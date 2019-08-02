 Проверка общества на возможное назначение Богдана генпрокурором, - избранный нардеп от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк об "отставке" главы ОП. ВИДЕО

Об этом она заявила в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Разве Богдан похож на человека,который хочет уйти в отставку?" - спросила Василевская-Смаглюк журналистку и назвала данную информацию "элементом троллинга".

"Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу Богдана в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора", - предположила она.

Она призналась, что в "Слуге народа" не понимали, что происходит, добавив при этом, что Богдан - "человек с чувством юмора".

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1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.