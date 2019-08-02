 В Запорожье убили местного криминального авторитета Петрика. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Петрову нанесли несколько ножевых ранений во дворе его дома.
Момент убийства попал в поле зрения камер наблюдения, установленных на подворье. На записи видно, что на Петрова напали двое мужчин. Они его начали бить, при этом один из них нанес несколько ударов ножом. В ролике видно, как убийцы уходят. У одного из них нож, а руки запачканы кровью.
Видео Аctual today
(главное везде ретушируют...а тут. не..?)
(та не дай Бог! )))...)
у притул не розібрати обличчя
Согласно расследованиям журналистов, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.
До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время проживал в частном секторе в поселке Второмайский.
Один из них - Никитенко - задержан. Еще двое - Швец и Щербина - разыскиваются. Несмотря на то, что «бурановская» бригада давно «приписана» к запорожским отвалам промышленных отходов, с разборками вокруг которых СМИ и связывают убийство, мотив преступления пока не установлен. Возможно, прояснит причину конфликта смотрящий, вор в законе Паата, с которым сейчас пытаются встретиться оперативники, работающие над раскрытием этого преступления.
Рядам - чюдатворний крєст с іконаміііі...
Жаль , что в среде нашего "политикума" это явление очень редкое ...
А украинские президенты не хотят перенимать этот опыт.
Видимо среди друзей немало лиц из этой категории.
Может Зеленский примет аналогичный закон.