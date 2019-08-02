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Все про:отставка (2434) Богдан Андрей (116) Слуга народа (193) Василевская-Смаглюк (1)

 Проверка общества на возможное назначение Богдана генпрокурором, - избранный нардеп от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк об "отставке" главы ОП. ВИДЕО

Будущий народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает вчерашнюю новость об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана элементом троллинга.

Об этом она заявила в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Разве Богдан похож на человека,который хочет уйти в отставку?" - спросила Василевская-Смаглюк журналистку и назвала данную информацию "элементом троллинга".

"Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу Богдана в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора", - предположила она.

Она призналась, что в "Слуге народа" не понимали, что происходит, добавив при этом, что Богдан - "человек с чувством юмора".

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1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

Источник: https://censor.net.ua/v3140934
 
   
 Топ комментарии
 
Та вже коломуйшу б зробили генпрокурором, що там Богдан - "шістка" якась.
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Бурятские троляки теперь рулят...😱
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Гугль сообщает, что
"Ольга Василевская-Смаглюк - сотрудница телеканала "1+1", "
К журналисте канала "г+г" вопросов лично я не имею.
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Та вже коломуйшу б зробили генпрокурором, що там Богдан - "шістка" якась.
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Богдан это не шестерка, грамотный, но как дальше будет события будут развиваться?
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После коррупционера Юрчика любой профессиональный юрист будет лучше.
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Назови хоть один факт участия Луценко в корупционных схемах, кацапоид-фейкомет Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 9067
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Влад,а кацапские солдаты в Крыму были в 2013?Факты нужны?Поросенко,олигарх,на Мальдивы,а бывший сиделец с железной тюремной кружкой,на Сейшелы,это тебе не коррупционная схема?Или бляха муха 3 тысячелетия в брендах от кутюр,это на зарплату?Не позорься.
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Да, грамотный, все сейчас грамотные, так и хотят, как бы побольше урвать себе, а народу поменьше.
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А ты считаешь что шестерки должны быть безграмотные? Как по твоему они тогда будут шестерить? Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 9001
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Мырон,вот олигарх Поросенко точно тянул на президента,и на сцене распинался,и на бульдозер вылазил,и,самое главное,на рукоположение Фирташа в Вену ездил.А где ты видишь потуги Валерьича?Да еще и на премьерство.Быть в карьерном росте ниже Поросенко?
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Ти розумієш, що таке призначення може для петі означати ?
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Персонально для Петі - потрачений час і кошти на адвокатів, не більше, ( попри чиїсь фантазіі )...
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Ти забув додати "марно витрачені гроші і час" адже його вже нічо не врятує
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Не мели дурниць, Петя не беззахисна овечка, а Богдан не найкращий продавець повітря...
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Мрій далі. Дурний думкою багатіє. Петя не вівця це правильно, він - хижий вовк в овечій шкірі
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А мені тебе шкода бо в тебе повна криза жанру. Не маніпулюй як петя, мова ж про тебе
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В мене криза?😁 Це говорить людина, якою керує ідефікс - баригу за грати?.. Так-так, зразу ж українцеві полегшає і йому "усміхнеться частка"... Нарід стане нацією, перестане сумно співати під кобзу і стане взірцем автентичності...😁😁😁
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Ти як і всі порохоботи маніпулюєш. Головне не посадити баригу за грати, а щоб діяв принцип невідворотності покарання для злочинців: мародерів-злодіїв, зрадників, порушників КУ. А ти як хотів ? Щоб ця погань пішла собі геть просто так ? А садити є за що !

Збагатившись
на крові і брехні, багато в чому завдячуючи вам, продажним і безпринципним
наймитам. Морально деградована Порохосрань збагатилися на крові і на
людському горі. Народ України став найбіднішим у Європі за правління цього
виродка !
Та ще й нікчемного зеленого чоловічка-українофоба привів до влади своєю антинародною, людиноненависницькою внутрішньою політикою і мародерством. Це ж треба так було знущатися з людей щоб вибрали собі президента-клоуна !
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😁😁😁 Мій принциповий друже, оце ти втяв (навіть без кобзи)...
Давай ще про держзраду...
І не забувай ловити українофобних покемонів і таврувати порохосрань...😀
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Саме про вас писав Кобзар:
Т. Г. ШЕВЧЕНКО

РОЗРИТА МОГИЛА



Світе тихий, краю милий,



Моя Україно,



За що тебе сплюндровано,



За що, мамо, гинеш?



...



Степи мої запродані



Жидові, німоті,



Сини мої на чужині,



На чужій роботі.



Дніпро, брат мій, висихає,



Мене покидає,



І могили мої милі



Москаль розриває...



Нехай риє, розкопує,



Не своє шукає,



А тим часом перевертні



Нехай підростають



Та поможуть москалеві



Господарювати,



Та з матері полатану



Сорочку знімати.



Помагайте, недолюдки,



Матір катувати».
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Чи не забагато пафосу ти на свою ненависть мастиш, дядьку?...
Ворогів деінде пошукай, мо' полегшає...
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Пафосу ? Пророцтво Кобзаря справджується, а ти про покемонів жартуєш і мародера-юду вибілюєш. Зараз через місяць вистрибне зелений кіт з мішка, як чорт з табакерки, отоді може розплющиш очі

Україно, Україно, мамо моя рідна,

 Пограбована ти нене, тому й така бідна.

 Нема миру, нема правди, нема волі й долі

 Бо чужії отамани сидять на престолі
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ПП Уксусов не знає про зеленого кота того, що знає укропбандерівець?
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Наслідки смердючі... А чи не цього котика хтілося "народові-богоносцю", у якого так само смердить у хаті? У мене таких сусідів - два десятки... Прийдеться з цим жити, так само, як і тобі, або помирати, якщо дійде до крайнощів ...
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яке населення, такий і президент - спадковість влади злочинців/ запроданців зберігається: овоч -мародер-зелемойша
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Шевченко прелесть,укропбандеровец вообще...Простой вопрос к обоим,а почему Тарас Григорьевич не выкупил сестер из рабства?А сестри,сестри,горе вам,у наймах виросли чужіЇ,у наймах коси побіліють,у наймах,сестри помрете...И умерли,а братишка в Санкт Петербурге.
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Апостолша при мессии, они все теперь такие и грехи все отпущены...
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Гугль сообщает, что
"Ольга Василевская-Смаглюк - сотрудница телеканала "1+1", "
К журналисте канала "г+г" вопросов лично я не имею.
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Оно и видно)) На Бабу ягу похоже..... Или не?))
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С полным отсутствием логики с мыслях и словах.
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Гумор на рівні "містера Піткіна". До Задорнова не дотягує. "Гуморна" влада з "гуморним" ставленням до серйозних речей. От лише, хто нині сміється, той завтра буде плакати. Чим голосніший сміх, тим сильніший плач.
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Пропоную призначити Богдана послом України в Північній Кореї!

Він усе одно з Кім Чен Ином - адно ліцо Проверка общества на возможное назначение Богдана генпрокурором, - избранный нардеп от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк об "отставке" главы ОП - Цензор.НЕТ 4983
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лучше послом в Гуантанамо.... с шефом
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Та назначьте уже бурята божеством, сделайте из него мощи, и возите по городам на поклонение.
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Над обществом троллинг для его реакции на дальнейшие пакости и эксперименты..
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Если под "обществом" подразумевать 73%, то они еще и не такое сглотнут, главное, чтобы по 1+1 все правильно рассказали.
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про твоего януковооща неправильно рассказывали или про министра экономики януковооща парашенка??
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Януковощ, как и Портнов с Богданом - ваши. А Порох не занимал невыборных должностей, и его выбрали 55%, кстати я за него не голосовал. Еще вопросы будут ?
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90 годы,на работу хер устроишься.Для тех кто берет на работу,другой головняк,как потом выгнать с работы,,если взял мудака на хлебное место.Потом затаскает по судам.Один из выходов,при приеме заявление на прием и на увольнение.Проблема решена.Какой то клерк,или журнашлюха сделала копию и сейчас показала в СМИ.Вот неужели это не понятно?Стоит делать нервы?
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Народ юмор оценил. А не хотите сделать проверку отношения общества к возможному уходу Зеленского в отставку или к повышению Богдана, например, на должность генерального директора Мухосранского коммунхоза?
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Генпрокурором должен быть Андрей Портнов. Все мы помним какой порядок был при Януковиче.
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Очнись. За Зеленского голосовала вся Украина.
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какой порядок был при Януковиче?у того же гонтаревой не было, а на попытки януковича обложить оброком приватбанк коломойский пригрозил на день остановить работу банка(а надо было бы остановить на недельку...-и не было бы ни праффесссара ни барыги ни войны..)
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Портнов проходит о делу о госизмене.
Хороший был при Овоще "порядок", надо понимать
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много дел,- ноль результата. Пэсыки надеялись водить по гетто экономической пустыни народ лет 40-50 не меньше, по этому и не шевелились.
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То нічого що тоді викрадання президента сусідньою державою було нормальним, широко росповсюдженим явищем. Цент Києва згорів, людей повбивали , диктаторські закони впровадити хотіли. Але ж в останьому то був орднунг ?
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Богдан с чувством юмора? Да нет, с чувством юмора тот, кто эти ники в комментариях придумывает, весёлый мужичок, однако.
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или к повышению, например, на должность генерального прокурора", - предположила она. Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 2552 ..Источник: https://censor.net.ua/v3140934
Ещё одна зе-юмористка . Детский сад .. Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 4856 .

А Богдана таки попёр Зеля . Деваться ему некуда .
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Ага, "юмористка".
ЖУРНАЛИСТКА С КАНАЛА "Г+Г"! (как любезнп сообщает Гугль)

Как в том анекдоте:
"-Алё, это прачечная?
- Х**чечная! Министерство культуры!"
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Интересно сколько они на шутках и тролинге продержаться.
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ну эти "шутники" ещё ведь не сидят на зоне...
Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 2219
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Это ты нам напоминаешь что случилось с гривной после того как беня вывел $5,5 ярдов из привата? Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 3364
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Торчек,всего то пять лет.А ты думал?Все по Конституции,учи матьчасть.
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Зубастый прокурор был бы Богдан порвал бы Петю с Кличком как Тузик грелку.
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НЛП. это называется.
применяется для подопытных зелёных кроликов.
Да,и не забудьте оплатить налоги.Ведь столько впереди экспериментов.
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Второй раз Зе решил прыгнуть на грабли люстрации? Во что он Генпрокуратуру будет переименовывать? В Офис по борьбе с преступностью (ОПП)? или в Бюро по противодействию преступности (БПП)? Перевірка суспільства на можливе призначення Богдана Генпрокурором, - обрана нардепка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк про "відставку" глави ОП - Цензор.НЕТ 7685
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свинорошеновцы повизгивают ...
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Ну ми зрозуміли товариш нардеп , все буде 95 квартал . Тепер вони більшовики , слуги народу . Вітаєм мудрий нарідіот , з приходом четвертих совєтів.
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То, что плокулола Югика надо гнать в три шеи не вызывает никаких сомнений... Вопрос - кандидатура нового генерального прокурора...
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Главное, чтобы не попал в прокуратуру на любые должности, кроме подследственного по вновь выявленным обстоятельствам за свою "международную деятельность", прохиндей и квартирный аферист, однокурсник и приятель Богдана, соросное дитя и рекрут Курченко - Касько.
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Журналистка с канала Г+Г. Зеркальное отражение иудейки Мосейчук. Мы с тамарой ходим парой. Василевская бегала до выборов президента, мерила у кого вокруг личных домов кандидатов забор ниже. С рулеткой всё замеряла. Короче, померила у Зеленского забор оказался почему то ниже всех. Вот за него и нужно голосовать -он "ближе" всех к народу. Такой у неё был довод, агитационное журналистское расследование.
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Проверка реакции общества таким способом? Это даже не женская логика, это какой-то полный пи...ц. И вот эти люди станут для нас писать законы?
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Слуга Коломойского в образе генпрокурора))) зебилы - жгите ещё )))
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пнх рожа кумысная! зебилоиди вы конченные дегенераты!
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Разве Богдан похож на человека,который может стать генеральным прокурором? С его "чувством юмора" нужно не а в администрации работать а идти работать в 95-й квартал.
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Та нє,
Зебік нарешті кинув ту Лєнку-Підозру..
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здаецца мне, що горьким будет похмелье парашенковцев и парашенки... от критики они сначала перейдут к ее отсутствию, а потом начнут падать на колени, как от мора...
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