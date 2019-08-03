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 На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода". ВИДЕО

Задержаниями в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

Об этом сообщает российская редакция "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Число задержанных превысило 600 человек - об этом сообщает как московская полиция, так и правозащитный портал "ОВД-инфо".

Среди задержанных – не только участники несогласованного мероприятия, но и сотрудники СМИ (в том числе имевшие при себе все необходимые документы) и случайные прохожие.

Несколько человек пожаловались на побои. Судя по опубликованному в интернете видео, полицейские не гнушаются жестоко избивать лежащих на земле людей.

Также на Цензор.НЕТ: США продлили санкции против бывшего руководителя "Беркута" Кусюка и еще 12-ти нарушителей прав человека

В субботу, 3 августа в Москве проходит акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу. Акция под названием "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца.

Источник: https://censor.net.ua/v3141124
 
   
 Топ комментарии
 
- Что вы сейчас чувствуете?
- Ненависть к понаехавшим хохлам.
На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 3573
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Можно вечно смотреть на то как "Беркут" мочит русню! А кацы не верили, что там служили одни садисты...!
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На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - Очень мало,нужно 2.4 миллиона для такой колониальной страны... продажных казачков видать много на юго востоке Украины.ой не так продажных казачков видать много на России На мітингах у Москві затримано вже понад 600 осіб, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 9658
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Може нехай наступного разу маскофські мітингарі не лізуть під кийки, а запросять лугандійських гастарбайтерів? Аніжерузкиє!
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Так і тільки так потрібно чинити з майдаунами. А то буде те що і на Україні в 2014 році.
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Натякаєте, що москалі оберуть собі Порошенка?
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В піндосів вистачає і інших маріонеток окрім бариги чи гризлюка.
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