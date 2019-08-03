 На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода". ВИДЕО

Об этом сообщает российская редакция "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Число задержанных превысило 600 человек - об этом сообщает как московская полиция, так и правозащитный портал "ОВД-инфо".

Среди задержанных – не только участники несогласованного мероприятия, но и сотрудники СМИ (в том числе имевшие при себе все необходимые документы) и случайные прохожие.

Несколько человек пожаловались на побои. Судя по опубликованному в интернете видео, полицейские не гнушаются жестоко избивать лежащих на земле людей.

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В субботу, 3 августа в Москве проходит акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу. Акция под названием "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца.