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Все про:СБУ (13683) Сумы (615) социальные сети (485)

 Антиукраинский интернет-агитатор, работавший на спецслужбы РФ и террористов "Л/ДНР", выявлен в Сумах, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах агитатора, который распространял в сети интернет антиукраинские материалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР".

По оперативной информации, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковыми аккаунтами, созданными представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также брал информацию с пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.

Также смотрите: СБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины. ВИДЕО+ФОТО

Во время обыска по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Смотрите: СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора в Донецкой области. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3141014
 
   
 Топ комментарии
 
Я вже подумала, що то лайно, яке дописувало під ніком андрій сміцкій, але воно і досі є..
Отже - не пощастило ))
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СБУ пусть займется этим сепаром Павел Викнянский промывает мозги русским миром.


Общественный совет Минмолодежи «оккупировали» люди Медведчука

В Общественный совет при Министерстве молодежи и спорта входят в основном люди с пророссийскими взглядами, а независимые организации туда не допускаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Маркиян Яциняк.

костяк» совета состоит из членов организации «Студреспублика», которую в свою очередь возглавляет Павел Викнянский. Он известен тем, что дает интервью российским пропагандистским ресурсам, посещает суды, на которых рассматриваются дела, фигуранты которых, подозреваются в связях со страной-агрессором. Павел Викнянский председатель организации «Студреспублика». Которая имеет государственные гранты, собирает студентов на фестивале и промывает мозги русским миром. Финансирует эту движуху Виктор Медведчук». Независимые организации не допустили к конкурсу. Под вымышленными причинами просто отказывают в приеме бумаг», - добавил он.

https://inforesist.org/aktivist-obshhestvennyj-sovet-minmolodezhi-okkupirovali-lyudi-medvedchuka/
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Да сейчас в ВР третья часть таких. Только почему то к ним ниукого притензий нету.
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Ещё одну гниду будет кормить Украина .
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Да сейчас в ВР третья часть таких. Только почему то к ним ниукого притензий нету.
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Я вже подумала, що то лайно, яке дописувало під ніком андрій сміцкій, але воно і досі є..
Отже - не пощастило ))
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Дошку оголошень, трусєля, ґаммер та цвяхи в студію!
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пишіть по темі і ніхто вас не заблокує.
чи то навмисне так пишуть щоб жалість викликати ?
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у "Здравом умє" самі Суми і більшість районів області ніхто ніколи не відносив, і не відносить "до юха-вастока..."за електоральними поглядами це скоріш Центральна Україна-
хіба шо крім північних районів області ,тобто Засеймья(колишної сіверщини)-яке насправді часто голосувало за політичні сили такі, як і на "данбасі" роками....
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балаечник, айпи спрятал, боишся шо за тобой тоже зайдут ? правильно , бойся ) и требуй от рошенокуйла поднять зп вдесятеро, за риск, нефиг халявить ему, намарадерил дай дороги )
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имени мародера порошенко ?)
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А може депортувати його до росії, яку він так любить, як у совку дисидентів депортували на Захід. Тай нехай там за поребриком тішиться раєм російським.
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депортувати??
як Вам не соромно..
такі люди потрібні Україні
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Я так понял СБУ самые активные пользователи "запрещенных социальных сетей". Антиукраїнського інтернет-агітатора, який працював на спецслужби РФ і терористів "Л/ДНР", виявлено в Сумах, - СБУ - Цензор.НЕТ 4491
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Трохи оффтоп: отут у відповідь на допис юзера Juan Carlos Gonsales свинособаки дуже інтенсивно хрю-гав 🐷🐶 Хто бажає долучитися до доброї справи (себто обісцяти рота) - just welcome
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Маленько помог))) Правда не заметил, что на Ютубе проф сына был включен)))
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Дякую Антиукраїнського інтернет-агітатора, який працював на спецслужби РФ і терористів "Л/ДНР", виявлено в Сумах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7792 Дідько, аж сльозу прошибає кацапська зацикленість на гейщині Антиукраїнського інтернет-агітатора, який працював на спецслужби РФ і терористів "Л/ДНР", виявлено в Сумах, - СБУ - Цензор.НЕТ 4431
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СБУ пусть займется этим сепаром Павел Викнянский промывает мозги русским миром.


Общественный совет Минмолодежи «оккупировали» люди Медведчука

В Общественный совет при Министерстве молодежи и спорта входят в основном люди с пророссийскими взглядами, а независимые организации туда не допускаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Маркиян Яциняк.

костяк» совета состоит из членов организации «Студреспублика», которую в свою очередь возглавляет Павел Викнянский. Он известен тем, что дает интервью российским пропагандистским ресурсам, посещает суды, на которых рассматриваются дела, фигуранты которых, подозреваются в связях со страной-агрессором. Павел Викнянский председатель организации «Студреспублика». Которая имеет государственные гранты, собирает студентов на фестивале и промывает мозги русским миром. Финансирует эту движуху Виктор Медведчук». Независимые организации не допустили к конкурсу. Под вымышленными причинами просто отказывают в приеме бумаг», - добавил он.

https://inforesist.org/aktivist-obshhestvennyj-sovet-minmolodezhi-okkupirovali-lyudi-medvedchuka/
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И что же будет дальше? После "продолжающихся неотложных следственных действий"? Пальчиком погрозят, скажут, что очень нехорошо так делать и отпустят? Или накажут по всей строгости и оштрафуют гривен на двести?
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Если гражданин нарушал ст. 110, то какое значение имеет все остальное? Какая разница, что он популяризировал и откуда получал задания, если ему лепят ч.1 - самую легкую, т.е. без всяких отягчающих обстоятельств в виде группового совершения, по заказу и т.д.? Чем СБУ меряет "антиукраинскость" и нафига? Где примеры преступных текстов? СБУ медленно отползает от стандартов Грицака, по прежнему несут пургу, но хоть стали указывать, какую часть какой статьи подозреваемый якобы нарушил.
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Залишається дізнатись нік цього зрадника.
Ксюша каже , що не Сміцький. Схоже, і не Жмен. І Суров ще "живий" (шкода). Значить, шукаємо.
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соя. признавайтесь. кого из ваших свиношнырей сегодня за хобот взяли? какой у него ник был на цензоре?
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Вы точно с Херсона?))) Ведь все херсонцы прекрасно знают, что все украиноненавистники голосовали за зебеню...
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.....реапект и уважение СБУ !!!! больше некому стоять на страже в тылу ((((
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Маловато будет!
Поактивней надо работать в этом направлении.
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