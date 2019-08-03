 Экс-командир киевского "Беркута" Кусюк разгоняет демонстрации в Москве. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке российский журналист Илья Азар, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода". ВИДЕО

Напомним, Сергей Кусюк, уроженец Винницкой области - бывший полковник милиции, заместитель командира полка особого назначения "Беркут". Известный неоднократным командованием противоправными силовыми действиями "Беркута" (а также организацией неизвестных в гражданской одежде) - против общественных акций и представителей СМИ.

Кусюк неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве, в том числе разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства Кусюк сбежал в Крым. Летом 2015 года Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.

Кусюк проходит подозреваемым в рамках семи уголовных производств, в том числе и по событиям 2010 года на выставке "Волынская резня" в Киеве.

Как утверждал в мае 2014 года Геннадий Москаль (тогда - депутат Верховной Рады Украины, впоследствии - глава Луганской и Закарпатской областей Украины), именно Кусюк вывез в Крым из Киева оружие, из которого "Беркут" стрелял по протестующим на Майдане в день расстрела "Небесной сотни".

Также смотрите: В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 2017 году США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции против сына генпрокурора России Артема Чайки, Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, а также бывшего командира "Беркута" Сергея Кусюка, который скрывается в России.

В том же году появилось доказательство, что Кусюк скрывается в РФ и служит в полиции, помогая разгонять митинги теперь уже в Москве. Однако Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка.