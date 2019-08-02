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Все про:Запорожье (1535) убийство (5302)

 В Запорожье убили местного криминального авторитета Петрика. ВИДЕО камер наблюдения

В Запорожье убили местного криминального авторитета Алексея Петрова по прозвищу Петрик. Внимание! Видео не рекомендуется лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Петрову нанесли несколько ножевых ранений во дворе его дома.

Момент убийства попал в поле зрения камер наблюдения, установленных на подворье. На записи видно, что на Петрова напали двое мужчин. Они его начали бить, при этом один из них нанес несколько ударов ножом. В ролике видно, как убийцы уходят. У одного из них нож, а руки запачканы кровью.

Видео Аctual today

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Источник: https://censor.net.ua/v3140933
 
   
 Топ комментарии
 
Головне що люди не постраждали.
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Каждый раз, когда появляется подобная новость десятки людей начинают додумывать кем был пострадавший, кем - убийцы, кого нужно наказать и каким именно способом. Мало кто включает критичное мышление, чтобы осознать, что информации в статье слишком мало, чтобы судить объективно. Из видео можно лишь понять, что двое забивали ножом третьего - это все.
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І то правда, а якщо це випадкова сварка трьох інтелектуалів за підручник у бібліотеці?
Тут по відео важко щось зрозуміти, звичайне авто, типові обличчя...
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А съемка что дает? Два мужика завели третьего за машину,...ну там и оставили....Может они ему "лещей" просто надавали?..И....Отпустили....Адвокаты скореее займут такую позицию.
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Цікаво, камера по ходу подій зміщується. ХТО нею керував?
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А кто третий был которого не видно было?
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а чего до окончания следствия не замузюкали рожи палачей-мстителей-киллеров?
(главное везде ретушируют...а тут. не..?)
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ну что бы ты позвонил......когда на улице встретишь)))
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от спасибо тебе, добрый человек! )))
(та не дай Бог! )))...)
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та шоб ті, кому нада, побачили і вирішили питання самі. а поліція просто зафіксує.
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Так розумію,це не той Олексій Петров.З біографії це зрозуміло.
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чому це? там дата і місце смерті співпадає. і у всіх джерелах про цього російського Петріка вказано, що він зараз проживає в Україні під Запоріжжям і займається якимись справами, пов'язаними з відходами якогось комбінату
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Смієтесь ? Льоня Хітрий ,коронований Япончиком,в десятці найавторитетніших законників рф,працює на якогось Франца,й займається металоломом ??? https://crimerussia.com/criminalauthorities/zhurnalisty-pokhoronili-vora-v-zakone-petrika-/
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Егеж,украЬІ ніц.Пєтроффь.Українці тяжко працюють,а не бандитують.На відміну від вЯлікєхь.
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мда.зверство на ху.. пускать в страну этих мразей
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Свинособака кацапська, давай додому. Здєсь водкі нєт.
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Русссский мир , таки зайшов в Україну .Разом зеленою пліснявою , посунули і кадировці. Навіть не ховаються. Ідіоти , кого ви вибрали.
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тобі Нарік більше подобається, отой що поряд з Томосом фотографувався? Пеця знає, кого з собою брати. І коли це рюзькемір виходив з України? хто його реально виганяв?
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ну яскраво жити не заборониш,як і здохнути.....вбивці мабуть теж десь раків кормлють....?
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якась не якісна камера,
у притул не розібрати обличчя
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Как сообщали СМИ, криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора".

Согласно расследованиям журналистов, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.
До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время проживал в частном секторе в поселке Второмайский.
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эту Черную Гору постоянно делят не он первый и фиг его знает сколько ее еще делить будут.
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Вот єтє бЄндьйорри!Па ч"їму ні Пьєрьвамайскєй??!
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А петуха бердичевского ещё не мочканули.Будем ждать
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а що з того півня бердичівського взяти , грошей нема . відро бувша евробляха і китайські часи . все. от і пиз.....ть безнаказанно .а тут гроші
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Надеюсь его убили не за то, что он общак пожертвовал детскому дому. Иначе будет крах жизненных ориентиров.
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Быстрее всего имитация-фейк, бо зачем заводить за машину , где не видно результата.
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Один вроде пытался скрыть свою физиономию.
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Думаю уродов найдут, уж очень хорошо отсветили циферблатами на камеру.
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Одного уже задержали. "2 августа местные СМИ сообщили, что якобы один нападавших задержан - по прозвищу Миша Буран. Прозвище еще одного подозреваемого - Чечен. Он якобы был неоднократно судим". Второй, я так понимаю, на свободе? У Запоріжжі вбили місцевого кримінального авторитета Петрика - Цензор.НЕТ 1021
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Ну, понятное дело, что воровские. Проблема только, что Миша Буран вроде как к Правому сектору отношение имеет. Как отмазываться будут, непонятно.
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Интересные подробности про убийцу. "Наши, запорожские, когда еще тоже этим Сектором назывались, - они ведь тоже всё пытались соблюдать. Кричалки эти все, приветствия. Но я-то знаю, что никакой там идеологии не было. Ни снизу, а уж на уровне Сокиры с Бураном - тем более. Если бы они «Слава отвалам!» кричали - честнее было бы. Слава отвалам!: Откуда в Запорожье взялся «Правый сектор»
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Правоохранители установили личности всех членов бригады Миши Бурана, причастных к убийству бывшего криминального авторитета Алексея Петрова (Петрика).
Один из них - Никитенко - задержан. Еще двое - Швец и Щербина - разыскиваются. Несмотря на то, что «бурановская» бригада давно «приписана» к запорожским отвалам промышленных отходов, с разборками вокруг которых СМИ и связывают убийство, мотив преступления пока не установлен. Возможно, прояснит причину конфликта смотрящий, вор в законе Паата, с которым сейчас пытаются встретиться оперативники, работающие над раскрытием этого преступления.
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без стукачей, как без рук. оперативники...
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Все правильно, так и должно быть. У нормального опера всегда должно быть несколько источников информации.
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Невже так звані журналісти не зрозуміють, що тиражування слів на кшталт "кримінальний авторитет", "вор в законе", "кіллер" ітп, є підігрування ворогам суспільства, створення недосяжного, романтичного образу "романтика з великого шляху". Розбійник, вбивця, шахрай, мають називатися своїм власним им'ям і ніяк інакше. Чипляння красивих слів на лайно породжує уяву, що це вже й не лайно.
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Так. І як ОРДЛО можна називати "народними республіками"?
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Це персональна помста,той хто мстився хотів повної сатисфакції, для простої ліквідації існує вогнепал.
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Кольшьчік - накалі мнє купалаааааа!
Рядам - чюдатворний крєст с іконаміііі...
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Бандюки замочили бандюка.И что теперь обявлять в Украине траур.Мон менты замочили 5-ти летного мальчика и все нормально и судить некого так как не могут найти пистолет.
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а я то думаю шо в городе ментов как грязи стало.
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для киллера убийство ножом ЭТО "высший пилотаж" , а днем так ВАЩЕ (((((
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когда уходили надо еще было паспорта в развернутом виде перед собой держать.
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Таки да, камера перемещается! Похоже на постановку...
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На відео зйомка з екрану. Тому й помітне тремтіння ручної камери
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Обычная ротация кадров .
Жаль , что в среде нашего "политикума" это явление очень редкое ...
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Кроме одного удара ничего не показали - больше половины видика никого на экране не видно - где они и что делали - не известно. Как такой материал может быть использован в качестве доказательств? Там вдалеке видно, как кто-то как бы третий уходит вообще в другую сторону - кто это? А может это убиваемый? И действительно где вообще-то в этом эпизоде сам как бы убитый? Почему видеокамера колеблется - она что была в чьих- то руках?
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Назвался авторитетом - сумей и задницу прикрыть...
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А камера видеонаблюдения в трясущихся руках была? Спилберг отдыхает!!!!
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Скорее всего переснимали с камер наблюдения, поэтому и тряска.
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П чого кримінальний Петрік без охорони був??? Єкономія на охороні або зневажання єю призводить до трагічних наслідків.
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Кримінаьний Петрусь покладався на кримінальний авторитет.І помилився.
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В Грузии приняли в свое время закон, от которого все воры в законе сбежали из страны.
А украинские президенты не хотят перенимать этот опыт.
Видимо среди друзей немало лиц из этой категории.
Может Зеленский примет аналогичный закон.
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Надо срочно создать группу расследования во главе с Аброськиным и Князеву взять на особый контроль...
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там ще третя пика на 0,55 у кущах пройшлась...
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