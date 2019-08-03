 Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал пользователя Anatol Matasaru.

Отмечается, что Чаус был застигнут врасплох во время разговора по мобильному телефону на улице. Вместе с ним находился телохранитель. Когда беглый судья увидел, что его снимает журналист, то резко развернулся и пошел в другую сторону. На вопросы корреспондента отвечать он также не стал.

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Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.