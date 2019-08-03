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 Политика Украины, За рубежом
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 Экс-командир киевского "Беркута" Кусюк разгоняет демонстрации в Москве. ВИДЕО

Сбежавшего в РФ экс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка снова заметили при разгоне демонстрации в Москве.

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке российский журналист Илья Азар, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода". ВИДЕО

Напомним, Сергей Кусюк, уроженец Винницкой области - бывший полковник милиции, заместитель командира полка особого назначения "Беркут". Известный неоднократным командованием противоправными силовыми действиями "Беркута" (а также организацией неизвестных в гражданской одежде) - против общественных акций и представителей СМИ.

Кусюк неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве, в том числе разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства Кусюк сбежал в Крым. Летом 2015 года Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.

Кусюк проходит подозреваемым в рамках семи уголовных производств, в том числе и по событиям 2010 года на выставке "Волынская резня" в Киеве.

Как утверждал в мае 2014 года Геннадий Москаль (тогда - депутат Верховной Рады Украины, впоследствии - глава Луганской и Закарпатской областей Украины), именно Кусюк вывез в Крым из Киева оружие, из которого "Беркут" стрелял по протестующим на Майдане в день расстрела "Небесной сотни".

Также смотрите: В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 2017 году США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции против сына генпрокурора России Артема Чайки, Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, а также бывшего командира "Беркута" Сергея Кусюка, который скрывается в России.

В том же году появилось доказательство, что Кусюк скрывается в РФ и служит в полиции, помогая разгонять митинги теперь уже в Москве. Однако Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка.

Источник: https://censor.net.ua/v3141126
 
   
 Топ комментарии
 
Коли кусюки в Києві почали стріляти в людей, як одностайно рашики заволали на цьому форумі "Украина, в стойло!".
Тепер жріть, не вдавіться.
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так там и ОМОН какойто лишнехромосомный, как и протестующие,
шо йшло те й здибалоhttps://www.facebook.com/Charles.L.*********/videos/10215229274784578/
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Кусюк - гнида которая пригнала трактор на Банковую ещё во времена Майдана.
https://youtu.be/AWpLIxm0h0s
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а зачем мы кормим ССО\СБУ итд? почему он еще не у нас в суде если он такой ценный свидетель?? если четко известно где он скрывается?!!!!
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Шапкокрад просто так сам бы дернул бы в Ростов? Крайне наивное суждение.
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Он бы выборы 100% не продул - Кивалов на этот раз сделал бы все правильно. Если квалификации у Кивалова не хватило бы, то соседи с кадрами помогли бы, прислали б Чурова - и шапкокрад в первом туре победил бы с результатом в 63%
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Повод может был бы, да возможности не было б. Правил бы шапкокрад до смерти, а потом еще своему сыночку трон передал. Кто не согласен - в тюрьму или в эмиграцию.
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Не тебе, казламордае, тут рассказывать был бы повод или нет... Стой в стойле молча, лишенец.
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Повод был уже тогда, когда он конституцию под себя поменял. Но до украинцев к сожалению доходит не так быстро, как хотелось бы, но к счастью не слишком поздно.
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Однако Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка. Источник: https://censor.net.ua/v3141126

А вот луценко всегда рад перед расиянцами выслужится: Тимур Тумгоев благодаря этой иуде оказался в ГУЛАГе.
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Весь РУнет охеривает, ЗА ЧТО БЬЮТ ЛЕЖАЧИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ???
Правильный ответ - именно за то, что лежат и не сопротивляются.
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Цю падаль потрібно знищувати на місці, без суду і слідства. Вже" досудились до ручки", далі - одне лайно!
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А почему этого ****** ещё не вывезли из кацапии в Украину и не судили?
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Вони ж захищали "беркут" підненький від кровожадних Бендеривців.... ось "благодарочка" прийшла .
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Интересно, а как бы всё сложилось, если бы Майдан в 13-м году разогнали...
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Если по уму, поимели бы с России 13 млрд$ и доили бы Европу как это делают поляки.
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Он ничего больше не умеет делать в жизни, кроме как разгонять демонстрации. Сегодня в России, а завтра может быть увидим его где-нибудь в Венесуэле. Он как футболист-профессионал.
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Надеюсь, оно ещё своё получит, этот позорный продажный жлоб
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Пусть сначала казламордым немножко зубов повыбивает...
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Эти казламордые против главного казла.
Я за них
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Кусюк наступающий украинский националист!!! Дайте ему пулемёты, танки!!!
И потече река крови с Тверской в море крови на Красной площади!!!!
Покупаем билеты!!! Занимаем места в зале! Получаем удовольствие!!!!
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