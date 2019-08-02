 В Запорожье убили местного криминального авторитета Петрика. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Петрову нанесли несколько ножевых ранений во дворе его дома.

Момент убийства попал в поле зрения камер наблюдения, установленных на подворье. На записи видно, что на Петрова напали двое мужчин. Они его начали бить, при этом один из них нанес несколько ударов ножом. В ролике видно, как убийцы уходят. У одного из них нож, а руки запачканы кровью.

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