. Мексиканские сорта не рекомендую тебе, как баварцу.
Есть у меня друган в Яблоке -- Димка -- ещё с 80хх., тоже киевлянин. Та, шо-то пропал лет с 7 тому назад... ...искать не буду.
Маякни, если что -- отвечу.
Самое оно энто когда пациент в 2стадии алкоголизма(примерно) и месячной запое, приходит ОНА рыжий мелкий грызун. Глюки говорят очень страшные и неприятные.
Посему лучше пыхнуть плану, коль так уж сильно хося поменять состояние.
За шо ж ви так ненавидите сільських товаровиробників?
25.07.2019, 11:34 Просмотров: 5 308 Комментариев: 2
Фермери кажуть, що вирощували, як начинку для пиріжків
У фермерському господарстві на Полтавщині на площі в понад 230 га
виростили мак. Масштаб посівів та відсутність належної документації
привернули увагу правоохоронних органів Полтавщини, які арештували
незібраний урожай. Сюжет про це нещодавно вийшов в ефірі телеканалу
ICTV.
За твердженням фермерів, мак вирощували, як начинку для пиріжків. Проте з
такої кількості маку можна робити не тільки начинку, але й опій.
- При подрібленні маку у висушеному стані та після хімічної обробки з
нього можна виробляти опій ацетильований, який має руйнівний вплив на
організм та викликає залежність, - розповів заступник керівника
управління протидії наркозлочинності Полтавщини Сергій Циганенко.
Як стверджують у поліції, підприємство, яке виростило небезпечний врожай
не володіє необхідними ліцензією та дозволами для такого виду
діяльності. Фермери ж зізнаються, що певні проблеми з документами є, але
зазначають, що мають укладені контракти на реалізацію макового зерна.
Наразі ведуться слідчі дії. У поліції планують скосити та спалити увесь
мак, мають ухвалу суду на арешт урожаю. Аграрії планують оскаржити
рішення суду. Зараз, Жовтневим районним судом м. Полтава ухвала щодо
знищення посівів маку призупинена.
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Автор: Руслана Горгола Видео: Надзвичайні новини. ICTV Источник видео:
youtube.com
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