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 Общество, За рубежом
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Все про:Кишинев (30) Чаус (107)

 Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева. ВИДЕО

В сети появилось видео, где украинский судья-беглец Николай Чаус с охраной прогуливается по Кишиневу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ютуб-канал пользователя Anatol Matasaru.

Отмечается, что Чаус был застигнут врасплох во время разговора по мобильному телефону на улице. Вместе с ним находился телохранитель. Когда беглый судья увидел, что его снимает журналист, то резко развернулся и пошел в другую сторону. На вопросы корреспондента отвечать он также не стал.

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Напомним, что 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/v3141110
 
   
 Топ комментарии
 
А вы думаете , шо остальные судьи лучше чем Чаус ?
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скоро так же шоколадный мародер в Лондоне. Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева - Цензор.НЕТ 705
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очень много ушлых чиновников крыс пошло в ато на 3 линию (там где пули никогда не летали) ради карьерного роста и отбеливания репутации.
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пока платит на хорошем этапе его дело)))))))))
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Знаю одного человека на которого навесили одно очень плохое дело которого он не совершал. Вот уже 5 лет сидит в СИЗО. Состав судов меняется регулярно каждые 7-8 месяцев. Сначала формируют состав суда, потом изучают дело, потом опрашивают свидетелей, все это дело тянется месяцами. А когда дело доходит то розгляду по суті судді беруть самовідвід і так по колу уже 5 чи 6 років... От такі в нас закони, млятЬ. А ведь кто то ж финансирует этот беспредел. Ведь судьи даром не будут такое творить....
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скоро так же шоколадный мародер в Лондоне. Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева - Цензор.НЕТ 705
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в Кишиневских ресторанах часто заказывают песню Пугачевой "Чао, Чаус дорогой"
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А вы думаете , шо остальные судьи лучше чем Чаус ?
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Был какой-то судья-атошник, так когда какая-то курица, тоже ссудья посралась с патрульными потому что ставила свое авто как императорша, да еще и вызвонила своего быка на разборку, это судья тотчас же стал не глядя на ее сторону и обосрал полицейских....
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очень много ушлых чиновников крыс пошло в ато на 3 линию (там где пули никогда не летали) ради карьерного роста и отбеливания репутации.
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Навіть якщо хтось на нулі був в нагірші місяці - це не значить що потім не стане абсолютно коруппованим відмороженим мусором чи чиновником
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Сразу видно что эта свинья никогда не голодала. Как на подбор - хари аж трещат от "вашей чести" Господин Чаус, на каком этапе ваше дело? - журналисты в Кишиневе поймали на улице судью-беглеца из Киева - Цензор.НЕТ 8980
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Это наглядный пример реформ барыги. В частности в судейском корпусе.
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