 Антиукраинский интернет-агитатор, работавший на спецслужбы РФ и террористов "Л/ДНР", выявлен в Сумах, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР".
По оперативной информации, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковыми аккаунтами, созданными представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также брал информацию с пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.
Во время обыска по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Отже - не пощастило ))
чи то навмисне так пишуть щоб жалість викликати ?
хіба шо крім північних районів області ,тобто Засеймья(колишної сіверщини)-яке насправді часто голосувало за політичні сили такі, як і на "данбасі" роками....
як Вам не соромно..
такі люди потрібні Україні
Общественный совет Минмолодежи «оккупировали» люди Медведчука
В Общественный совет при Министерстве молодежи и спорта входят в основном люди с пророссийскими взглядами, а независимые организации туда не допускаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Маркиян Яциняк.
костяк» совета состоит из членов организации «Студреспублика», которую в свою очередь возглавляет Павел Викнянский. Он известен тем, что дает интервью российским пропагандистским ресурсам, посещает суды, на которых рассматриваются дела, фигуранты которых, подозреваются в связях со страной-агрессором. Павел Викнянский председатель организации «Студреспублика». Которая имеет государственные гранты, собирает студентов на фестивале и промывает мозги русским миром. Финансирует эту движуху Виктор Медведчук». Независимые организации не допустили к конкурсу. Под вымышленными причинами просто отказывают в приеме бумаг», - добавил он.
https://inforesist.org/aktivist-obshhestvennyj-sovet-minmolodezhi-okkupirovali-lyudi-medvedchuka/
Ксюша каже , що не Сміцький. Схоже, і не Жмен. І Суров ще "живий" (шкода). Значить, шукаємо.
Поактивней надо работать в этом направлении.