 Проверка общества на возможное назначение Богдана генпрокурором, - избранный нардеп от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк об "отставке" главы ОП. ВИДЕО

Об этом она заявила в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Разве Богдан похож на человека,который хочет уйти в отставку?" - спросила Василевская-Смаглюк журналистку и назвала данную информацию "элементом троллинга".
"Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу Богдана в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора", - предположила она.
Она призналась, что в "Слуге народа" не понимали, что происходит, добавив при этом, что Богдан - "человек с чувством юмора".
1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.
Збагатившись
на крові і брехні, багато в чому завдячуючи вам, продажним і безпринципним
наймитам. Морально деградована Порохосрань збагатилися на крові і на
людському горі. Народ України став найбіднішим у Європі за правління цього
виродка !
Та ще й нікчемного зеленого чоловічка-українофоба привів до влади своєю антинародною, людиноненависницькою внутрішньою політикою і мародерством. Це ж треба так було знущатися з людей щоб вибрали собі президента-клоуна !
Давай ще про держзраду...
І не забувай ловити українофобних покемонів і таврувати порохосрань...😀
Т. Г. ШЕВЧЕНКО
РОЗРИТА МОГИЛА
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
...
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Ворогів деінде пошукай, мо' полегшає...
Україно, Україно, мамо моя рідна,
Пограбована ти нене, тому й така бідна.
Нема миру, нема правди, нема волі й долі
Бо чужії отамани сидять на престолі
"Ольга Василевская-Смаглюк - сотрудница телеканала "1+1", "
К журналисте канала "г+г" вопросов лично я не имею.
Він усе одно з Кім Чен Ином - адно ліцо
Хороший был при Овоще "порядок", надо понимать
Ещё одна зе-юмористка . Детский сад .. .
А Богдана таки попёр Зеля . Деваться ему некуда .
ЖУРНАЛИСТКА С КАНАЛА "Г+Г"! (как любезнп сообщает Гугль)
Как в том анекдоте:
"-Алё, это прачечная?
- Х**чечная! Министерство культуры!"
применяется для подопытных зелёных кроликов.
Да,и не забудьте оплатить налоги.Ведь столько впереди экспериментов.
Зебік нарешті кинув ту Лєнку-Підозру..