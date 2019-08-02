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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2214) Киев (17783) мост (476) обрушение (129)

 Обвалилась часть железобетонной конструкции на опоре №3 пешеходного моста на Труханов остров в Киеве. ВИДЕО

В Киеве обвалилась часть пешеходного моста, соединяющего правый берег и Труханов остров. Мост не стали закрывать для передвижения. Городские власти утверждают, что мост по-прежнему безопасен.

Видео обрушения моста опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?", - спрашивают администраторы сообщества.

В пресс-службе КГГА заверили, что пользоваться мостом - безопасно.

"Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост"", - сказано в сообщении на сайте городской администрации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко

Там добавили, что обрушилась железобетонная конструкция на опоре №3.

"Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведение глубокого специального обследования", - сообщили в КГГА.

Источник: https://censor.net.ua/v3141013
 
 
 Топ комментарии
 
как Зе пришол, так все мосты валятся
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Мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с Трухановым островом, построен в 1957 году

тродь лаптеногий ехай в пидорашу
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как Зе пришол, так все мосты валятся
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Мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с Трухановым островом, построен в 1957 году

тродь лаптеногий ехай в ********
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там чувак забыл табличку "Сарказм" добавить, если вы не увидели)
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Там чувак забыл зайти под флагом Украины. ВПН не видно?
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андрей Дубак, если с юмором плохо - надо к врачу, желательно паталогоананатому Обвалилася частина залізобетонної конструкції на опорі №3 пішохідного моста на Труханів острів у Києві - Цензор.НЕТ 1202
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Юмори алень у себя в ольгино. Повылазили на форум боты.
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пора кличку свои статуи в гиганском размере-атланте на подпорки...-потом поздно будет..
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И что ? В Днепре автомобильный мост на проспекте Слобожанском почти разрушен .
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Петики - ну-ка, славимо Кличка!
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а шота никто про кацапскую десантуру не вспоминает.а ведь сегодня ильин день Обвалилась часть железобетонной конструкции на опоре №3 пешеходного моста на Труханов остров в Киеве - Цензор.НЕТ 1437
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Лаптеногий, заметь, - НИКТО!!!!! кроме тебя за сегодня ни разу не вспомнил)))) Что как БЭ намекает. А теперь бегом опять жалобу строчить Обвалилася частина залізобетонної конструкції на опорі №3 пішохідного моста на Труханів острів у Києві - Цензор.НЕТ 2625
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шо тебе намекает?шо ты лишнехромосомный? Обвалилася частина залізобетонної конструкції на опорі №3 пішохідного моста на Труханів острів у Києві - Цензор.НЕТ 8534так это и без намека ясно
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Вальцманів недобиток виліз. Шоколадне гузно лижуть на іншій гілці.
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гы...как про гузно и лизать-знай,кацапа нелегкая занесла
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Зеленский их поддержал - тоже скупался в фонтане.
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Гроші на дороги які закладені в кожен літр пального розікрали криси.
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При всех властях стоял, радовал киевлян! При Кравчуке - стоял, при Кучме - стоял! При пчеловоде-любителе - стоял! Даже при Януковиче стоял! И Порошенко был мосту нипочем! А вот при Зеленском - начал рушиться! Видать, началась разруха в стране...
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Мля я думав на на дружбана парашенки Трухлявого щось рухнуло)
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Мост тоже идет в поход на зеленую чуму,теперь их четверо - Ляшко,Кличко,большой палец смотрящий вверх и пешеходный мост.
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Что происходит в Киеве?

Сегодня, 15:56И всё это было бы смешно, если бы не так грустно. И страшно
Пока все с интересом наблюдают за публичными срачами и перемещениями украинских политиков, обсуждая громкие и бессмысленные заявления в соцсетях, мимо пролетело тревожное сообщение на тему аварийного состояния известного моста Патона - одной из главных связывающих артерий правого и левого берегов столицы.
Столетний директор Института электросварки Борис Патон сообщил, что мост Патона, названный в честь архитектора Евгения Патона, находится в критическом состоянии и несмотря на то, что на протяжении последних лет на совещаниях КГГА и Киевавтодора принимались решения относительно необходимости детального обследования технического состояния главных балок моста и разработки проекта его реконструкции, ничего из этого не было сделано и никто так этим мостом и не занимался. Патон считает, что затягивание процесса реконструкции может привести к разрушению моста или его аварийной остановке.
Если перевести это на понятный всем язык, то мост в один прекрасный момент может просто упасть в Днепр, унеся под воду всех, кто на нем в данный момент будет находиться. Я вчера вечером там проезжал и не увидел, в связи с сообщением, никакой аварийной техники, ремонтных бригад, огороженных участков и т. д. В связи с чем хотел бы сообщить следующее.
Если этот мост рухнет, полетят все
С одной стороны, Киев активно застраивается - появляются новые жилые комплексы, бизнес-центры и ТРЦ. С другой стороны, между всеми этими объектами практически отсутствует элементарная городская инфраструктура. То есть дороги, мосты и тротуары, конечно же, есть, но большинство из них находится в плачевном состоянии. В итоге имеем новый торговый центр с крутыми брендами или жилой комплекс с красивыми квартирами, и убитую в хлам дорогу, ведущую к нему. Имеем фасады старинных домов, которые никто не реставрирует, подземные переходы, которые никто не моет, деревья, за которыми никто не ухаживает, метро, застывшее в своем развитии 30 лет назад, железнодорожный вокзал, больше похожий на хоспис и т. д.
И всё это было бы смешно, если бы не так грустно. И страшно. Что если, не дай Бог, завтра случится какая-нибудь техногенная катастрофа. Прорвет дамбу. Сломается метро. Провалится улица. Рухнет мост.
В головах у ответственных за городскую инфраструктуру, с охотой дискутирующих про очередной политический абырвалг, скорее всего уже давно случился неизлечимый и беспросветный коллапс, в парадигме которого им кажется, что:
1. Время незыблемо и можно никуда не спешить.
2. Ремонтом и восстановлением должен заниматься кто-то другой.
3. Достаточно переименовать улицу и всё само починится.
Так что можно не париться, и задача немедленно приступить к починке огромного моста, который находится в аварийном состоянии - это не суперприоритетная задача, а так. Мелочь.
Так вот про мост. Власть, которая не заботится о безопасности своих граждан, танцует на очень узком и хрупком мосту - мосту доверия. Потому что если этот мост рухнет, полетят все - и те, кто под видом борьбы с коррупцией в реальности пришел решать собственные бизнес-задачи, и те, кто пришел менять страну к лучшему.https://nv.ua/opinion/most-doveriya-rushitsya-chto-proishodit-v-kieve-novosti-ukrainy-50035495.html
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В Киеве мосты валятся, говно из труб просачивается... Зато виталик съездил поплакаться джулиани и тот определил его в лучшие мэры планеты...
Это - дно. Это - днище!
Этого придурка нужно изгнать из власти хорошим пинком. Он для меня уже даже потух как национальная гордость. Как хитрожопым бесчестным идиотом можно гордиться?
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чорт с вопросом
- шо делать будем?
убил, а шо ты раньше делало???
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